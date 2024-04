Meow Wolf recortará 54 empleos en Las Vegas; operaciones no se verán afectadas

La empresa que desarrolló Omega Mart en el Área 15 está eliminando docenas de empleos en la atracción fuera del Strip.

Se anunció en un memorando del director ejecutivo de la empresa, Joe Tolosa, y lo informó por primera vez el SF Reporter de Santa Fe, la sede de la empresa, que Meow Wolf, está recortando 54 puestos en su sindicato Meow Wolf Workers Collective en Las Vegas.

En total, la empresa está recortando gastos en un 10 por ciento, o 165 personas. La empresa y el sindicato todavía están negociando un convenio colectivo.

Los empleados fueron notificados por correo electrónico el martes por la mañana. Los despidos se efectuarán el miércoles. Funcionarios de Omega Mart dicen que los recortes no afectarán las horas ni las operaciones en el Área 15.

Esto es parte de la declaración de Tolosa, emitida por funcionarios de Omega Mart en Las Vegas:

“Hoy, Meow Wolf notificó a nuestros colegas que pronto recortaremos los gastos en un 10 por ciento y reduciremos nuestra fuerza laboral en 165 personas en toda la empresa para ajustar el tamaño de la empresa y garantizar el éxito futuro. Cuando abrimos nuestras primeras exposiciones, estábamos inventando un modelo operativo desde cero. Durante los últimos tres años, hemos desarrollado una mejor comprensión de nuestros visitants y de lo que necesitamos para dotar de personal y respaldar nuestras exposiciones a fin de aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento futuras, incluida nuestra ubicación en Houston, que se inaugurará a finales de este año.

“Decir adiós a amigos y colegas que han sido una gran parte del éxito de Meow Wolf hasta la fecha no será fácil. Estamos agradecidos por sus contribuciones, tanto creativas como hacia nuestra comunidad. Y estamos empeñados en apoyar a todos durante esta transición a medida que avanzamos”.

Los empleados recortados provienen de las operaciones de la compañía artística en Santa Fe, Texas, Colorado y Nevada.

Tolosa también explicó los planes de la compañía para quienes pierdan su empleo y escribió: “Ofreceremos un paquete de liquidación integral, que incluye pagos de indemnización vinculados a los años de servicio, cobertura médica extendida y servicios de apoyo profesional para recolocación, además de otros recursos. También tenemos relaciones profundas con muchas organizaciones artísticas y culturales dentro de nuestras comunidades, y aprovecharemos estas conexiones para ayudar a quienes buscan nuevas oportunidades. Y si surge un puesto apropiado en el futuro en Meow Wolf, todos los afectados serán elegibles para ser recontratados”.

El anuncio llega cuatro años después del día en que Meow Wolf despidió a 201 empleados al inicio del COVID-19 (recortes que no involucraron al local de Las Vegas, que abrió en febrero de 2021).

Aun así, dice Tolosa, “la expansión sigue siendo una parte importante de nuestra estrategia comercial y estos cambios nos permitirán seguir creciendo de una manera inteligente y sostenible”.

Omega Mart es la atracción principal y el inquilino principal del Área 15, con el escritor de Juego de Tronos, George RR Martin, como uno de sus patrocinadores financieros. La experiencia es teatral e inmersiva con 250 proyectos de 325 creadores de arte, música y digitales.

La atracción de 52,000 pies cuadrados es un gran supermercado y una gran tienda en el frente, que ofrece artículos como Mammal Liquid, Plausible Deniability Laundry Detergent y What Is the True Essence of Butter. Todo ello está a la venta. La tienda está construida con varios portales que conducen a una comunidad de trabajadores y artistas de todo el mundo.

Omega Mart es el segundo lugar a gran escala del Área 15 que este mes sufre problemas económicos. Lost Spirits Distillery, que ocupa su propio anexo separado, anunció el 4 de abril que cerraría el 30 de abril. La empresa no superó la deuda después de abrir tras la reapertura por el COVID en julio de 2021.