Santana vuelve a espectáculo del Strip de Las Vegas con éxitos y nuevos temas

Carlos Santana hace una prueba de sonido después de una conferencia de prensa para anunciar una extensión de la residencia de Santana en House of Blues Las Vegas, el miércoles 18 de mayo de 2022, en Las Vegas. Esta semana se cumplió el aniversario 10 de la residencia. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Carlos Santana en House of Blues en Mandalay Bay el 18 de mayo de 2022. (Denise Truscello)

Carlos Santana protagoniza un fantástico viaje al pasado en su producción de rock en House of Blues. Pero el suyo no es un espectáculo de pura nostalgia.

La leyenda del rock tiene música fresca planeada para su próxima serie. Solo hay que esperarla.

“Estoy muy emocionado por traer música nueva, tenemos cinco canciones nuevas que estuvimos trabajando y me encanta cómo las está tocando la banda”, dijo Santana el martes en una entrevista en su sede de Henderson. “También las voy a usar para el próximo álbum”.

Santana vuelve para el espectáculo número 301 en House of Blues el miércoles por la noche. Está programado para el viernes, sábado y domingo, 1°, 4 y 5 de febrero (se abren las puertas a las 7 p.m.; espectáculo a las 8 p.m.).

La nueva música es para un álbum aún sin título, que podría o no contar con la colaboración de superestrellas. Santana siempre está trabajando en alguna nueva aventura, y este proyecto está en fase larvaria.

“Cada vez es nuevo y fresco, sobre todo ahora, porque hace tiempo que no tocamos”, dice el rockero de 75 años, que tocó por última vez en HoB en noviembre. “Espero poder recordar quién soy y qué hacer con ello”.

Con contrato en HoB hasta 2026, Santana está de acuerdo en hacer una pausa para refrescar su experiencia en los escenarios.

“Lo bueno es que, cuando no juegas durante un tiempo, todo vuelve a ser nuevo”, dijo. “No es mundano ni repetitivo. Todo vuelve a sentirse virgen”.

La banda de acompañamiento de Santana está intacta, incluidos sus dedicados cantantes Ray Greene y Andy Vargas. Cindy Blackman Santana, esposa y contrapeso artístico de Santana, está (súper) naturalmente de vuelta detrás de la batería.

“Cindy hace que todo sea tan efervescente y tan vibrante”, dice Santana. “Ella es como una fuente de alegría”.

El legendario cantante tiene fama de imponer unos estándares muy altos a su banda. ¿Qué papel desempeña su baterista en este modelo?

“Mucha gente me ha dicho: ‘Sabes que eso no va a funcionar por tu forma de ser’”, dice Santana. “Y yo: ‘¿Qué quieres decir?’ ‘Bueno, eres un poco exigente con los bateristas’. Pero ellos no conocen a Cindy y no me conocen a mí. A los dos nos encanta (el legendario baterista de jazz) Tony Williams, nos encanta Miles Davis, nos encanta Bob Marley, nos encanta Marvin Gaye. Nos gustan las mismas cosas”.

Eso incluye “Ritual”, un proyecto apasionante que Santana sacó a relucir en septiembre. Es una ópera rock que ha desarrollado, basada en el ritual diario de cualquier persona. Santana quiere que Lin-Manuel Miranda colabore en este proyecto.

“No lo digo con arrogancia, sino con entusiasmo”, dijo Santana. “Esto será más grande que ‘El Rey León’. Esto será más grande que ‘Hamilton’. Tengo en mente el vestuario, los bailes. Lin es perfecto para ello, pero aún no me conoce.

“Una vez que me conozca y vea lo que tengo preparado, como dice The Rock, le va a volar la cabeza”.

En noviembre, Miranda sonrió cuando le hablaron del interés de Santana y dijo: “Aceptaría esa llamada”.

Quizá haya más adulación que ganar con este proyecto, pero Santana difícilmente necesita más premios. ¿Dónde los pondría? Su sede está llena de trofeos (incluidos sus 17 premios Grammy), obras de arte, instrumentos, incluso la pala plateada y negra que le regaló el dueño y amigo de los Raiders, Mark Davis, en la inauguración de Allegiant Stadium.

Un conjunto de tambores turquesa brillante, regalo de cumpleaños de Cindy, está colocado en la puerta de su despacho.

Santana hace una pausa cuando se le pregunta de cuál de estos objetos se siente más orgulloso.

“Es muy extraño entrar aquí y ver todas estas cosas, porque me siento totalmente ajeno a ellas”, dice. “Es como si fuera otra persona. Pero lo que más aprecio son mis tres hijos, Salvador, Stella y Jelli (Angélica). Representan a mi madre y a mi padre, y más allá, representan mi ADN, y el río que va rodando”.

Representar su legado en cada espectáculo sigue siendo importante para Santana, que nunca se conforma con las fórmulas.

“Queremos un triunfo cada noche, que la gente se vaya a casa con la sensación de haber recibido más de lo que pagó”, afirma Santana. “Como decía Maya Angelou, lo único que la gente quiere recordar es cómo los has hecho sentir. Así que queremos hacer que la gente se sienta realmente bien”.

Alerta de Salida Genial

The Serena Henry Band toca el viernes en Spirits Supper Club del Stirling Club de 8 a 11 p.m. (puertas a las 7 p.m.). Henry ha hecho giras como corista de Smokey Robinson, Gladys Knight, Donny y Marie Osmond y Michael Bolton. También es posible que la reconozcas como vocalista de David Perrico y la Raiders House Band. Visita TheStirlingClub.com para reservar.