Enciende el Cadillac: la boda de Usher, un clásico autoservicio de Las Vegas

Usher se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl 58, el domingo 11 de febrero de 2024, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Usher y su novia, Jennifer Goicoechea, comparten un momento en el Dolby Live at Park MGM, el miércoles 12 de octubre de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Patinó hábilmente durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Y después, Usher siguió con el tema de las ruedas para su ceremonia de boda en el centro de Las Vegas.

La superestrella del R&B y su nueva esposa, Jennifer Goicoechea, optaron por la opción autoservicio en Vegas Weddings el domingo por la noche.

El oficiante, Ron DeCar, imitador de Elvis durante muchos años, se encargó de amenizar la boda.

Como regalo de San Valentín a sus fans, Usher publicó fotos de la boda en su página de Instagram. En la galería se le ve besando a su nueva esposa solo ante el letrero de neón rojo de la capilla del centro de Las Vegas, que dice: “Love in the Fast Lane”.

Durante el servicio, la pareja es fotografiada en el interior de un Cadillac convertible blanco de finales de los 60 (con el interior de vinilo rojo). Usher se muestra deslizando el anillo de bodas en el dedo de Goicoechea.

Ella lleva un vestido blanco tradicional, con un ramo de rosas rojas y blancas. Él lleva un esmoquin de cuello abierto, camisa blanca y un boutonniere de rosas rojas.

En la cajuela del Caddy hay un cartel de “Recién casados”, con ocho latas sujetas con listones blancos. En el asiento trasero hay rosas negras y blancas.

En otras palabras, todo un acontecimiento.

Una foto de familia aparece en la alineación, al igual que “One Of Them Ones”, el clip musical. En la voz de Usher, “Fessing your love for the one/All because you found one of them ones”.