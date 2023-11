John Legend y Tiësto se unen a la fiesta de la F1 del Grand Prix de Las Vegas

Tiesto toca su set durante el segundo día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el sábado 21 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

John Legend se presenta durante la noche de apertura de su residencia "Love In Las Vegas" en Zappos Theater en Planet Hollywood Resort & Casino el 22 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para Caesars Entertainment)

John Legend reanuda su residencia "Love in Las Vegas" este fin de semana en Planet Hollywood. (Jen Rosenstein)

John Legend se presenta durante la noche de apertura de su residencia "Love In Las Vegas" en Zappos Theater en Planet Hollywood Resort & Casino el 22 de abril de 2022, en Las Vegas, Nevada. (Denise Truscello/Getty Images para Caesars Entertainment)

Tiesto se presenta en el escenario Kinetic Field durante el segundo día del Electric Daisy Carnival en el Las Vegas Motor Speedway en Las Vegas durante las primeras horas del domingo 20 de mayo de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Lo llamaremos “Legend y Tiësto – ¡Por fin juntos!”.

No se trata de un espectáculo con residencia en Las Vegas (todavía), sino del primer emparejamiento de los artistas de toda una generación John Legend y Tiësto. Estas dos estrellas se han incorporado a la ceremonia de inauguración del Grand Prix de Las Vegas, el 15 de noviembre.

El espectáculo comenzará a las 7:30 p.m., en la parrilla de salida y los pits del circuito, en la esquina noreste de Harmon Avenue y Koval Lane. Se esperan unos 30 mil fans para el espectáculo y la fiesta inaugurales.

Andra Day, Bishop Briggs, J Balvin, Journey, Keith Urban, Steve Aoki, Thirty Seconds to Mars y will.i.am han sido anunciados previamente. En la ceremonia también actuarán artistas del Cirque du Soleil y Blue Man Group, junto con los 20 pilotos del Grand Prix de Las Vegas.

Tiësto ha sido titular de cartel en clubes nocturnos de Las Vegas como Hakkasan y Wet Republic en el MGM Grand y Omnia en el Caesars, y más recientemente en Zouk y Ayu Dayclub en Resorts World. Llamó al fichaje por la F1 “un momento increíble”.

“Este evento combina todas mis cosas favoritas: Las Vegas, la F1, la música y las presentaciones en vivo”, dijo el DJ superestrella de 54 años en un comunicado. “… No podría estar más emocionado”.

Legend tiene una residencia en Bakkt Theater de Planet Hollywood. Es un raro ganador de premios EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony). El cantante de “All of Me” cerró recientemente el espectáculo The Event for the Shaquille O’Neal Foundation en el MGM Grand Garden el 7 de octubre.