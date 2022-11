Jimmy Kimmel reabre club de comedia del Strip

El comisionado del Condado Clark, Tick Segerblom, a la izquierda, entrega a Jimmy Kimmel una llave del Strip de Las Vegas junto a la esposa de Kimmel, Molly McNearney, a la derecha, durante un evento de reapertura del Jimmy Kimmel's Comedy Club el viernes 11 de noviembre de 2022, en el Strip de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Jimmy Kimmel habla a una multitud durante un evento de reapertura de su local Jimmy Kimmel's Comedy Club el viernes 11 de noviembre de 2022, en el Strip de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Jimmy Kimmel posa para una foto con John Katsilomedes del Review-Journal durante un evento de reapertura del Jimmy Kimmel's Comedy Club el viernes 11 de noviembre de 2022, en el Strip de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Si le preguntas a Jimmy Kimmel por qué su club de comedia homónimo fue de los últimos en reabrir en Las Vegas, te responderá: “Gracias por usar ‘homónimo’ en una frase, como si lo fuera a entender”.

Luego explica: “Somos muy lentos. Somos flojos y lentos”. Sobre su papel en las operaciones del club, Kimmel dice: “Soy el conserje número uno”.

Siempre con las bromas, incluso después de una larga pausa en el club que no era para reírse. Jimmy Kimmel’s Comedy Club (JKCC) reabrió sus puertas en Linq Promenade, y Kimmel estará en la ciudad este fin de semana para celebrar el relanzamiento del club. El veterano actor cómico Craig Shoemaker, ha sido titular de cartel de viernes a domingo, y la siempre efervescente Luenell se presentará el domingo a las 9:30 p.m., después de Shoemaker.

El club de Kimmel quedó en gran parte inactivo después de que cerrara a los shows de boletos en marzo de 2020. Durante el cierre y la reapertura de la pandemia, el local de ocho mil pies cuadrados y 300 asientos había tenido eventos privados y funciones como campañas de vacunación contra el COVID.

En el mundo de la comedia se decía que JKCC, uno de los favoritos de los cómicos de Las Vegas por su ubicación privilegiada y su gran reconocimiento, podría no volver a abrir sus puertas.

Pero el club volvió a su formato anterior, ya que Damian Costa y Nick Cordaro, de Pompey Entertainment, se hicieron cargo de las operaciones. El cambio de administración ocurrió cuando Eldorado Resorts compró Caesars Entertainment, y ahora es dueño del Linq Promenade. Muchas cosas en movimiento, como otras tantas.

“Tuvimos que resolver algunas cosas porque Caesars Palace cambió de dueño, y nosotros formábamos parte de su imperio”, dice Kimmel, un orgulloso graduado de Clark High School. “Ahora seguimos siendo una especie de parte de su imperio, pero más independiente”.

Más de nuestra charla, poco antes de que el comisionado del Condado Clark, Tick Segerblom, entregara la llave del Strip de Las Vegas a Kimmel:

Está deseando volver a presentar su tercera retransmisión de los Oscar. “En realidad pensé que la gente diría: ‘Ya lo ha hecho dos veces. ¿A quién le importa? ¡Suficiente!’. Pero ha sido bastante positivo y, con suerte, lo será después”, dice Kimmel. “Es de verdad un trabajo ingrato. Si lo haces muy bien, tal vez recibas un pequeño guiño. Si te equivocas, aunque sea un poco, que Dios te ayude. Pero mientras te haces mayor, aprendes a ignorar esas cosas”.

Finge no saber nada del incidente de los Oscars entre Will Smith y Chris Rock: “¿Qué pasó? ¿Alguien recibió una bofetada? ¿Fue en una fiesta después?”. dice Kimmel. “No vi el incidente. No lo vi. Pero lamento escuchar eso. Nos quedamos dormidos”.

Los cómicos del JKCC aparecerán a distancia en “Jimmy Kimmel Live!” Se trata de un concepto original, con gran potencial, tras la apertura del club en junio de 2019. “Vamos a hacerlo, es bastante sencillo, simplemente conectamos una línea de satélite o RDSI y digo: “¡Aquí están! “, dijo Kimmel. “La comedia stand-up en los programas de entrevistas es un poco extraña, no es necesariamente natural para los cómicos, y me gusta este entorno”.

El hecho de que “Jimmy Kimmel Live!” no se haya vuelto a transmitir desde Las Vegas no es un gran problema: Puede que se trate más bien de una preocupación personal, pero Kimmel ha transmitido desde Brooklyn -ciudad natal antes que Las Vegas- seis veces, la última en septiembre. El programa se hizo desde Las Vegas una vez, desde Zappos Theater en abril de 2019. “La respuesta es aburrida”, dice. “Se trata de cuánto cuesta, y la diferencia entre conseguir un gran rating en Nueva York… Hay más gente en Nueva York, muchos más ojos”.

Él y Adam Carolla una vez lanzaron una película llamada “Kill Gallagher”: Esto surge mientras le pido a Kimmel su opinión sobre la muerte de Gallagher el viernes por la mañana. “Fue hace unos 25 años, era una película divertida”, dice Kimmel. “Pero íbamos a esas reuniones con ejecutivos, y yo tenía 30 años, y esos ejecutivos se sentaban allí y decían: ‘Ok, ¿quién es Gallagher?’. Y en ese momento Adam perdía totalmente la calma. “¡Espera un minuto! ¿Eres un ejecutivo de comedia y no sabes quién es Gallagher? Al final nos acompañaban a la salida”.

El domingo cumple 55 años: Y Kimmel lo celebra igualando 55 mil dólares en donaciones en apoyo de la caminata ALS Association Nevada Chapter Vegas Walk del capítulo de Nevada en Las Vegas, el domingo a las 10 a.m. en Craig Ranch Park. Kimmel aparecerá en nombre de Joey Porrello, a quien se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica en mayo a la edad de 28 años. Porrello es el ahijado de Kimmel, y Kimmel es un amigo cercano de la familia (los detalles sobre la organización y la Caminata de Las Vegas están en @ALSA_Nevada).

Ha perdido gran parte de su audiencia al criticar a Donald Trump: Este mes, Kimmel les dijo a los presentadores de “Naked Lunch”, David Wild y Phil Rosenthal, que había perdido al menos la mitad de sus fans de ABC debido a sus continuos ataques a Trump. También dijo que les dijo a los ejecutivos de ABC que no haría el programa si le pedían que dejara las bromas sobre Trump.

Le pregunté a Kimmel si habría tenido la autonomía al principio de su carrera para tomar una decisión que seguramente le costaría a ABC los índices de audiencia de la noche. “No lo sé, es una buena pregunta. Este es un mundo diferente ahora”, dice. “No se puede comparar nada con lo que está pasando ahora. No es algo cíclico, ya sabes, no es algo que ocurre cada nueve años como una plaga de cigarras. Es que están sucediendo cosas locas. Estoy haciendo un programa sobre lo que está pasando en el mundo y en el país, cada noche. ¿Cómo no hablar de esas cosas?”.