Faltan meses para el regreso de Madonna a Las Vegas

ARCHIVO - Madonna aparece en la 30 edición de los premios anuales GLAAD Media Awards en Nueva York el 4 de mayo de 2019, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

Maluma, a la izquierda, y Madonna interpretan "Medellín" en los Billboard Music Awards el miércoles 1° de mayo de 2019, en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP)

Madonna está recuperándose, lo que debería llevarla eventualmente a presentarse en el Strip.

La cantante de “Vogue” actualizó su estado de salud en las redes sociales el lunes. Agradeció a sus fans, mientras que esbozó su estado de ánimo por primera vez desde que fue hospitalizada el mes pasado en una unidad de cuidados intensivos por una infección bacteriana. Dijo que su plan es reprogramar la etapa norteamericana de la gira después de comenzar en octubre en Europa.

Madonna no ofreció un calendario concreto para el relanzamiento de la gira, pero es probable que la serie se traslade a Las Vegas en 2024.

“Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos”, dijo la superestrella de 64 años. “Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que hubiera comprado boletos para mi gira. No quería defraudar a la gente que ha trabajado incansablemente conmigo en los últimos meses para crear mi espectáculo. No quería decepcionar a nadie”.

“Ahora estoy enfocada en mi salud y en ponerme más fuerte y les puedo asegurar que volveré con ustedes en cuanto pueda”.

El representante de Madonna, Guy Oseary, dijo el 28 de junio que la cantante había sido hospitalizada por una infección bacteriana, que le había llevado a pasar “varios días” en la UCI. Oseary dijo que el personal médico espera una recuperación completa.

Las dos primeras presentaciones de “Celebration” de Madonna en Las Vegas estaban previstas para los días 7 y 8 de octubre en T-Mobile Arena. El concierto del 18 de enero en MGM Grand Garden también se canceló. La gira iba a comenzar en Vancouver el 15 de julio.