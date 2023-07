Piensa en rosa: 25 de los lugares rosas más Instagrameables del valle

Podrás encontrar llamativos rosados en abundancia en todo el sur de Nevada, desde Lake Las Vegas hasta Valley of Fire.

julio 20, 2023 - 8:41 am

Rochelle Jugo, de izquierda a derecha, Kookie Lai y Helen Frausto sentadas en uno de los asientos del Hello Kitty Cafe, en el centro comercial Fashion Show (Las Vegas Review-Journal).

El burrito de algodón de azúcar de Creamberry está envuelto en algodón de azúcar con el sabor de helado y los ingredientes que elijas. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

El artista tributo a Elvis Jesse Garon posa con su Cadillac de 1960. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Un flamingo se relaja en Flamingo Wildlife Habitat de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El Pink Brunch de La Mona Rosa ofrece cócteles y otras bebidas de color rosa. (La Mona Rosa)

La principal atracción de Pink Wa Wa son las dos docenas de juegos de garras rosas de estilo japonés. (Las Vegas Review-Journal)

El coctel Vanderpink Margarita se encuentra en Vanderpump Cocktail Garden del Caesars Palace. (Caesars Entertainment)

El pastel Vanderpump Rosé está disponible en el Vanderpump Cocktail Garden del Caesars Palace. (Caesars Entertainment)

El burrito de algodón de azúcar de Creamberry está envuelto en algodón de azúcar. (archivo de Las Vegas Review-Journal)

Las oficinas de 702 Traffic tienen un inesperado tono rosa (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El coctel French Poodle está disponible en Vanderpump à Paris. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Este elefante rosa ha estado en el exterior de lo que ahora se conoce como Diamond Inn Motel al menos desde 1967. (Las Vegas Review-Journal)

El techo de cristal rosa proyecta un tono rosa claro en el interior del Adventuredome del Circus Circus. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El cometa NEOWISE surca el cielo sobre la instalación artística Seven Magic Mountains el 15 de julio de 2020. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El cartel del Moulin Rouge se ha vuelto a iluminar en el Neon Museum. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Cafe Lola comenzó en 2018 como una de las primeras sensaciones de Instagram del valle. (Las Vegas Review-Journal)

El rosa. No es un color que llame la atención hasta que se empieza a buscar, y entonces está por todas partes. Especialmente aquí, en Las Vegas, y no solo en las costillas y los cocteles de camarones. El llamativo color rosa abunda en todo el sur de Nevada, desde Lake Las Vegas hasta Valley of Fire. No debería hacer falta una película de moda como “Barbie” para celebrar este hecho, pero aquí estamos. ■ Así que, tanto si quieres disfrutar del color rosa por sus supuestos beneficios calmantes como si solo quieres salir superguapo en algunas selfies, aquí tienes 25 lugares del valle para ponerte rosa.

Pinkbox Doughnuts

Puedes comprar estas novedosas donas desde Primm a St. George y en muchos otros lugares. Pero hay algo en el nuevo local en Plaza que parece haber cautivado la imaginación del público. Tómate una foto con la estatua de la dona rosa de siete pies. Entra a la tienda (y al casino anexo) a través de una dona rosa aún más grande. Y siéntate en el banco rosa que hay junto a la estatua de la mascota de la cadena, Pinky, la dona rosa con forma de excremento. 1 Main St.

Creamberry

Este local de postres es conocido por su burrito de algodón de azúcar (15 dólares). El envoltorio de algodón de azúcar será una mezcla de colores, incluido el rosa. Elige fresa como sabor de tu helado y las galletas de animales de circo recubiertas de rosa como al menos uno de tus tres ingredientes adicionales, y tus ojos -y tu estómago- no sabrán qué les golpeó. 7965 S. Rainbow Blvd.

Cafés Hello Kitty

Disfruta de galletas, pasteles, donas y bebidas artesanales mientras compras productos de Hello Kitty. Fashion Show Mall, 3200 Las Vegas Blvd South, y The Park, 3784 Las Vegas Blvd. Sur

Sugar Factory American Brasserie

Hay mucho rosa en este paraíso del azúcar, pero quizá quieras esperar a que refresque un poco para probar uno de los platillos estrella. El Pink Unicorn Hot Chocolate (11 dólares) está hecho con chocolate blanco rosa y cubierto con nata montada casera, bombones de colores, salsa de chocolate rosa y azul y chispitas. 3717 Las Vegas Blvd. Sur

I Love Sugar’s Candy Martini Bar

Al igual que en Sugar Factory, aquí solo hay una cantidad absurda de azúcar. Pero más allá de los dulces están los cocteles de caramelo, como Let’s Flamingle (20 dólares). Es una mezcla de tequila El Jimador, triple sec Dekuyper, limonada rosa y Sprite, aderezado con algodón de azúcar Pucker Powder y coronado con caramelos de fresa. Linq Promenade, 3545 Las Vegas Blvd. Sur

Café Lola

Fundada en 2018 como una de las primeras sensaciones de Instagram del valle, la cafetería de estilo europeo con sus características tazas rosas ” I love you a Latte” ha crecido a cinco locales, incluyendo uno en Forum Shops y el que pone un poco de rosa entre el plateado y negro en Allegiant Stadium. ilovecafelola.com

Mrs. Coco

Este lugar de desayunos y brunch en Lake Las Vegas es un paraíso rosa, desde sus paredes hasta las flores que llenan su tina para fotos, pasando por el champán Mrs. Coco’s Cotton Candy Dream (27 dólares), que lleva una mariposa o flor comestible, copos de oro comestibles y una nube de algodón de azúcar encima. 20 Via Bel Canto no. 150, Henderson

French Crepes

“Nos encantan todas las cosas rosas y bonitas”, dice el sitio web de esta créperie decorada con sillas rosas, flores rosas y una instalación artística con docenas de osos de peluche rosas. En el menú, hay pan con aguacate rosa (12.99 dólares); el Magical Fairy Latte (8.99 dólares), que combina algodón de azúcar, leche de fresa y espresso; y el Pretty Woman (14.99 dólares), moscato rosa y purpurina rosa comestible. 7425 S. Eastern Ave.

Vanderpump Cocktail Garden/Vanderpump à Paris

¿Quieres un poco de rosa con un poco de estrellato de reality show? El local original de Lisa Vanderpump en Las Vegas lo ofrece con platos como el Vanderpump Rosé Cake (19 dólares), un pastel esponjoso con infusión de rosado y crema de fresa, y The Vanderpink Margarita (18 dólares), elaborado con tequila, lima fresca, hibisco, melocotón blanco y licor de naranja. Le da un toque parisino al otro lado del Strip con el Tickle Your Fancy (22.95 dólares), una margarita de melocotón blanco y pimienta rosa; Pinky’s Poison (22.95 dólares), un gin-tonic de hibisco; y The French Poodle (24.95 dólares), coronado con algodón de azúcar de cupcake. Caesars Palace/Paris Las Vegas, 3655 Las Vegas Blvd. Sur

La Mona Rosa

La Mona Rosa debe su nombre al primate de neón de siete pies de altura que recuerda a La Comida. De 11 a.m. a 3 p.m., los sábados, el restaurante mexicano ofrece su Pink Brunch. Disfruta de una variedad de bebidas rosas, como el Pink & Spicy (17 dólares), que combina Calirosa Blanco, Ancho Reyes, lima, jengibre, aperol, espuma de toronja y tajín; y el Pink Monkey (17 dólares), elaborado con ginebra, mezcal, higo chumbo, hibisco, fresa y clara de huevo. De postre, el Rosa Dulce (11 dólares), sorbete de gelatina de fresa rosa con aire de toronja y merengue de menta. Se anima a los asistentes a vestir de rosa, y recibirán unas gafas de sol rosas con forma de corazón. 100 S. Sixth St.

The Velveteen Rabbit

Ven por los cocteles artesanales y de temporada, quédate por el Pink Palace Patio. El espacio al aire libre de esta institución del Arts District cuenta con pisos rosas, una cabina de fotografías rosa de los años 60 y un mural floral rosa de Sloane Siobhan. 1218 S. Main St.

Seven Magic Mountains

Cuatro de las 33 rocas que componen la instalación del artista suizo Ugo Rondinone son de color rosa brillante, incluida una a ras de suelo para tomarse selfies. Las Vegas Boulevard, a unas 10 millas al sur de St. Rose Parkway

El letrero del Moulin Rouge

El Moulin Rouge, el primer gran casino racialmente integrado de la ciudad, hizo mucha historia durante sus breves seis meses de vida. Su emblemático letrero de letras rosas, esbozado por Betty Willis, que también diseñó el letrero “Welcome to Fabulous Las Vegas”, ha vuelto a la vida usando más de 832 pies lineales de tubos de neón. Neon Museum, 770 Las Vegas Blvd. North

Cakeland

Hay que reconocer que esto no es para todo el mundo. La instalación artística en blanco y rosa de Scott Hove, que combina acrílico, esmalte y cristales de Swarovski, ha tomado parte de un aseo de mujeres, convirtiendo un puesto anodino en algo que parece sacado de una película de Wes Anderson. Scotch 80 Prime at the Palms, 4321 W. Flamingo Road

Tatuajes Koolsville

Con cinco locales de color rosa ubicados en el centro y sus alrededores, es difícil pasar por alto las tiendas que se autodenominan “Hogar del tatuaje de 10 dólares”. El color de la tinta depende de ti. koolsvilletattoolv.com

Jesse Garon

El famoso imitador de Elvis te recogerá en el aeropuerto o te llevará a ti y a tus amigos a dar una vuelta nocturna por el Strip en un Cadillac rosa descapotable. Las experiencias cuestan a partir de 295 dólares. vegaselvis.com

Limusina presidencial

¿Tu grupo es demasiado grande para ese auto convertible? Prueba con una limusina Cadillac Escalade para 12 pasajeros, rosa por fuera y por dentro. Desde 130 dólares la hora con un mínimo de una hora y media. presidentiallimolv.com

Pink Adventure Tours

Tanto si solo quieres ver Red Rock Canyon como si tienes en mente una escapada al Gran Cañón, puedes hacerlo con estilo en un Jeep Wrangler rosa o en un Trekker rosa personalizado. Las excursiones cuestan a partir de 114 dólares para adultos. pinkadventuretours.com

Motel Diamond Inn

Este motel decorado en rosa tiene un aire atemporal, como si pudiera haber estado ubicado en “Viva Las Vegas” o en “Leaving Las Vegas”, posiblemente en ambas. Sin embargo, la estrella del establecimiento es el elefante rosa que da al Strip. Nadie sabe cómo y cuándo llegó allí. El sitio web del motel dice que “procede de Disney World, probablemente de los años 50 (sic)”. Pero Disney World no abrió sus puertas hasta 1971. La primera mención en el Review-Journal fue en noviembre de 1967, en un anuncio clasificado del Desert Isle Motel, como se conoció el establecimiento, en el que se decía a la gente que “buscara el elefante rosa” y se promocionaban los servicios del motel, entre ellos “testigo GRATUITO de divorcios”. 4605 Las Vegas Blvd. South

Flamingo Wildlife Habitat

El Flamingo de Las Vegas rebosa color rosa, pero podrá ver cómo el color cobra vida con su bandada de flamingos chilenos. La atracción gratuita abre todos los días de 7 a.m. a 8 p.m. 3555 Las Vegas Blvd. Sur

Circo Circus

Al igual que en el Flamingo, aquí el rosa es el color por defecto. Lo encontrará por todo el recinto, sobre todo en las rayas rosas y blancas de la carpa del casino. El techo de cristal rosa del Adventuredome adjunto es otro elemento destacado. 2880 Las Vegas Blvd. South

Pink Wa Wa

Las paredes son rosas, las alas de ángel que se adhieren a ellas para la foto son rosas y el piso es un tablero de cuadros rosas y blancos. Sin embargo, la principal atracción de este salón recreativo rosa son las dos docenas de juegos de garras rosas de estilo japonés. 7835 S. Rainbow Blvd.

La Sala de la Sal

Experimenta los beneficios holísticos de la haloterapia, que según los dueños de estos tres locales del valle puede tratar afecciones respiratorias y de la piel, dentro de la Cueva de Sal del Himalaya, donde las paredes y el piso están cubiertos de capas de sal rosa. La sesión de 45 minutos cuesta 35 dólares. saltroomlv.com

Valley of Fire State Park

Pink Canyon, también conocido como Pastel Canyon, es un cañón no señalizado, no oficial y técnicamente sin nombre, con paredes de arenisca de un vibrante color rosa. Se puede acceder a él desde el sendero Fire Wave Trail y el circuito Seven Wonders Loop del parque, pero solo de octubre a mayo debido al calor extremo y la falta de sombra. A unas 58 millas del Strip, en el desierto de Mojave.

702 Traffic

Es el único lugar de esta lista que no querrás tener que visitar. El bufete de abogados está bajo nueva dirección, pero la casa de color rosa brillante ha sido un lugar al que acudir en busca de ayuda con las infracciones de tránsito durante más de 15 años. Esquina de Flamingo Road y Rainbow Boulevard