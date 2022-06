Los Goodman celebran su 60º aniversario; Elvis no estuvo en el edificio

La alcaldesa Carolyn Goodman y su cónyuge, el ex alcalde Óscar Goodman, pudieron haber celebrado su 60 aniversario en Normandía. El acontecimiento coincide con el Día D.

Pero la pareja de alcaldes optó por su casa de playa en Coronado, California.

“Nos centramos en estar dentro en lugar de fuera”, dijo la alcaldesa Carolyn Goodman. Óscar Goodman aportó: “Somos tan felices como nunca lo hemos sido. Somos dos tortolitos”.

Goodman dijo que estaba disfrutando de un martini de celebración. Siempre con la celebración.

La alcaldesa iba a participar el lunes en una conferencia telefónica con el Authentic Brands Group (ABG). De alguna manera, el conflicto del 60 aniversario se les escapó a los programadores de esta reunión hasta el lunes. Esa conversación se trasladó provisionalmente al martes. La conversación se centrará en la forma en que ABG y la ciudad de Las Vegas avanzan en los recientes avances de la licencia de Elvis Presley.

A los Goodman se les ha ofrecido celebrar su 60 aniversario con una ceremonia de renovación de votos con temática de Elvis. Varias capillas se han puesto en contacto con la pareja. La alcaldesa ha dicho que no se va a celebrar. No es fácil seleccionar una. Pero podríamos hacer que un representante de cada capilla se presentara en una ceremonia multitudinaria en el Ayuntamiento. Solo una idea. Invita a la gente de ABG, que planea autorizarlo todo.

Keiths al cuadrado

Keith Boman fue el anfitrión y Keith Thompson montó un show de cabaret de Broadway de gran talento el domingo por la noche en la Grand Overlook Room de Reverence, una nueva comunidad de 480 viviendas al noroeste de Summerlin. La sala, con una vista fenomenal del valle, se convirtió en un teatro para esta actuación única. El acto fue a beneficio del Fondo de Ayuda a los Compositores de Las Vegas, para los profesionales del entretenimiento cuyo trabajo se vio perjudicado por el COVID.

Boman es el cardiólogo jubilado de Las Vegas y apasionado defensor de las artes que da nombre al Pabellón Boman del Smith Center. En el evento participaron los cantantes de Las Vegas Travis Cloer, Niki Scalera, Doug Carpenter, Joey DeBenedetto y Joan Sobel. Phil Fortenberry al piano, con el violín y el gran vocalista Edmund Bagnell (que encabezó el viernes en Myron’s) también. La sección de cuerda de Robert Taylor, Mert Sermet y Linsdsey Springer se presentó al final.

La noche se asemejó a una visita a The Composers Showcase, con compositores como Stephen Sondheim, Lerner y Loewe, Rodgers y Hammerstien, George Gershwin, Andrew Lloyd Webber y otros. También tuvimos una muestra del musical “The Last Five Years”, con DeBenedetto. Él y Lisa Marie Smith se presentaron anteriormente en el show, que se presentó en 2014 en el Teatro Judy Bayley de la UNLV. Una obra maravillosa, aún en desarrollo.

Acudieron unos 200 espectadores, entre los que se encontraban el presidente del Consejo del Smith Center, Don Snyder, y el presidente Myron Martin. El dinero se destina a una causa que mantiene la noche en marcha. La Muestra de Compositores vuelve a Myron’s en el Smith Center el 15 de junio. Hasta entonces, pásate y apoya en thecomposersshowcase.com.

Noche de damas

El domingo por la noche hubo un doblete de Broadway-burlesque demasiado raro. “LadyLike”, una revista para adultos de gran impacto, se estrenó el domingo en Mosaic en el Strip. El show se basa en los roles estereotipados de las mujeres de los años 50 y 60. Los números se introducen con grandes, y a veces chirriantes, intervalos de anuncios de televisión y noticiarios antiguos. Uno es para una máquina de oficina Xerox, con la línea (y me estoy aproximando): “¡Soy muy tonta, pero aún puedo operar esta copiadora xerográfica 914!”

Entonces llegan los bailarines, para hacer avanzar el movimiento.

Una taza de té y una rueda de repuesto en una cadena que cuelga del techo son un par de las muchas utilerías impresionantes del show. Maren Wade (“The Cocktail Cabaret”, “iCandy”, “50 Shades! The Parody” “Pin Up”, “Fantasy”) canta y presenta, con Hannah Brady (de “Sexxy” en Westgate) el swing. Los números de baile, a cargo de la coreografía JKay de Jaimee Gallego, son llamativos y divertidos. La banda sonora incluye “Tell him”, de los Exciters, mezclada con Hotline Bling; “Lingerie”, de Lizzo, y “You F. O.” de Stella Cole.

Vimos a Gallego en “EFX” con Rick Springfield en el MGM Grand y también en “Le Reve”, “Folies Bergere” y “Forty Deuce” de Ivan Kaye. Coproduce “LadyLike” junto con Summer Soltis, que ha sido compañera del hipnotizador Mark Savard durante años y que ahora es ejecutiva de Designations By Design. El equipo de baile formado por Nadia Abulet, Tara Mclintic, Blayke Harris y Jacquelyn Hutchins mantiene su sentido del humor en esta representación de comedia para adultos.

El espectáculo también presenta actos especiales de los artistas Xiau-Ling Wee, Maxim Sedochenkoff, Casey Ely y Kerren McKeeman. En este espectáculo hay un apreciado complemento de acróbatas.

Los creativos son optimistas respecto a que “LadyLike” encontrará un público de noches de cita. Ya lo hizo el domingo. La pareja de Soltis y su mitad menos importante (hah), Hal Sparks, estaba en la sala. Sparks presenta su “Hal Sparks Radio Program Megaworldwide” en sus páginas de YouTube y Facebook. Nunca me preocupa ser el más listo de la sala cuando el señor Sparks está cerca.