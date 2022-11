‘Awakening’ se presenta con fuerza en su estreno en Wynn

noviembre 9, 2022 - 11:00 am

El estreno de Awakening en Wynn Las Vegas el 7 de noviembre de 2022, en Las Vegas, Nevada. (Denise Truscello/Getty Images para Wynn Las Vegas)

April Leopardi como Darkness aparece en "Awakening", la producción que sustituye a "Le Reve" en Wynn Las Vegas. (Elisabeth Caren)

Los coproductores de "Awakening" en Wynn Las Vegas son, de izquierda a derecha: Michael Curry, Baz Halpin y Bernie Yuman. (Wynn Las Vegas)

El director general de operaciones de entretenimiento de Wynn Las Vegas, Rick Gray, el productor ejecutivo/productor de Awakening, Bernie Yuman, el director ejecutivo de Wynn Resorts, Craig Billings, el productor y director de Awakening, Baz Halpin, y el productor y diseñador de personajes de Awakening, Michael Curry, hablan durante una recepción para celebrar la apertura de Awakening en Wynn Las Vegas el 7 de noviembre de 2022, en Las Vegas, Nevada. (Denise Truscello/Getty Images para Wynn Las Vegas)

El estreno de Awakening en Wynn Las Vegas el 7 de noviembre de 2022, en Las Vegas, Nevada. (Denise Truscello/Getty Images for Wynn Las Vegas)

Semanas después de mudarme a Las Vegas, asistí a mi primer show de gran producción en el Strip. Esta aventura estaba llena de seres humanos disfrazados que volaban por el teatro, trepaban por postes de 40 pies de altura, golpeaban grandes tambores taiko y saltaban por encima del público con cuerdas elásticas.

Intenté comprender el mensaje de este espectáculo. ¿Cuál es la historia? A mitad de camino me di por vencido. Me alegré de ver a los artistas vestidos de azul saltar al cielo desde sus balancines mágicos.

Salí de allí aturdido, impresionado por lo que estos artistas habían conseguido. No importó que no entendiera mucho de ello, metafóricamente y de verdad.

Veintiséis años después, “Mystere” sigue siendo uno de mis favoritos. Y no he vuelto a sentir ese grado de sobrecarga sensorial en Las Vegas.

Hasta el lunes.

“Awakening” se estrenó en Wynn. Este show llegó para hacer volar tu mente. Misión cumplida.

Este es el show que sustituye a “Le Reve” en Wynn, un espectáculo que estuvo en cartelera durante 15 años, con más de seis mil representaciones y que -en un noble logro- siguió mejorando. Lo único que le falló a “Le Reve” fue su invitado no deseado, el COVID-19, que detuvo la producción y les dio a los ejecutivos del Wynn la oportunidad de probar algo nuevo.

“Awakening” es el espectáculo original de 120 millones de dólares concebido y coproducido por Wynn. El complejo está representado por el director ejecutivo Craig Billings y el director general de entretenimiento Rick Gray. Una serie de superestrellas de la producción en vivo unieron a este proyecto creado por la pandemia. El equipo de “Awakening” está formado por:

* Bernie Yuman, el antiguo mánager de Siegfried & Roy y Muhammad Ali y maestro de la hipérbole.

* Baz Halpin, el hábil director que estuvo detrás de “Play” de Katy Perry en Resorts World (otro show que juega con tu mente), la aparición de Harry Styles en Coachella y la producción original de Cher en Colosseum.

* Michael Curry, responsable de las marionetas de live action de “The Lion King” en Broadway y (de 2010 a 2011) en Mandalay Bay, y de los monstruos cangrejeros de “Ka” en MGM Grand.

* Brian Tyler, el compositor de ” Avengers: Age of Ultron” y Iron Man 3”; el diseñador de vestuario Soyon An, que ha vestido a Taylor Swift y Selena Gomez para el escenario, entre otras estrellas.

* Kelly Sue DeConnick, la visionaria de los cómics que dinamizó la película de ” Captain Marvel” de 2019.

Nueva tecnología, también

El antiguo Le Reve Theater rebosa de nueva tecnología. El escenario, redondo y de 60 pies, está hecho de vidrio dicotómico, que palpita con imágenes LED de colores. Sus cinco segmentos suben y bajan, por separado, a lo largo del espectáculo. El paisaje sonoro original de Tyler se filtra a través de un sistema de sonido en 3D, con una novedad: un par de altavoces fijados en cada asiento, que ofrecen las caprichosas composiciones de Tyler a ambos lados.

Estos altavoces no son ajustables, no hay ecualizador ni medios para mover su posición en los asientos. Pero si uno se inclina hacia cualquiera de los lados, puede captar algunos detalles maravillosos en los sonidos. El efecto restringe la capacidad del espectador para conversar con su compañero de asiento; los altavoces estorban.

Pero abre la posibilidad de avanzar en la experiencia teatral en el asiento. (Quizá algún día equipemos a todo el público con auriculares de RV para ” Awakening 2: La experiencia de Sony PlayStation”).

Los trajes de An son sensacionales, y también funcionales, fluyendo con cuentas salpicadas de color, pedrería, cristales, encaje, escamas de oro y plumas. Es como si An y su equipo hubieran asaltado la colección de Liberace y se hubieran dado un festín de arreglos.

La danza, magia en la historia

El show eligió a sus bailarines para todos los géneros, y vemos porqué. Los números de danza de “Awakening”, dirigidos por el coreógrafo principal Nolan Padilla, mezclan de forma impresionante los estilos tradicionales con la potente tecnología de luz y sonido del espectáculo.

Los actos de magia ocupan un lugar destacado en la trama, con varias rutinas avanzadas pero conocidas de desaparición/reaparición (los personajes se desvanecen de cajas con capa y luego reaparecen entre el público, por ejemplo). Estos números se entrelazan con la fila central de los personajes Darkness y Light, que se separan en la parte superior del show.

Su saga es un viaje, que sigue a las figuras centrales IO, Boo y Bandit por los portales de fantasía Water Realm, Earth Realm y Fire Realm. Su objetivo es reunir a estos dos.

Creo.

Hopkins en primer plano

Incluso con la narración suave y autoritaria del legendario actor Anthony Hopkins, aquí es donde ” Awakening” se desprende. Hay tanta actividad en el escenario, detrás de él, en las pantallas LED de la sala y en los altavoces que están a pocas pulgadas de tu cabeza, que ningún mortal puede entender la historia.

Esto no es cuestión de inteligencia humana básica. Es cuestión de capacidad cerebral humana básica.

Por ejemplo, durante la escena de Earth Realm, una imponente marioneta-monstruo llamada Nymph asciende desde el centro del escenario. Nymph brilla de color verde y tiene el ceño fruncido, y es operada por unos seis intérpretes, en su mayoría invisibles. Es increíble. Pero uno no procesa la imponente presencia de Nymph y se pregunta: “¿Cómo va a conseguir esta cosa Nymph que Darkness y Light vuelvan a estar juntos?”.

O, cuando una de las otras marionetas de Curry entra en escena, te preguntas: “¿Es un elefante? ¿Un ñu? ¿Una criatura desconocida y fantástica?” Se le perdonará que no le preocupe dónde está la fila de la historia en ese momento.

Pero, vaya, es impresionante.

Hay agua

Otra escena será nueva para cualquiera que haya visto “Le Reve”. Los productores han dejado claro que “Awakening” no es una producción acuática, el escenario del lago del teatro se vació al cerrar el espectáculo. Pero hay un efecto acuático, Water Realm, que da la sensación de que todo el teatro está sumergido.

Estrellas de mar, corales y un montón de criaturas oceánicas parecen nadar por el teatro, y no se usa ni una gota de agua. (Imagino que el Cirque se gastaría unos cuantos millones de dólares en reformar la escena ” Octopus’s Garden”, de inspiración similar, en “Love”).

Después, en la habitual sesión de “¿Qué pensaste?” me acerqué a Curry. Empecé diciendo: “Felicidades…” Y me detuve. Aquí trabajamos con palabras, y yo no tenía ninguna.

“Lo tomaré como un cumplido”, dijo Curry.

Debería hacerlo. “Awakening” es un espectacular aventurero, generoso e incluso arriesgado. Puede que tengas que verla más de una vez, pero no lo verás en ningún otro lugar.

Alerta de salida genial

A propósito de Wynn, y también de Encore, Eastside Lounge anima la escena con duelos de pianos de 9:30 p.m. a 1:30 a.m. de domingo a jueves, y de 9:30 p.m. a 2:30 a.m. los viernes y sábados. El gran tecladista, Chris Lash (“Jersey Boys”, “Baz”), es el principal intérprete la mayoría de las noches. No hay pago por entrar. Tampoco hay camisetas de tirantes.