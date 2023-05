Harry Styles podría ser el siguiente artista en MSG Sphere

ARCHIVO - Harry Styles asiste al estreno de "My Policeman" durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, el 11 de septiembre de 2022, en Toronto. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

Eugene Hutz de la banda punk Gogol Bordello se muestra en Punk Rock Museum en 1422 Western Ave. el viernes 28 de abril de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @ReviewJournal

Eugene Hutz de la banda de punk Gogol Bordello se muestra en Punk Rock Museum en 1422 Western Ave. el viernes 28 de abril de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @ReviewJournal

Una foto de Billy Idol en sus días con Generation X se muestra en Punk Rock Museum en 1422 Western Ave. el viernes 28 de abril de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @ReviewJournal

Eugene Hutz de la banda de punk Gogol Bordello se muestra en Punk Rock Museum en 1422 Western Ave. el viernes 28 de abril de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @ReviewJournal

El espacio para presentaciones en Punk Rock Museum del 1422 Western Ave. se presenta el viernes 28 de abril de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @ReviewJournal

Una recreación del garaje de ensayo de Pennywise se muestra en Punk Rock Museum en 1422 Western Ave. se muestra el viernes 28 de abril de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @ReviewJournal

Hace más de una década asistí a un concierto de One Direction en el entonces llamado Planet Hollywood Theatre of the Performing Arts.

Si me hubieran dicho entonces que uno de esos jóvenes podría ser titular de varios espectáculos en un recinto con 17,500 asientos en Las Vegas, habría dicho: “¿¡Qué! NO TE ESCUCHO”.

Fue una experiencia emocionante en junio de 2012, cuando One Direction era la boy band de moda. A medida que el quinteto ha ido creciendo y creando sus carreras independientes, Harry Styles se ha convertido en una superestrella solista.

El año pasado, Styles agotó los boletos para una opulenta residencia de 15 conciertos en Madison Square Garden. Demostró sus dotes musicales y vocales, así como un marcado sentido del espectáculo (trajes de lentejuelas y bujandas de plumas para el antiguo integrante de una boy band).

Vibrante, con estilo de Las Vegas y con futuro, Styles sería el espectáculo correcto para una residencia en MSG Sphere. Ahora tenemos dos producciones anunciadas en The Sphere: “U2 UV: Live at The Sphere” y el espectáculo teatral “Postcard From Earth”. U2 tiene 17 fechas (y contando, al parecer) a partir del 29-30 de septiembre. “Postcard” se estrena el 6 de octubre y se representará varias veces al día en un programa abierto.

Esto cubre la programación de The Sphere para el resto del año. Todavía no se sabe quién será el próximo, pero el nombre de Styles sigue apareciendo como posible titular de cartel residente. El tabloide británico The Sun ha llegado a reportar, sin verificar, que le han ofrecido un sueldo de 50 millones de dólares.

De cualquier forma, la sensación es que Styles podría vender entre 10 y 12 conciertos en The Sphere, basándose en sus presentaciones en Madison Square Garden, donde vendió 250 mil boletos. Una serie de 12 espectáculos en The Sphere cubriría 210 mil boletos.

Además, Styles está siendo representado por la agencia de entretenimiento Full Stop Management, de Irving Azoff. Azoff es el gigante de la industria del entretenimiento que, según se informa, está involucrado en la contratación de The MSG Sphere, trabajando como consultor con el socio del recinto Madison Square Garden Entertainment.

Styles, una estrella de 29 años en ascenso, es el centro de estas relaciones entrecruzadas. Su gira internacional “Love On Tour” termina en julio. Yo apostaría a que a finales de año se anunciará su presentación en Las Vegas, y será todo un éxito.

Alerta de Salida Genial

Tyriq Johnson, de la banda tributo a Earth, Wind & Fire, Serpentine Fire, y vocalista de Santa Fe & The Fat City Horns, es el titular de cartel de Maxan Jazz, en el 4130 S. Decatur Blvd., de 7 p.m. a 10 a.m., el viernes. Johnny Johnson, hermano de Johnson y miembro de Boyz II Men, toca la guitarra. El sushi y los cocteles empiezan a las 6 p.m. El precio mínimo por persona es de 25 dólares, por lo que se recomienda hacer reservación. Para más información, visita maxanjazz.com.