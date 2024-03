Día de San Patricio en Las Vegas: festivales, desfiles y cerveza

Emerald Society Pipes and Drums Band celebra el Día de San Patricio durante el Celtic Feis en el New York-New York del Strip de Las Vegas, el jueves 17 de marzo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Miembros de Emerald Society Pipes and Drums Band de Las Vegas tocan en el desfile por Water Street durante el Festival del Día de San Patricio el sábado 11 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Las serpentinas de un trombonista ondean al viento mientras una banda toca a lo largo de la ruta del desfile por Water Street durante el Festival del Día de San Patricio, el sábado 11 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Dave King, del grupo Flogging Molly, se presenta el tercer día del Riot Fest, el domingo 17 de septiembre de 2023, en el Douglass Park de Chicago. (Rob Grabowski/Invision/AP)

Invitados celebran el Día de San Patricio con Sin E Ri Ra durante Celtic Feis en New York-New York en Las Vegas Strip, el jueves 17 de marzo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El Strat y los arcos Gateway de Las Vegas Boulevard se iluminan de verde para el Día de San Patricio, el miércoles 17 de marzo de 2021, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Una pirata y su dragón saludan a un joven asistente a lo largo de la ruta del desfile por Water Street durante el Festival del Día de San Patricio, el sábado 11 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Los participantes se abren paso en el desfile por Water Street durante el Festival del Día de San Patricio, el sábado 11 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Los participantes se abren paso en el desfile por Water Street durante el Festival del Día de San Patricio, el sábado 11 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Nacho Daddy en Miracle Mile Shops en Planet Hollywood Resort ofrece clásicos mexicanos con un toque irlandés hasta el 25 de marzo, incluyendo nachos irlandeses y un Shamrock-a-Rita dorado. (Miracle Mile Shops)

Las Vegas celebra el Día de San Patricio hasta el domingo con mucha música, comida, bebida y diversión.

He aquí una lista de algunos de los eventos que tendrán lugar en todo el valle.

Celtic Feis

La celebración del New York-New York en el Puente de Brooklyn y Nine Fine Irishmen cuenta con un desfile, música en vivo, comida y mucho más, de 10 a.m. a medianoche del domingo. El desfile comienza a las 10 a.m. en la entrada principal con valet parking y recorre el recinto hasta el puente de Brooklyn. Habrá espectáculos en vivo hasta medianoche en el puente. El desfile es gratuito y abierto al público. Las entradas para mayores de 21 años cuestan a partir de 20 dólares. El sábado, de 10 a.m. a 5 p.m., se celebrará en el puente de Brooklyn el evento anual de St. Baldrick’s Foundation de afeitarse la cabeza. newyorknewyork.com/entertainment

La rebelión del trébol de Flogging Molly

El festival de música y cerveza se celebrará del mediodía al domingo a las 10 p.m. en el Centro de Eventos del Centro de Las Vegas, 200 S. Third St. El festival contará con las presentaciones de Flogging Molly, Frank Turner & the Sleeping Souls, Face to Face y otros. La degustación de cerveza artesanal de cervecerías locales y regionales tendrá lugar del mediodía a las 3 p.m. Habrá puestos de comida y camiones. Las entradas para la entrada general cuestan a partir de 69 dólares. Las entradas VIP cuestan a partir de 149 dólares. dlvec.com

Desfile y Festival del Día de San Patricio

Southern Nevada Sons and Daughters of Erin presentan su 56º desfile y festival anual en la Water Street Plaza del centro de Henderson. El evento de tres días cuenta con entretenimiento, vendedores, comida, degustaciones de whisky irlandés, atracciones de feria y mucho más. El horario es de 5 a 10 p.m. el viernes, de 10 a.m. a 10 p.m. el sábado y de 8 a.m. a 8 p.m. el domingo. El desfile comienza el sábado a las 10 a.m. y el domingo, de 8 a.m. a 4 p.m., habrá una exhibición de autos. A las 3 p.m. del sábado dará comienzo un evento de recaudación de fondos de la St. Baldrick’s Foundation para recaudar fondos afeitándose la cabeza. Entre los artistas titulares celtas figuran los Young Dubliners, el viernes a las 7:30 p.m.; Chloe Agnew, el sábado a las 8:15 p.m. y el domingo a las 2 p.m.; y Reverie Road, el sábado a las 6 p.m. La entrada es gratuita. Algunas actividades requieren entradas o pulseras. cityofhenderson.com

Desfile del Día de San Patricio y Juegos de Desafío de Bomberos

El evento anual presentado por los Bomberos Profesionales de Nevada comienza con un desfile al mediodía del domingo en Fremont Street y Main Street. Los Juegos de Desafío comienzan a la 1 p.m. en Hogs & Heifers Saloon, 201 N. Third St. Sin entrada. hogsandheiferslasvegas.com

Día de San Patricio en Plaza

La fiesta bajo la cúpula ofrece bebidas especiales, un DJ y entretenimiento en el Carousel Bar, de 4 a 8 p.m. el domingo. plazahotelcasino.com

PaddyFest 2024

Ri Ra, en Shoppes at Mandalay Place, inauguró el martes su PaddyFest 2024, que ofrece espectáculos en vivo gratuitos, comida y mucho más hasta el domingo. El espectáculo comienza a las 8 p.m. el viernes, de 5 p.m. a medianoche el sábado y desde el mediodía hasta el cierre el domingo. rira.com/las-vegas

Día de San Patricio ShamRock Bash

De jueves a domingo, Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, acoge una celebración de cuatro días con presentaciones ininterrumpidas de 22 grupos en tres escenarios. Entre los grupos que se presentarán figuran Aracana Kings, Black Donnelly’s, Craic in the Stone y muchos más. La entrada es gratuita. vegasexperience.com

Día de San Patricio por los pubs

El sábado, de 11 a.m. a 11 p.m., la ruta de pubs Down the Rabbit Hole de Area15 permite a los visitantes elegir su cerveza (de importación, nacional, de barril o embotellada) en los pubs y bares participantes. Se recomienda ir disfrazado, pero no es obligatorio. Las multas cuestan a partir de 40 dólares. area15.com

Sham-Rock en el parque

Downtown Container Park, 707 Fremont St., acogerá un paseo de la cerveza del Día de San Patricio con opciones de bebidas, música en vivo por Mojo Juju y regalos 6-9 p.m. sábado. Las entradas anticipadas cuestan a partir de 40 dólares. El registro comienza a las 5 p.m. downtowncontainerpark.com

Festival de la Mejor Cerveza Artesana de New Vista

Los beneficios de la celebración del fin de semana del Día de San Patricio irán destinados a los miembros de New Vista, una organización sin fines de lucro. Con más de 100 muestras de cervezas de cervecerías locales y nacionales, espectáculos, camiones de comida, juegos, actividades y mucho más, de 2 a 6 p.m. el sábado en The Lawn, en el centro de Summerlin. Las entradas cuestan entre 50 y 60 dólares; la entrada VIP cuesta entre 60 y 70 dólares e incluye la entrada anticipada a la 1 p.m. y bebidas adicionales. brewsbest.com

Fiestas de San Patricio

Los locales Sean Patrick’s de PT’s Taverns, situados en 11930 Southern Highlands Parkway y 3290 W. Ann Road, en North Las Vegas, celebran el Día de San Patricio al aire libre a partir del mediodía del domingo, con camiones de bebidas, una banda irlandesa en vivo y descuentos en algunas bebidas, como pintas de Coors Light a 5 dólares, tragos de Jack Daniels a 6 dólares, tragos de Jameson a 7 dólares y pintas de Guinness a 9 dólares. Los locales de Sean Patrick’s situados en 6788 N. Fifth St. en North Las Vegas y 8255 W. Flamingo Road también ofrecerán comida y bebida especiales. ptstaverns.com

Linq Promenade

El Linq Promenade ofrece el domingo ofertas especiales por el Día de San Patricio en varios lugares. O’Sheas Pub ofrece bebidas especiales, beer pong, juegos de mesa y mucho más. Flour & Barley – Brick Oven Pizza ofrece una pizza de ternera en conserva por 24 dólares. Chayo Mexican Kitchen + Tequila Bar ofrece cerveza verde de barril por 12 dólares y margaritas irlandesas por 17 dólares con tequila Flecha Azul Blanco, jugo de limón y agave coronado con un Jameson Orange float. Tilted Kilt Pub & Eatery ofrece un DJ y bebidas especiales como cerveza verde de 11 dólares, Guinness y tragos de Teeling y Jameson, así como un combo de cerveza y trago por 20 dólares. caesars.com/linq

The Strat

La torre de 1,149 pies del Strat se iluminará de verde el Día de San Patricio. Los bares y restaurantes del hotel-casino ofrecerán comida irlandesa, bebidas festivas y mucho más hasta el domingo. thestrat.com

Miracle Mile Shops

Hot N Juicy Crawfish celebra con cerveza verde de 5 dólares el domingo. Nacho Daddy ofrece clásicos mexicanos con un toque irlandés hasta el 25 de marzo, incluyendo nachos irlandeses y una Shamrock-a-Rita dorada. Hasta marzo, Flights Las Vegas ofrece el Jameson Flight, Guinness de 12 dólares con un trago de Paddy’s Irish Whiskey y los cócteles verdes Irish Margarita y Kiss Me. miraclemileshopslv.com

Gatsby’s Cocktail Lounge

El salón de Resorts World tendrá un brillo esmeralda y entretenimiento en vivo el sábado y el domingo. Las bebidas especiales incluyen cocteles Jameson por 12 dólares y pintas Guinness por 8 dólares. Las puertas abren a las 4 p.m. gatsbysvegas.com

Día de San Patricio en Front Yard

Ellis Island Casino and Brewery, 4178 Koval Lane, ofrece cerveza Ellis Island Green, bebidas de whisky Jameson y un brunch especial de San Patricio con sartén de carne en conserva servida con huevo y tostadas (15.95 dólares). La cena incluye pastel de pastor con puré de patatas crujiente (16.95 dólares), y el Café ofrece una cena especial de ternera en conserva y repollo. ellisislandcasino.com

Boulder Dam Brewing Co.

Música en vivo, cervezas y sidra irlandesas, cócteles y tragos especiales, comida de inspiración irlandesa, sorteos y premios gratuitos, cornhole y beer pong de viernes a domingo en 453 Nevada Way, Boulder City. boulderdambrewing.com