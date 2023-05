Famoso club de la comedia del Strip sufre un incidente con una manguera de incendios

Los A’s todavía no están jugando en la propiedad de Tropicana, y ya hubo una lluvia allí durante el fin de semana.

El gerente general de Laugh Factory y monologuista Harry Basil reporta que un intruso del hotel encendió una manguera de incendios sobre el famoso club de comedia en el Tropicana el domingo por la tarde.

“Estaba bajando”, dijo Basil. “Parecía una película”.

An explanation of how water doused @LaughFactoryLAS Sunday, starring @MurraySawChuck … #RJNow @reviewjournal pic.twitter.com/Ml8w5CZeG6

— John Katsilometes (@johnnykats) May 23, 2023