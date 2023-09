Ganadora del Grammy colabora con una artista callejera de Las Vegas

Nunca sabes qué es lo que verás -o escucharás- en Las Vegas.

Kelly Clarkson lo aprendió de la forma más divertida el pasado fin de semana, cuando se vio envuelta en una improvisada sesión con una artista callejera.

I was on my way to soundcheck for @iHeartRadio tonight in Vegas and was tipping this incredible woman killing some Tina Turner and then she asked me to sing and had no clue who I was, and then it hit her, and it made my day! She gives the best hugs and sings her tail off! See ya… pic.twitter.com/QU1nNVLp2w

— Kelly Clarkson 🍷💔☀️ (@kellyclarkson) September 23, 2023