¡Sí llegó! Taylor Swift alcanza a llegar al Super Bowl LVIII

Es oficial: Taylor Swift aterrizó en Las Vegas.

Después de tomar un avión privado a través del Océano Pacífico el sábado hasta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, la NFL confirmó el domingo por la tarde que Swift llegó a Las Vegas y alcanzó a asistir al Super Bowl LVIII.

Taylor Swift is here with Ice Spice and Blake Lively! #SBLVIII pic.twitter.com/0x4XIDRupW

Swift se había presentado en Japón en el Tokyo Dome la semana pasada para su “Eras Tour”.

La cantante ha estado vinculada sentimentalmente con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, durante meses. Kelce dijo a los medios la semana pasada que espera “traer a casa algo de hardware” del juego después de que Swift ganara su cuarto Grammy al álbum del año el 4 de febrero.

La NFL no pudo confirmar a principios de este mes si la cantante viajaría a Las Vegas para el gran juego, pero Nicki Ewell, directora senior de eventos de la NFL, le dijo al Review-Journal que la liga “la recibirá con los brazos abiertos si estuviera aquí el 11 de febrero. Creo que tiene un par de trabajos más en los que está trabajando”.

Las redes sociales estaban frenéticas esta semana debatiendo si la cantante podría llegar a Las Vegas a tiempo para el juego. Y, al estilo típico de Las Vegas, la gente apuestó sobre si la cantante de “Cruel Summer” vendría a Sin City y si Kelce haría esta pregunta de matrimonio.

La NFL publicó un video alrededor de la 1:30 p.m. de Taylor Swift, Jason Kelce y el rapero Ice Spice juntos en una suite en el Allegiant Stadium.

The stars are in the house for Super Bowl LVIII. pic.twitter.com/CY4fskd713

— NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 11, 2024