Dave Chappelle es atacado en escenario durante un show de comedia

Dave Chappelle es atacado cuando un miembro de la audiencia se abalanza sobre él en el escenario durante su show en Los Ángeles. Chris Rock bromea con: "¿No era Will Smith?

mayo 4, 2022 - 10:21 am

Dave Chappelle, presentador de JAY-Z, habla durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll, el sábado 30 de octubre de 2021, en Cleveland. Chappelle fue tacleado durante una presentación en el Hollywood Bowl el martes 3 de mayo de 2022. Los guardias de seguridad persiguieron y sometieron al agresor, y Chappelle pudo continuar su show mientras el hombre era trasladado en una ambulancia. (AP Photo/David Richard, Archivo)

LOS ÁNGELES – El comediante Dave Chappelle fue tacleado durante una presentación en el Hollywood Bowl el martes por la noche. Los guardias de seguridad persiguieron y sometieron al atacante, y Chappelle pudo continuar su show mientras el hombre era trasladado en una ambulancia.

NBC News informó que el Departamento de Policía de Los Ángeles declaró a primera hora del miércoles que el hombre llevaba una pistola falsa con una hoja de cuchillo real en su interior. El departamento de policía de Los Ángeles no anunció oficialmente ningún arresto en las horas posteriores al ataque, y no respondió inmediatamente a una solicitud de Associated Press para obtener más detalles.

Chappelle se estaba presentando en el anfiteatro como parte del festival “Netflix Is a Joke” cuando el hombre se abalanzó sobre el escenario y lo tacleó. Jamie Foxx estaba en las alas del escenario y Chappelle le dio las gracias por responder al ataque. Chris Rock también estaba allí, y preguntó en broma si el atacante era Will Smith.

Chappelle fue atacado cuando estaba terminando un número en el que hablaba de cómo los cómicos tienen que preocuparse más por su seguridad personal tras la ceremonia de los premios de la Academia de este año, en la que el actor ganador del Oscar abofeteó a Rock en televisión en vivo como reacción a una broma sobre su esposa.

“El comediante acaba de decir, literalmente, que ahora tiene más seguridad debido a todo el revuelo causado por sus chistes sobre la comunidad trans”, tuiteó la reportera de Buzzfeed News Brianna Sacks, que asistió al show. Tuiteó que “mientras el atacante recibía una paliza”, Chappelle “hizo una broma sobre que probablemente era un hombre trans”.