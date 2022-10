Guía de Halloween de Las Vegas: caminantes en zancos, cruceros embrujados, muertos vivientes y más

El hombre lobo Hard Time intenta tomar a su próxima víctima dentro de la casa embrujada Castle Vampyre durante la casa embrujada Freakling Bros. Trilogy of Terror el lunes 21 de octubre de 2019, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El maratón interactivo de gritos de Freakling Bros. vuelve con tres atracciones de terror: Gates of Hell, Coven of 13 y Castle Vampyre. (Freakling Bros.)

El Las Vegas String Quartet (Cuarteto de Cuerdas de Las Vegas) se presentará con algunos clásicos de las películas de miedo como parte de "Saws and Strings" (Sierras y Cuerdas), de viernes a lunes en el Espacio de Eventos Industriales. (Las Vegas String Quartet)

Fergusons Downtown se transformará este fin de semana en un lugar de fiesta convenientemente espeluznante para un festival musical de Halloween de dos días de duración encabezado por Channel Tres y Young Bae. (Fergusons Downtown)

El siguiente grupo en entrar se prepara fuera de la casa embrujada Castle Vampyre durante la casa embrujada Freakling Bros. Trilogy of Terror el lunes 21 de octubre de 2019, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Una calavera humeante en la cima de la casa embrujada Coven of 13 durante la Freakling Bros. Trilogy of Terror el lunes 21 de octubre de 2019, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El Leproso Putrefacto se acerca para tocar a alguien dentro de la casa embrujada Coven of 13 durante la Freakling Bros. Trilogy of Terror el lunes 21 de octubre de 2019, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

¿Preparado para entrar en las Puertas del Infierno?

No, no estamos hablando de Chuck E. Cheese un sábado por la tarde, aunque probablemente habrá una cantidad similar de gritos y estómagos revueltos por razones totalmente diferentes.

Obviamente, nos referimos al regreso del maratón de gritos interactivo Freakling Bros. que se convirtió en la primera atracción embrujada con calificación R de Nevada cuando se estrenó en 2011.

Vuelve de nuevo al estacionamiento de Ikea (6555 S. Riley St.), prometiendo ofrecerte “un lento y doloroso descenso a la nada para conocer al mismísimo Lucifer”, y ni siquiera tienes que viajar al DMV para vivir la experiencia. ¡Qué bien!

The Gates of Hell (Puertas del Infierno) no es más que uno de los tres shows de terror de Freakling Bros., que también incluye Coven of 13, de temática de magia negra, y el Castle Vampyre, aprobado por Nosferatu.

Las espeluznantes creaciones de Freakling Bros. se han convertido en una de las atracciones de Halloween más duraderas, más populares (y más espeluznantes) de Las Vegas en los últimos 30 años.

Para los fans del miedo, se han convertido en una tradición anual.

Y hay muchos otros eventos de Halloween a los que acudir esta temporada. Aquí tienes otros 10:

‘Saws and Strings’

Puede que sea el sonido más singular de toda la banda sonora del cine de terror: las cuerdas chirriantes que disparan el ritmo cardíaco durante la icónica escena de la ducha en “Psicosis”. Las secciones de cuerda tienen una forma de meterse en tu piel cuando un asesino hace lo mismo en la gran pantalla. Con este fin, el Las Vegas String Quartet se presentará con algunos clásicos de las películas de miedo como parte de “Saws and Strings”, un evento musical basado en el terror que incluye un lounge embrujado y “The Collectors Chamber”, donde se contará una historia escalofriante. De viernes a lunes, a las 7 p.m. en The Industrial Event Space, 2330 South Industrial Road. Los boletos cuestan a partir de 39.99 dólares; theindustrialvegas.com.

‘The Rocky Horror Picture Show’

No nos limitemos a hacer un viaje en el tiempo, sino que hagámoslo como nunca antes lo habíamos hecho, ¿de acuerdo? Experimenta el clásico “The Rocky Horror Picture Show” en un entorno totalmente inmersivo en The Portal at Area15, donde el clásico de culto de la comedia-musical cobra vida en toda su gloria. ¿No tienes confeti o pistolas de agua? No te preocupes. Se pueden comprar bolsas de utilería por cinco dólares para que puedas participar en toda la gloria de la explosión de burbujas. La entrada incluye una bebida de cortesía. Jueves y viernes a las 10:30 p.m. en The Portal at Area15, 3215 S. Rancho Drive. Los boletos son a partir de 49.95 dólares; area15.com.

HalloVeen

No todos los demonios y duendes quieren convertir tu cráneo en un costal para golpear. Por eso, hay muchos brujos y brujas más acogedores y amables con los niños en HalloVeen en el Magical Forest, que se extiende por un parque temático de 2.5 acres con un cementerio lleno de árboles decorados y linternas de gato, atracciones, estaciones de dulce o truco, juegos de carnaval y mucho más. Y lo que es mejor, todo ello es a beneficio de la organización sin ánimo de lucro Opportunity Village, que ayuda a los habitantes de la zona con discapacidades intelectuales, lo que significa que toda la familia puede pasar un buen rato por una causa aún mejor. De 5:30 a 9 p.m. del viernes al lunes en HalloVeen en Magical Forest, 6300 W. Oakey Blvd. Los boletos cuestan 22 dólares en opportunityvillage.org y 25 dólares en taquilla.

Moapa Valley Corn Maze

Convierte a tus hijos en auténticos niños del maíz en el Moapa Valley Corn Maze. No solo pueden recorrer dicha atracción, sino que también hay un huerto de calabazas, un enorme cojín para rebotar, el set de columpios más alto de Nevada, una tirolesa, paintball de zombis y un sinfín de cosas más. Si hay más diversión, tendrás que hacer que les quiten las sonrisas a tus hijos, al estilo de “National Lampoon’s Vacation”. Abierto todos los días en el Moapa Valley Corn Maze, 1500 Lewis Ranch Road, Moapa. Consulta mvcornmaze.com para ver los horarios y el precio de los boletos.

The Golden Tiki

Pon tu cabeza (encogida) en el juego, tómate un shot y relájate con las travesuras de Halloween en The Golden Tiki. El sábado hay un concurso de disfraces de Halloween y el ganador ganará una tarjeta regalo de 500 dólares. La noche siguiente habrá un Baile de los Monstruos, en el que se coronará a un Rey y una Reina de los Monstruos como si fuera un baile de los muertos. El lunes habrá dulce o truco sin niños, con servidores que repartirán caramelos para que no tengas que sufrir la indignidad de ser una persona de 31 años llamando a la puerta del vecino para conseguir un Snickers de un bocado -es broma, tienes tiempo para hacer ambas cosas-. The Golden Tiki, 3939 Spring Mountain Road. Gratis; thegoldentiki.com.

Freak the Beat

Canaliza el Dr. Funkenstein que llevas dentro, uno de los muchos alter egos de George Clinton, y ponte a bailar en Freak the Beat en Fergusons Downtown. El espacio de conciertos al aire libre se transformará este fin de semana en un lugar de fiesta convenientemente espeluznante para un festival de música de Halloween encabezado por el productor Channel Tres, conocido por su fusión de hip-hop de la Costa Oeste y house de Chicago, y el progenitor del “Future Funk” Young Bae. Viernes y sábado a las 7 p.m. en Fergusons Downtown, 1028 E. Fremont St. Los boletos para un solo día cuestan a partir de 30 dólares; los pases para dos días cuestan 50 dólares; wethebeat.com.

Sin City Halloween

Sabes que has encontrado el tipo de fiesta adecuado cuando el código de vestimenta incluye el papel de Saran -“o cualquier otra cosa que se te ocurra”- como cobertura aceptable. Anteriormente el Fetish & Fantasy Ball, el nuevo baile de Sin City Halloween se muda al Palms en el año 26. ¿Qué puedes esperar? Carne, fuego, más carne y fuego, un zoológico lleno de bestias sexys, caminantes en zancas y menos inhibiciones que las que hay en la Antártida para los bañistas desnudos. El sábado a las 9 p.m. en The Pearl at the Palms. Los boletos cuestan a partir de 108 dólares; sincityhalloweenball.com.

Celebración del Día de los Muertos

Celebra el paso de los amigos y la familia a un más allá tan dulce como todas las golosinas que se anuncian en esta época del año en la Celebración del Día de los Muertos. Producido por el Departamento de Parques, Ocio y Asuntos Culturales de Las Vegas, este animado (literalmente) y alegre evento cuenta con actividades especiales interactivas para niños, vendedores de artesanías, pintura de caras, una exposición de altares creados por organizaciones comunitarias y mucho más para honrar la vida después de la muerte. A las 4 p.m. del 2 de noviembre en el Sammy Davis Jr. Festival Plaza, 720 Twin Lakes Drive. Gratis; lasvegasnevada.gov.

Crucero embrujado

¿Has visto alguna vez ese dulce trozo de Velveeta cinematográfico que es el “Barco fantasma” de 2002? ¿No? Otra vez con las malas elecciones de vida, tú. De todos modos, todavía puedes experimentar algunos sustos en el agua a través de los cruceros de Halloween en Lake Las Vegas. La tripulación de muertos vivientes te guiará en un viaje de 90 minutos con dos bares llenos de cocteles espeluznantes para calmar los nervios de los marineros de agua dulce. 6 y 9 p.m. de viernes a lunes en Lake Las Vegas. El precio de los boletos es de 19.99 dólares; lakelasvegaswatersports.com/haunted-cruise.

HallowQueen

¿Te parece que el balcón transparente del Ghostbar, en el piso 55 del Palms, da un poco de miedo? Llévalo al siguiente nivel con HalloQween, un evento de Halloween inclusivo LGBTQ+ deliciosamente espeluznante protagonizado por Coco Montrese de “RuPaul’s Drag Race”, así como un concurso de disfraces, bailarines go-go y personificaciones femeninas como Kenneth Blake como Elvira y Jessie Tyler como Taylor Swift. ¿La reina de los sustos y la reina del pop? La única forma de equivocarse es ir a otro sitio.

El domingo a las 7 p.m. en el Ghostbar del Palms. La entrada cuesta 25 dólares; palms.com.