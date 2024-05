Spiderman se deslizará por Las Vegas este otoño

Vista panorámica del interior de la sala Reynolds del Smith Center of the Performing Arts en 2012. (Las Vegas Review-Journal)

Una escena de la película "Spider-Man: Across the Spider-Verse". (Sony Pictures Animation vía AP)

Spider-Man: Across The Spider-Verse In Concert va a realizar una gira nacional, y Las Vegas es una de sus paradas.

El evento de Las Vegas tendrá lugar el 12 de octubre en el Smith Center’s Reynolds Hall, con dos horarios a partir de las 2 pm. y 7:30 p.m., según el sitio web del Smith Center.

El evento ofrecerá una experiencia cinematográfica única, según el sitio web.

“El espectáculo contará con la proyección de la película en una colosal pantalla de alta definición, complementada por un variado conjunto de músicos e instrumentistas que tocarán la icónica banda sonora de la película en vivo”, se afirma en el sitio web. “Esta extraordinaria formación incluye una orquesta completa, un hábil DJ de scratch en los tocadiscos, así como percusión e instrumentistas electrónicos”.

Las entradas ya están a la venta y oscilan entre los 35 y los 89 dólares.

Para más información, visita el sitio web del Smith Center.