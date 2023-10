Adele amplía ‘Weekends’ a 100 en Caesars Palace

“Weekends With Adele” continuará hasta el próximo mes de junio y alcanzará la cifra de 100 presentaciones en su cierre.

El Colosseum del Caesars Palace acogerá 32 espectáculos a partir de enero, según anunció la cantante el viernes por la mañana. La serie se reanudará del 19 de enero al 15 de junio.

This residency, these shows have changed my life. I desperately needed to fall back in love with performing live again, and I have. I needed to reconnect with my songs and remember what they mean to me, and I have! Being on stage over the last year so up close and personal with… pic.twitter.com/Wkj39O8ozQ

— Adele (@Adele) October 20, 2023