Bruno Mars anuncia el debut de su bar de jazz en el Strip

noviembre 29, 2023 - 11:59 am

La superestrella Bruno Mars, que se presentó en el Mayfair Supper Club de Bellagio, en Las Vegas Strip, en la Nochevieja de 2022, está creando The Pinky Finger, su bar de jazz y lounge, que debutará a principios de 2024. (Daniel Ramos)

Bruno Mars deslumbra con su Pinky Ring próximamente.

A principios de 2024, el músico superestrella estrenará The Pinky Ring, su bar de jazz y salón de cocteles en Bellagio.

“Llevo años presentándome en Las Vegas, y siempre he querido un lugar donde pudiera dar fiestas glamurosas cuando estoy en la ciudad”, dijo Mars. “Un lugar que fuera como mi penthouse personal, con música en vivo y cocteles sensacionales. The Pinky Ring es eso”.

Las Vegas Review-Journal informó por primera vez sobre The Pinky Ring en julio de 2022, revelando que sustituiría a Lily Bar & Lounge. Bellagio no confirmó públicamente el cierre de Lily Bar para dar paso a un nuevo concepto hasta junio de 2023.

The Pinky Ring contará con una iluminación cambiante, música en vivo, DJs tocando vinilos y audio de primer nivel. Mars ha dirigido el diseño de The Pinky Ring, según Ari Kastrati, director de hostelería de MGM Resorts International.

“Ha sido una experiencia divertida dejarle tomar las riendas para reimaginar este espacio. Desde la alfombra hasta el techo, todo esto es él”.

En el video de “24K Magic”, ambientado en Las Vegas, Mars lleva anillos en ambos meñiques, y la canción insta: “Players, put yo’ pinky rings to the moon” para celebrarlo.

El cantante se presentó en una residencia de conciertos con entradas agotadas, “Bruno Mars at The Chelsea, Las Vegas”, de 2013 a 2015, y en otra residencia con entradas agotadas, “Bruno Mars at Park MGM”, de 2016 a 2021. Silk Sonic, el dúo neo-soul formado por Mars y Anderson .Paak, se presentó por última vez en Park MGM con varias fechas en agosto.