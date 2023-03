Kelly Clarkson reinicia su residencia en el Strip de Las Vegas

El verano de Clarkson se celebrará en el Strip.

La superestrella de la música y presentadora de programas de entrevistas, Kelly Clarkson, se mezcla con “Chemistry” en el recién rebautizado Bakkt Theater de Planet Hollywood. La residencia de 10 espectáculos se prolongará del 28 al 29 de julio y durante ocho fechas del 2 al 19 de agosto.

Todos los conciertos son a las 8 p.m.; los boletos salen a la venta el viernes a las 10 a.m. (para más información, visita ticketmaster.com/KellyVegas).

Paired with the Bakkt Theater rebrand at Zappos Theater, Kelly Clarkson is expected to headline the venue. Her “Invincible” series was announced at Zappos in November 2019, KO’d by COVID. Looks for dates this year in a place that is already popping.

— John Katsilometes (@johnnykats) March 24, 2023