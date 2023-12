¿Eres de fuera? ¿Qué evento de Las Vegas vas a ver?

Taylor Swift se presenta durante su gira Eras en el Allegiant Stadium, el viernes 24 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

El piloto de Red Bull Racing Max Verstappen lidera al piloto de Ferrari Charles Leclerc en la primera curva al comienzo de la carrera de Fórmula Uno del Gran Premio de Las Vegas, el sábado 18 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

U2 durante el estreno de ‘U2 UV: Achtung Baby’ en el Sphere, el viernes 29 de septiembre de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Las fans del punk rock Alexia Gallegos, a la derecha, y Vanessa Pulido se abrazan en el festival de música When We Were Young 2023, el sábado 21 de octubre de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El cornerback de los Raiders Jakorian Bennett (0) defiende al wide receiver de los Pittsburgh Steelers George Pickens (14) durante la primera mitad de un partido de la NFL, el domingo 24 de septiembre de 2023, en el Allegiant Stadium en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal)

Aproximadamente el 90 por ciento de las ventas de entradas para eventos de Las Vegas en el mercado secundario StubHub este año fueron de compradores de fuera del mercado.

El gran año deportivo y de entretenimiento de Las Vegas incluyó a Taylor Swift, la residencia de Adele, varios festivales de música, el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, la inauguración de la Sphere Vegas, partidos de los Raiders en el Allegiant Stadium, la victoria de los Golden Knights en la Copa Stanley y el segundo campeonato consecutivo de la WNBA para las Aces.

En un reporte de fin de año, StubHub llamó a Las Vegas “el niño modelo del impulso del año en entretenimiento en vivo”.

La abundancia de eventos de todo tipo que atrajeron visitantes al valle de Las Vegas hizo de 2023 un gran éxito, dijo el comisionado del Condado de Clark, Michael Naft, quien también forma parte de la Junta Directiva de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

“Creo que es absolutamente tremendo. Solo pinta muy bien la imagen de las ligas deportivas que somos capaces de conseguir y los equipos que somos capaces de reclutar para la comunidad y la importancia del negocio del entretenimiento en vivo en el sur de Nevada”, dijo Naft. “Cada una de esas personas que viene a un evento de paga y compra su entrada en StubHub también se aloja en una habitación de hotel, sale a cenar, comer y almorzar y disfruta de todo lo que tenemos para ofrecer”.

Esos visitantes también repercuten directamente en la creación de empleo y generan un impacto económico que beneficia a la comunidad, señaló Naft.

StubHub también destacó su lista de los 5 principales eventos en vivo en Las Vegas. La lista se generó comparando las ventas acumuladas de entradas para eventos en 2023 en StubHub.

La “Swiftie nation” llevó a que los dos shows de Taylor Swift Eras Tour en el Allegiant Stadium encabezaran la lista de StubHub de los eventos más vendidos en Las Vegas en 2023.

El Gran Premio de la Fórmula Uno de Las Vegas que tuvo lugar el mes pasado en un circuito de 3.8 millas en el corredor de resorts fue el segundo mejor. La carrera fue también el tercer acontecimiento deportivo más vendido en todo el mundo. Los organizadores del evento reportaron la asistencia de 315 mil fans durante los cuatro días que duró.

La residencia Achtung Baby de U2 en Sphere Vegas fue la tercera, con espectáculos que atrajeron a compradores de entradas de los 50 estados y de 91 países en StubHub.

When We Were Young Festival, en Las Vegas Festival Grounds, ocupó el cuarto puesto.

El partido del 24 de septiembre entre los Raiders y los Pittsburgh Steelers en el Allegiant Stadium fue el número 5 de la lista de StubHub. Los Raiders fueron también el tercer equipo de la NFL que más entradas vendió en 2023 en StubHub, superando en un 17 por ciento a los Dallas Cowboys, que ocuparon el cuarto puesto.

A pesar de no figurar en la lista de los 5 primeros, las Vegas Aces fueron uno de los equipos deportivos femeninos que más interés despertaron entre 2022 y 2023. Las campeonas consecutivas de la WNBA experimentaron un aumento interanual del 165 por ciento en las transacciones de entradas en StubHub. La final de la WNBA entre las Aces y las New York Liberty fue la final de la WNBA que más entradas vendió en la historia de StubHub.

El Gran Premio de Las Vegas fue el tercer acontecimiento estadounidense más vendido para compradores internacionales en StubHub, mientras que los conciertos de Taylor Swift en Los Ángeles y Seattle ocuparon los puestos 1 y 2, respectivamente.