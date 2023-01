Donato Cabrera abandona Las Vegas Philharmonic

enero 13, 2023 - 11:19 am

El director musical Donato Cabrera dirige Las Vegas Philharmonic el sábado 7 de septiembre de 2019, en The Smith Center for the Performing Arts, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Donato Cabrera dirige a Las Vegas Philharmonic, con Las Vegas Master Singers, mientras se presenta el "Mesías" de Handel el sábado en The Smith Center. (Filarmónica de Las Vegas)

Donato Cabrera ha pasado más tiempo al frente de Las Vegas Philharmonic (LVP) que nadie en los 25 años de historia de la sinfónica. Tras una década empuñando la batuta, el aventurero director musical se despide.

Cabrera dejará Philharmonic después de la temporada 2023-24, según anunció la compañía el martes por la mañana. El contrato de 10 años de Cabrera expira al final de esa campaña, y ambas partes siguen adelante. Ni el director ni un representante de la filarmónica han especificado más detalles.

La última presentación de Cabrera como director será el 11 de mayo de 2024 en Smith Center, con la Sinfonía nº 3 de Saint-Saens, en la que tocará el organista Paul Jacobs, ganador de un Grammy. Cabrera y Jacobs trabajaron juntos por última vez en Carnegie Hall en 2012, para el estreno en Nueva York de “Mass Transmission” de Mason Bates.

Cabrera dio las gracias a la filarmónica, que le brindó la oportunidad de dirigir la sinfónica en su ciudad natal. La familia de Cabrera vivió en Las Vegas hasta que él tuvo 10 años, antes de mudarse a Reno.

En un comunicado, Cabrera dijo: “Estoy deseando apoyar y ser testigo del crecimiento continuo de esta organización artística vital y, aunque mi tiempo con Las Vegas Philharmonic llegará a su fin como director musical tras la temporada 2023-24, no puedo esperar a unirme a nuestro increíble público, animando a la orquesta y a esta música que todos amamos”.

Se está reuniendo un comité de búsqueda para encontrar un nuevo director musical. El propio Cabrera fue nombrado por la Junta de la filarmónica, en sustitución de David Itkin en 2014. Cabrera formó parte de una serie de directores invitados que dirigieron la orquesta durante dos temporadas antes de ser contratado.

Una portavoz de la filarmónica dice que aún no se ha tomado la decisión de si el propio Cabrera ayudará en la búsqueda de su sustituto.

La presidenta de la Junta de la filarmónica, Jeri Crawford, dijo de Cabrera: “Ha demostrado cómo un director de orquesta puede ser accesible, lo que ha atraído al público a asistir a más y más conciertos y a difundir la noticia sobre esta maravillosa orquesta sinfónica en nuestra comunidad. Esperamos una última temporada increíble con Donato”.

Cabrera seguirá al frente de California Symphony en Bay Area. Ha dividido su tiempo entre allí y Las Vegas desde que asumió el cargo en Las Vegas. Philharmonic destacó sus numerosos logros, entre ellos:

– Coencargar los estrenos mundiales del Piano Concerto No. 3 de Philip Glass, escrito para Simone Dinnerstein e interpretado por ella, y Me Chicano de Juan Pablo Contreras. Cabrera dirigió los estrenos locales de muchos compositores estadounidenses, como Jessie Montgomery, Caroline Shaw, Anna Clyne, Missy Mazzoli, Gabriela Lena Frank y Mason Bates. Cabrera también dio a conocer a compositores locales estrenando obras de Jennifer Bellor, Diego Vega, Nathan Tanouye (trombonista principal de LVP) y el internacionalmente aclamado Michael Torke.

– Lideró la comunidad cultural de Las Vegas durante el cierre de la pandemia presentando su serie de entrevistas semanales MusicWise. Sus entrevistas con artistas de renombre internacional, como el trompetista de Canadian Brass, Jeffrey Nelsen, y el timbalista principal de Chicago Symphony, David Herbert, se intercalaron con entrevistas a líderes locales de las artes y la cultura, como Myron Martin y Nancy Usher, así como a líderes locales de los negocios y el pensamiento, como Mark Shunock y los chefs Brian Howard, Giovanni Mauro y James Trees. Al mismo tiempo, Cabrera escribió durante 172 días el blog diario The Music Plays On, en el que compartía sus reflexiones sobre los más grandes compositores e intérpretes de todos los géneros musicales.

– Creó, en colaboración con Keith Thompson, Very Vegas Showcase, que celebraba y presentaba la enorme riqueza de talento que se encuentra en Las Vegas. Cabrera presentó a miembros individuales de Las Vegas Philharmonic como nunca antes, programando conciertos con De Anne Letourneau, Andrew Smith, Stephen Caplan, Cory Tiffin, Bill Bernatis, Kimberly Glennie, Mika Brunson y Tom Wright. Cabrera también creó Spotlight Concert Series, que presenta a los músicos de Las Vegas Philharmonic en presentaciones de música de cámara”.

No todas las iniciativas de Cabrera han llegado al escenario, al menos de momento. Hace tiempo que quiere colaborar con uno de los grupos de rock de Las Vegas -The Killers o Imagine Dragons, principalmente- para un espectáculo en Reynolds Hall, similar a las presentaciones de Metallica con San Francisco Symphony. Aún no se ha desechado esta idea.

