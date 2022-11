‘Demanda sin precedentes’ de boletos para Swift obliga a Ticketmaster a retrasarlos

Ticketmaster no es compatible con los Swifties.

La plataforma de venta de boletos se vio obligada a retrasar el lanzamiento de la preventa de TaylorSwiftTix para su “Eras Tour” en varios mercados importantes el martes por la tarde. Las Vegas fue uno de ellos. Swift tiene previsto presentarse el 24 y 25 de marzo en Allegiant Stadium.

La preventa en la zona horaria del Pacífico (PST) estaba originalmente fijada para abrirse a las 10 a.m., pero se retrasó hasta las 3 p.m. porque el sitio web de Ticketmaster se bloqueó o se cayó a primera hora del día.

La empresa admitió que no pudo satisfacer la gran demanda por boletos de la gira, que se registró en millones.

Publicado en la cuenta de Twitter de Ticketmaster alrededor de las 11 a.m.:

“Ha habido una demanda sin precedentes, con millones de personas que buscan comprar boletos para la TaylorSwiftTixPresale. Se han vendido cientos de miles de boletos. Si ya conseguiste boletos, estás listo. Si estás en la fila, por favor espera, las filas están avanzando y estamos trabajando para que los fans pasen lo más rápido posible”.

Los horarios de venta para Los Ángeles, Santa Clara y Seattle también se movieron de las 10 a.m. a las 3 p.m. del martes.

El martes por la mañana surgieron problemas con el sitio web de Ticketmaster en todo el país. “Somos conscientes de que los fans pueden estar experimentando problemas intermitentes con el sitio y estamos trabajando urgentemente para resolverlos”, tuiteó el sitio Ticketmaster Fan Support alrededor de las 8 a.m.

Well everyone I think I have to give up now, it’s been since 9am I’ve been trying so 7 hours later I have no tickets and I think Friday in Detroit is all sold out 🥺 congrats to everyone who was able to get tickets, it’s going to be amazing💕

— Lexi (@LexiHernnandez) November 15, 2022