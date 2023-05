Santana sobre el nuevo documental: ‘Este Carlos está bien’

El músico y residente de Las Vegas Carlos Santana se presenta en el medio tiempo de un partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL entre los Raiders y los Seattle Seahawks el sábado 14 de agosto de 2021, en Allegiant Stadium, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Carlos Santana presentándose en House of Blues del Mandalay Bay el 18 de mayo de 2022. (Denise Truscello)

Carlos Santana realiza una prueba de sonido después de una conferencia de prensa para anunciar una extensión de la residencia de Santana en House of Blues Las Vegas, el miércoles 18 de mayo de 2022, en Las Vegas. Esta semana se ha celebrado el décimo aniversario de la residencia. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Carlos Santana realiza una prueba de sonido después de una conferencia de prensa para anunciar una extensión de la residencia de Santana en House of Blues Las Vegas, el miércoles 18 de mayo de 2022, en Las Vegas. Esta semana se ha celebrado el décimo aniversario de la residencia. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Carlos Santana habla con John Katsilometes del Review-Journal durante una rueda de prensa para anunciar una extensión de la residencia de Santana en House of Blues Las Vegas el, miércoles 18 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

El documental “Carlos” está en fase de desarrollo. El largometraje trata sobre Carlos Santana.

La leyenda del rock vio la película. Le vino a la mente una canción. Pero no una de las suyas.

“Cuando la vi por primera vez, empecé a cantar esa canción de Ringo (Starr), ‘Theeeeyr’e gonna put me in the movies’”, (Me pondrán en las películas) cantó Santana, tomando de la versión de los Beatles de “Act Naturally” de Buck Owens. “…Todo lo que tengo que hacer es ser natural. Así que me dije: ‘Hagas lo que hagas, no llores en tu propia película, hombre”.

Santana vuelve a House of Blues en Mandalay Bay el miércoles y este fin de semana, continuando el 24 de mayo y el 26-28 de mayo. También tiene programadas varias fechas en septiembre y noviembre.

El documental “Carlos” se estrenará el 17 de junio en un acto del Tribeca Film Festival en Beacon Theatre de Nueva York. El proyecto cuenta con el apoyo de estrellas del cine, Sony Pictures Classics y el director Rudy Valdez (“The Sentence”, “We Are: The Brooklyn Saints”), ganador de un Emmy.

La película narra el ascenso de Santana desde que era un adolescente virtuoso de la guitarra que tocaba en las calles de Bay Area, pasando por su gran presentación en Woodstock, hasta su ascenso como ganador de 10 premios Grammy. Aún no se ha fijado la fecha de estreno del documental.

El artista titular de cartel y también residente en Las Vegas transmite una visión espiritual del mundo que ha sido inherente a toda su vida. Su lista de presentaciones en House of Blues se ha visto impulsada por largas sesiones de música que tejen sus grandes éxitos (“Black Magic Woman”, “Soul Sacrifice”, “Oye Como Va” y “Smooth” en la mezcla) junto con algunas versiones inesperadas. Jin-go-lo-ba”, del artista nigeriano Babatunde Olatuni, comparte programa con “Venus”, adaptada por Shocking Blue en 1969 (y Bananarama en los ochenta).

El artista, los fans y la banda están en el mismo viaje en un concierto de Santana.

“Desde que era niño, he perseguido el centro del escenario, el epicentro, reunir a irlandeses, japoneses, apaches, africanos”, dice Santana entrelazando las manos. “No hay muchas bandas que puedan hacer eso”.

Santana tiene previsto una sesión de música improvisada en el estreno de “Carlos” el mes que viene. La película ofrece a la superestrella de 75 años la rara oportunidad de ver su vida desde fuera.

“Lo veo en tercera persona y digo: ‘¿Sabes qué? Viendo esta película, este Carlos está bien, hombre”, dice Santana, sonriendo. “Por algo mi madre y mi padre están orgullosos de mí, donde están, e incluso cuando estaban aquí”.