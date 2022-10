Mientras Teller se recupera, es el show de Penn & Michael en Rio

Penn & Teller posan con su colega mago Michael Carbonaro en Rio, cerca del final de la presentación de Carbanoro como titular de cartel, el 9 de julio de 2022. (Glenn Alai)

Penn & Teller: Fool Us -- "Penn & Teller Go For The Juggler". (Jacob Kepler/The CW)

Penn Jillette está a punto de actuar sin Teller. Pero dice que es demasiado pronto para hablar de actuar sin Teller.

“No creo que haya un ‘sin Teller’ para mí”, dice Jillette. “Eso es muy prematuro”.

Pero Jillette vive el ahora y el futuro inmediato, ya que Teller sigue recuperándose de una operación a corazón abierto. El socio de Penn & Teller se subirá al escenario junto a uno de sus magos favoritos, Michael Carbonaro, en noviembre y diciembre en Penn & Teller Theater de Rio.

El show de Penn y Michael (el título no es oficial) se presenta del 23 al 26 de noviembre y de nuevo del 23 al 30 de diciembre. Los boletos ya están a la venta en ticketmaster.com.

El calendario de la producción temporal indica que Teller volvería a más tardar de tiempo completo en enero. Se sometió a una operación de cuádruple bypass el 29 de septiembre.

La leyenda de 74 años ha publicado en las redes sociales las novedades de su rehabilitación. El lunes escribió: “Estoy deseando volver a casa pronto”, mientras se recostaba en una cama. El viernes escribió: “Progreso. Todo sigue siendo agotador, pero día a día…”, el último de una serie de mensajes de salud alentadores.

Pero el regreso de las presentaciones de tiempo completo de Penn & Teller aún no está decidido.

“Cualquier predicción al respecto es siempre dudosa. Dijeron que, de seis a diez semanas, y eso parece correcto”, dice Jillette, de 67 años. “Así que lo que dejamos abierto es que Carbonaro y yo hagamos el programa, y que Teller venga a hacer 10 minutos como invitado especial”. Dijo que su mayor problema va a ser la resistencia. Esto le dará la oportunidad de sentir cómo es”.

Carbonaro sustituyó a Penn & Teller desde mayo hasta julio, cuando el dúo estuvo de gira por Australia.

“Volvimos un poco antes y lo vimos y pensamos que tenía una presencia escénica maravillosa”, dice Jillette. “Lo tuve en (el podcast) ‘Sunday School’ y me gusta mucho, y pensé que sería divertido hacer algunas cosas juntos”.

Progress. Everything is still strenuous, but day by day… pic.twitter.com/edGqjt4Utf — Teller (@MrTeller) October 28, 2022

Jillette también ha actuado en un show de “Penn & Friends” en Rio, con Piff The Magic Dragon, Mac King y Matt Donnelly apareciendo en rotación. Teller había estado fuera del show mientras se recuperaba de una serie de cirugías de espalda.

“Penn & Friends” se presentó tres semanas hasta el 4 de enero de 2020. Pero no esperes un regreso a ese formato.

“Quieren hacerlo, pero no quiero canibalizar el show de Mac y Piff. Si hicieran un programa conmigo, ambos estarían compitiendo contra sí mismos”, dice Jillette. “No creo que eso sea justo”.

Jillette acaba de regresar de una gira nacional de libros, en apoyo de su último tomo, “Random”. Organizará una lectura en The Writer’s Block, en el número 519 de 6th Street, el 5 de noviembre a las 7 p.m. (para conseguir boletos, visita thewritesrblock.org).

Looking forward to going home soon! pic.twitter.com/TxgUVnYFa4 — Teller (@MrTeller) October 22, 2022

Jillette confía en que Penn & Teller, cuya imagen adorna la fachada del edificio de Rio, volverán a sus niveles de excelencia el año que viene. Como dijimos, Teller es un artista duro y resistente que se presenta (constantemente subiendo y bajando de aparatos) desde 1975.

“Mucha gente pasa por esta operación y vuelve”, dice Jillette. “Todos los profesionales médicos con los que he hablado me han dicho: ‘Wow, lo está haciendo muy bien’. Teller está en muy buena forma, no tenemos antecedentes de drogas y fumar o cosas así. Lo que estoy haciendo ahora es, centrarme un poco más en este asunto hasta que él esté listo para volver”.