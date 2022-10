Sugar Ray, Bush, Sugarhill Gang en el show de Año Nuevo de FSE

octubre 28, 2022 - 8:54 am

Asistentes a la fiesta de Año Nuevo en Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, el viernes 31 de diciembre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Guy Anthony O'Brien, también conocido como Master Gee de The Sugarhill Gang, se presenta en el descanso de un partido de fútbol americano de la NFL entre los New Orleans Saints y los Seattle Seahawks, el domingo 9 de octubre de 2022, en Nueva Orleans. (AP Photo/Tyler Kaufman)

Mark McGrath de Sugar Ray aparece en una foto publicitaria sin fecha. Está previsto que aparezca con la banda en Fremont Street el día de Año Nuevo. (Archivo del Review-Journal)

Mark McGrath de Sugar Ray en la alfombra azul antes de "One Night For One Drop", celebrada en el O Theater del Bellagio el viernes 8 de marzo de 2019.( John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal @JohnnyKats

The Wailers se presenta en el Brooklyn Bowl Las Vegas en The Linq en Las Vegas, NV el 2 de febrero de 2015. (Cortesía de Erik Kabik/Retna Ltd.)

All-4-One se presentan en el estreno de "I Love the 90s - The Vegas Show" en Paris Las Vegas el 25 de octubre de 2018, en Las Vegas. (Foto de Denise Truscello/WireImage)

Hen Dogg de The Sugarhill Gang se presenta en el descanso de un partido de fútbol americano de la NFL entre los New Orleans Saints y los Seattle Seahawks, el domingo 9 de octubre de 2022, en Nueva Orleans. (AP Photo/Tyler Kaufman)

Una gran multitud se reúne en 4th Street para entrar en Fremont Street Experience para la fiesta de Año Nuevo el viernes 31 de diciembre de 2021, en Las Vegas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Fans reaccionan durante la presentación de Bobby Brown en la víspera de Año Nuevo en Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, el viernes 31 de diciembre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El exalcalde Oscar Goodman se une a su esposa, la alcaldesa Carolyn Goodman, justo antes de la medianoche en el escenario de Third Street en Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, el viernes 31 de diciembre de 2021, en la víspera de Año Nuevo. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Sugar Ray. Bush. DJ Skribble. Sugarhill Gang. El alcalde.

Toda esa gente, y más, está en el plan de fiesta de Año Nuevo de Fremont Street Experience. Las puertas del “Time Of Your Life Festival” se abren a las 6 p.m. El costo es de 50 dólares. Los invitados deben ser mayores de 21 años para asistir. Ve a VegasExperience.com para comprar.

El costo es superior a los 35 dólares del año pasado. Los que recordamos los shows gratuitos de Nochevieja en Fremont Street (con presentaciones como la de Bachman Turner Overdrive) podemos sentir nostalgia al recordarlos. Pero la alineación es robusta, con los actos mencionados anteriormente y también con The Wailers ft. Julian Marley, Tag Team y All-4-One. Se anunciarán más cabezas de cartel.

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, estará presente, como es habitual. La cuenta atrás se inicia con el preceptivo show pirotécnico y los fuegos artificiales digitales en la pantalla Viva Vision.

“Fremont Street Experience es la fiesta callejera por excelencia, con más entretenimiento en vivo todos los días del año que cualquier otro lugar del país”, dijo el presidente y director ejecutivo de FSE, Andrew Simon, en un comunicado. “Siempre ofrecemos la mejor relación calidad-precio para el entretenimiento de Año Nuevo, y este año, por solo 50 dólares, tendremos la alineación más repleta de estrellas de nuestra historia, con bandas de todos los géneros musicales que abarcan varias décadas”.

Se anima a los invitados a que se disfracen y se vuelvan locos. También se ofrece un paquete “Fly Into the New Year” (Vuela Hacia el Año Nuevo), en el que los invitados pueden sobrevolar la escena en la SlotZilla Zoomline, la tirolesa de 1,750 pies que vuela por Fremont Street a una velocidad de hasta 35 millas por hora. Elevado, rápido y ruidoso es como le gusta a FSE.