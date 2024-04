Fuentes: Life is Beautiful quiere llevar el festival a casino del centro en 2024

El dueño de Life is Beautiful, Rolling Stone, tiene la intención de llevar el festival anual al Plaza, y a los casi 20 acres de terreno del hotel.

Fanáticos bailan al ritmo del DJ holandés Sam Feldt en el escenario Fremont en el segundo día del festival anual Life is Beautiful, en el centro de Las Vegas, el sábado 22 de septiembre de 2018. (Richard Brian Las Vegas Review-Journal)

El DJ holandés Sam Feldt actúa en el escenario Fremont durante el segundo día del festival anual Life is Beautiful, en el centro de Las Vegas, el sábado 22 de septiembre de 2018. (Richard Brian Las Vegas Review-Journal)

Billie Eilish actúa en el escenario del centro durante el primer día del festival Life is Beautiful, en el centro de Las Vegas, el viernes 20 de septiembre de 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Dan Reynolds de Imagine Dragons actúa durante el festival Life is Beautiful, en el centro de Las Vegas, el sábado 26 de septiembre de 2015. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Un mural del artista callejero contemporáneo Shepard Fairey se muestra en progreso en el costado del hotel-casino The Plaza, en el centro de Las Vegas, el miércoles 25 de enero de 2017. (Miranda Alam/Las Vegas Review-Journal)

Brandon Flowers, a la derecha, y Dave Keuning actúan con The Killers durante una presentación sorpresa en el festival Life is Beautiful, en el centro de Las Vegas, el domingo 27 de septiembre de 2015. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Fans vitorean mientras Imagine Dragons actúa durante el festival Life is Beautiful, en el centro de Las Vegas, el sábado 26 de septiembre de 2015. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Life is Beautiful podría tener un futuro en el centro después de todo.

Fuentes familiarizadas con los planes del festival indican que el propietario de LiB, Rolling Stone, tiene la intención de organizar el evento en el Plaza este otoño.

Aunque aún no se ha confirmado formalmente, los planes tentativos serían para un evento de dos o tres días en el último fin de semana de septiembre, aunque las fechas y la duración del festival están por anunciarse.

El director ejecutivo del Plaza, Jonathan Jossel, declinó hacer comentarios el domingo por la mañana. El sitio web de Life is Beautiful solo anunciaba que volvería al centro de la ciudad en septiembre.

El nuevo Life is Beautiful ocuparía todas las instalaciones exteriores del Plaza. El hotel se extiende en unas 20 hectáreas, incluido el estacionamiento en superficie y el garaje adyacente, el Core Arena y el terreno que albergaba la estación de autobuses Greyhound. Según los informes, el anexo pudiera acoger a 30 mil personas en un festival.

El hotel también alberga una sala de espectáculos de estilo clásico. En anteriores festivales, LiB ha organizado espectáculos de humor y debates en pequeñas salas. La amplia programación gastronómica también ha sido una experiencia característica del LiB.

No es seguro que el próximo LiB cuente con un programa culinario o incluso con una importante exposición de arte este año. Pero un gran festival de conciertos al aire libre es factible.

El Plaza ha establecido una identidad artística en el centro con murales del artista contemporáneo Shepard Fairey. El icónico hotel-casino, de 53 años de antigüedad, ha remodelado su imagen en los últimos años, encargando la obra de Fairey, creando el conocido Carousal Bar y colaborando con Pinkbox Doughnuts, y promocionando su docena de canchas de pickle-ball al aire libre.

El hotel fue incluso el telón de fondo de la filmación del video “Atomic City” de U2 en septiembre.

El evento se ha celebrado todos los años en 18 manzanas del centro de Las Vegas, aunque no se han anunciado los planes para 2024. Fuentes indican que el traslado al Plaza es la última oportunidad de LiB de realizarse en el centro.

Otros sitios, como Las Vegas Festival Grounds, se han mencionado (durante muchos años, en realidad) como una zona de montaje para el evento.

Life is Beautiful se fundó en 2013 en una asociación con Tony Hsieh y el promotor de San Francisco Another Planet. Rolling Stone, filial de Penske Media, adquirió una participación controladora del festival en febrero de 2022. El evento de 2024 es el primero en el que Rolling Stone es el único propietario.

LiB celebró su décimo aniversario el pasado mes de septiembre. Apropiadamente, los rockeros de Las Vegas The Killers fueron uno de los artistas cabezas de cartel, junto a Kendrick Lamar, ODESZA y Flume. Khalid, The 1975, Yeah Yeah Yeahs, Omar Apollo y Kim Petras fueron algunos de los artistas que actuaron durante tres días y tres noches. También se presentaron artistas del Cirque du Soleil; los elencos de Blue Man Group, Jabbawockeez y Magic Mike Live; y los cabezas de cartel Piff the Magic Dragon y Tape Face.