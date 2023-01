‘Get Ur Freak On,’ Vegas: Lovers & Friends revela su alineación para 2023

Es hora de “Get Ur Freak On”, Las Vegas: En mayo, la superestrella del hip-hop Missy Elliot se presentará en el escenario por primera vez desde 2019.

Y ocurrirá aquí mismo: Elliott es una de las cabezas de cartel de Lovers & Friends, el exitoso festival de R&B y rap que regresa a Las Vegas Festival Grounds el 6 de mayo, tras dos eventos con todas las entradas agotadas en el recinto la primavera pasada.

La cargada alineación incluye más de 45 conciertos, entre ellas las potentes cantantes Mariah Carey, Christina Aguilera, Jhene Aiko y los miembros de En Vogue; las estrellas del R&B Usher, Chris Brown, Miguel, Boyz II Men y Ginuwine; los raperos 50 Cent, Busta Rhymes, Nelly, Master P & No Limit Soldiers, T. I. y Flo Rida, y muchos más, desde los favoritos de los fans de hoy en día (Summer Walker, Bryson Tiller, PARTYNEXTDOOR) hasta los éxitos de décadas pasadas (Shaggy, Eve, Omarion).

Lovers & Friends debutó en Las Vegas con aforo completo en mayo de 2022.

Durante el primer día del festival, el ambiente alternó entre lo estridente y lo romántico, lo bombástico y lo relajado. Se tocaron canciones que sirvieron de banda sonora a muchos bailes lentos de graduación preparatoria de los años 80, 90 y 00s, al igual que muchos clásicos de los clubes de caballeros de esa época.

El espectáculo se pospuso una hora hacia las 10 p.m. mientras el Departamento de Policía Metropolitana investigaba un reporte de disparos escuchados cerca del festival, reporte que las autoridades consideraron “infundado”.

Por lo demás, el concierto se llevó a cabo sin problemas a pesar de las altas temperaturas del día, con docenas de artistas en cuatro escenarios diferentes.

La preventa de entradas para el festival de este año se pondrá a la venta el viernes a las 10 a.m en www.loversandfriendsfest.com, y las entradas restantes se pondrán a la venta al público en general a partir de las 2 p.m.

Más abajo encontrarás la alineación completa:

🎧Lovers & Friends Fest🎧

Register now for Presale that starts Friday, January 20th, 10 AM PT. All tickets start at $19.99 down.https://t.co/oyvp5F96xk pic.twitter.com/1PmMi2J5J0

— Lovers & Friends Festival (@lvrsnfrndsfest) January 17, 2023