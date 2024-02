Christina Aguilera ofrece un fin de semana VIP en Airbnb en LV

Christina Aguilera se presenta en su show de apertura en Voltaire en el Venetian Resort Las Vegas el 30 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Denise Truscello/Getty Images for Voltaire)

Se muestra el lujoso Airbnb de Las Vegas ofrecido como parte de un paquete VIP de Christina Aguilera para su espectáculo en Voltaire en The Venetian. (Victor Leung)

La producción de Christina Aguilera en Voltaire at The Venetian se describe acertadamente como “íntima”.

Pero la superestrella del pop está relajándose con su más reciente aventura en Las Vegas.

Aguilera y Airbnb se asocian para pasar un fin de semana en un lujoso Airbnb, fuera del Strip, a finales de mes. Aguilera invita a un máximo de cuatro personas a reservar una estancia de dos noches del 29 de febrero al 2 de marzo.

Se trata de la primera asociación de este tipo entre una superestrella del Strip y Airbnb, que a menudo compite con los resorts.

Sin embargo, The Venetian se ha asociado con la plataforma de alojamiento por internet para atraer tránsito al resort. Los invitados asistirán al espectáculo de Aguilera en Voltaire, y la propia superestrella seguirá alojándose en una suite de The Venetian.

Lo más destacado de esta oportunidad única, según un comunicado de prensa de Airbnb:

– Una “noche dentro”, con tiempo cara a cara con la cantante “Dirrty”, con cocteles artesanales, abierto (o, “sin censura”) conversaciones y oportunidades de tomarse fotos.

– Una clase privada de burlesque impartida por Sarah Mitchell, que ha diseñado bailes para Aguilera durante más de una década.

– Una sesión de glamour con el “equipo de glamour” de Aguilera.

– Una sesión de fotos boudoir “para abrazar a tu diosa interior”.

– Cena en el restaurante favorito de Aguilera en el Strip.

– Asientos VIP para ver la presentación de Aguilera en Voltaire.

– Productos de la marca de bienestar sexual de Aguilera, Playground. Una versión casera del juego, por así decirlo.

Las reservas se abrirán el jueves a las 10 a.m., hora del Pacífico, en airbnb.com/xtina. No se indican precios, ya que Airbnb no los facilita, y los fans son responsables de su propio transporte de ida y vuelta a Las Vegas.

Aguilera amplió este mes su residencia en el Voltaire, con 10 fechas que se celebrarán del 19 al 20 de abril, del 31 de mayo al 1° de junio, del 7 al 8 de junio, del 2 al 3 de agosto y del 30 al 31 de agosto. La antigua titular de carter del Zappos Theater alternará fechas con la superestrella Kylie Minogue, que volverá el 8 y 9 de marzo.

El creador de Voltaire, Michael Gruber, que ideó el diseño del club, y también su concepto de artista titular y presentación especial Belle de Nuit, dijo que pronto se anunciarán más artistas titulares. Los nuevos artistas ofrecerán un estilo de espectáculo diferente al que se ha venido presentando en el local.

“Voltaire nunca deja de ofrecer oportunidades fascinantes e interesantes para los artistas”, afirma Gruber. “Ese es nuestro objetivo”.