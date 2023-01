‘Everything Everywhere’ encabeza las nominaciones a los Oscar con 11

El éxito indie de ciencia ficción “Everything Everywhere All at Once”, que salta de un multiverso a otro, encabezó las nominaciones a la 95ª edición de los Premios de la Academia, mientras Hollywood premiaba a grandes como “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water”.

Vista del escenario antes del comienzo de la 95ª ceremonia de nominación a los Premios de la Academia, el martes 24 de enero de 2023, en el Academy Museum de Los Ángeles. La 95ª edición de los Premios de la Academia tendrá lugar el domingo 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

Riz Ahmed, a la izquierda, y Allison Williams anuncian las nominaciones a los Premios de la Academia al mejor actor de reparto en la 95ª ceremonia de nominación a los Premios de la Academia, el martes 24 de enero de 2023, en el Academy Museum de Los Ángeles. La 95ª edición de los Premios de la Academia se celebrará el domingo 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

NUEVA YORK (AP) – El éxito indie de ciencia ficción “Everything Everywhere All at Once”, que salta de un multiverso a otro, encabezó las nominaciones a la 95ª edición de los Premios de la Academia, mientras Hollywood premiaba a grandes como “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water”, un año después de que un servicio de streaming ganara el premio a la mejor película por primera vez.

“Everything Everywhere All at Once”, de Daniel Scheinert y Daniel Kwan, obtuvo el martes 11 nominaciones, incluidas las de Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.

Las 10 películas candidatas a mejor película son: “Everything Everywhere All at Once”, “The Banshees of Inisherin”, “The Fabelmans”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water”, “Elvis”, “All Quiet on the Western Front”, “Women Talking” y “Triangle of Sadness”.

Un año después de que un servicio de streaming ganara por primera vez el máximo galardón de Hollywood, los espectáculos de la gran pantalla están dispuestos a dominar las nominaciones a la 95ª edición de los Premios de la Academia, que se celebrará el martes.

Las nominaciones fueron anunciadas el martes desde el Samuel Goldwyn Theater, en Beverly Hills, California, por Riz Ahmed y Allison Williams.

Si los Oscar del año pasado estuvieron dominados por el streaming – “CODA”, de Apple TV+, ganó el premio a la mejor película y Netflix obtuvo 27 nominaciones-, las películas que atrajeron a los espectadores a los multicines tras dos años de pandemia son muchas de las principales candidatas de este año.

Las nominadas a mejor actriz son: Ana de Armas, “Blonde”; Cate Blanchett, “Tár”; Andrea Riseborough, “To Leslie”; Michelle Williams, “The Fabelmans”; Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”.

Los nominados a mejor actor Brendan Fraser, “La ballena”; Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”; Austin Butler, “Elvis”; Bill Nighy, “Vivir”; Paul Mescal, “Aftersun”.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”; Hong Chau, “The Whale”; Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”; Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”; Stephanie Hsu, “Everything Everywhere All at Once”.

Los nominados a mejor actor de reparto son: Brian Tyree Henry, “Causeway”; Judd Hirsch, “The Fabelmans”; Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin”; Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”; Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”.

Los nominados a película internacional son: “All Quiet on the Western Front” (Alemania); “Argentina, 1985” (Argentina); “Close” (Bélgica); “EO” (Polonia); “The Quiet Girl” (Irlanda).

Los nominados a guión original son: “Everything Everywhere All at Once”; “The Banshees of Inisherin”; “The Fabelmans”; “Tár”; “Triangle of Sadness”.

Los nominados a la mejor partitura original son: Volker Bertelmann, “All Quiet on the Western Front”; Justin Hurwitz, “Babilonia”; Carter Burwell, “The Banshees of Inisherin”; Son Lux, “Everything Everywhere All at Once”; John Williams, “The Fabelmans”.

Los nominados a la mejor película de animación son: “Pinocho, de Guillermo del Toro”; “Marcel the Shell With Shoes On”; “Puss in Boots: The Last Wish”; “The Sea Beast”; “Turning Red”.

También está en cabeza “The Banshees of Inisherin”, la comedia negra ambientada en Irlanda de Martin McDonagh, que está dispuesta a anotar hasta cuatro nominaciones, incluidas las de Colin Farrell y Brendan Gleeson.

“The Fabelmans”, de Steven Spielberg, tuvo dificultades para alcanzar público, pero la historia autobiográfica del director sobre la llegada a la madurez le valdrá a Spielberg su vigésima nominación al Oscar y su octava al mejor director. John Williams, su compositor de toda la vida, amplió su récord de nominaciones al Oscar para una persona viva. Otra nominación a la mejor partitura le daría a Williams su 53ª nominación, una cifra que solo supera las 59 de Walt Disney.

La retransmisión del año pasado atrajo a 15.4 millones de espectadores, según Nielsen, un 56 por ciento más que la audiencia récord de 10.5 millones de la retransmisión de 2021, marcada por la pandemia. Este año, ABC vuelve a contar con Jimmy Kimmel para presentar la ceremonia del 12 de marzo, lo que seguramente se verá como un regreso al sitio de la bofetada.

Pero hay preocupaciones mayores en torno al negocio del cine. El año pasado hubo destellos de resurrección triunfal para los cines, como el éxito de “Top Gun: Maverick”, tras dos años de pandemia. Pero debido en parte a un flujo menos constante de estrenos importantes, la venta de boletos del año solo recuperó alrededor del 70 por ciento del negocio anterior a la pandemia. Regal Cinemas, la segunda cadena del país, anunció el cierre de 39 salas este mes.

Al mismo tiempo, nubes de tormenta se cernieron sobre el mundo del streaming, tras años de crecimiento aparentemente ilimitado. Las acciones se desplomaron porque Wall Street esperaba que los servicios de streaming obtuvieran beneficios, no solo que sumaran abonados. A esto ha seguido un repliegue, a medida que el sector entra de nuevo en un capítulo incierto.

En marcado contraste con los Premios de la Academia del año pasado, es posible que este año no haya títulos en streaming que compitan por el premio más codiciado de los Oscar, aunque los últimos puestos de las 10 mejores películas siguen estando en juego. Los mejores golpes de Netflix llegan en otras categorías, sobre todo con la película de animación favorita “Pinocho, de Guillermo del Toro” y la alemana “All Quiet on the Western Front”.