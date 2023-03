Los Raiders se casan: Fotos de la boda de Waller-Plum y Crosby-Washburn llegan a internet

Los miembros de la realeza deportiva de Las Vegas estuvieron ocupados casándose el sábado.

El tight end de los Raiders Darren Waller y la escolta de las Aces Kelsey Plum, se casaron el sábado en Las Vegas, con la novia publicando fotos de la boda en Instagram.

También el sábado, el defensive end de los Raiders Maxx Crosby, se casó con su novia Rachel Washburn.

La oficina del secretario del Condado Clark muestra que Waller y Plum solicitaron su licencia de matrimonio el 22 de enero. El sitio web nupcial theknot.com también muestra que la pareja tenía un registro en línea bajo sus nombres.

Han salido desde el año pasado.

Plum fue clave para que las Aces ganaran el campeonato de la WNBA el año pasado, con un promedio de 20.2 puntos y 5.1 asistencias por partido. Ha estado con las Aces desde 2017, cuando fue seleccionada primera en la general cuando la organización aún estaba en San Antonio.

La seleccionada número 1 en el draft de la WNBA de 2017, procedente de Washington, es también la máxima anotadora de todos los tiempos en el básquetbol femenino de la NCAA Division I, con 3,397 puntos. Además, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en baloncesto 3×3 femenino y con el Team USA.

Waller ha estado con los Raiders desde 2018, cuando lo arrancaron de la escuadra de práctica de los Baltimore Ravens. Desde entonces ha al aumento para convertirse en uno de los mejores tight ends de la NFL, con su mejor temporada en 2020, cuando tuvo 107 recepciones para 1,196 yardas y nueve touchdowns.

El lunes, los Raiders compartieron una foto del gran día de Crosby con su nueva esposa y su hija.

