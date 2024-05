Copperfield dice que ‘no hay caso que responder’ en el reporte de conducta sexual inapropiada

David Copperfield, estrella del Strip desde hace mucho tiempo, está negando un reporte publicado de conducta sexual inapropiada que involucra a más de una docena de mujeres, incluidas algunas que eran adolescentes en el momento de la supuesta conducta.

El reporte, publicado el martes por The Guardian Estados Unidos, relata las denuncias de 16 mujeres que datan de finales de la década de 1980 hasta 2014. El equipo legal de Copperfield negó repetidamente las acusaciones a lo largo del artículo.

La cronología de la historia se solapa ligeramente con la actual residencia de Copperfield en el antiguo Hollywood Theater, rebautizado con el nombre de la superestrella del ilusionismo en 2013. Copperfield ha sido un artista recurrente, primero en el Caesars Palace y después en el MGM Grand, desde mediados de la década de 1980.

La mitad de las entrevistadas en el reporte de The Guardian dicen que eran adolescentes en el momento del supuesto comportamiento inapropiado. Algunos afirman haber tenido tan solo 15 años en el momento de la actividad.

Copperfield drogó a tres mujeres antes de mantener relaciones sexuales no consentidas. Cuatro mujeres afirman haber sido manoseadas o tocadas por el mago de forma inapropiada durante sus presentaciones en el escenario.

Un funcionario de MGM Resorts International declinó hacer comentarios sobre el reporte. Copperfield se encuentra de descanso programado en su retiro en la isla de Musha Cay, en las Bahamas. Está previsto que retome su programa habitual de 15 actuaciones semanales a las 7 p.m. del lunes.

El mago remitió las preguntas a su representante de relaciones públicas, que dijo en una declaración por correo electrónico al Review-Journal que el comportamiento es “exactamente lo contrario” del artista de 67 años.

“De hecho, David tiene un historial de arriesgar su carrera para ayudar a proteger a las mujeres de poderosos depredadores. La mayoría de estas acusaciones históricas se han hecho antes, y todas son tan falsas ahora como lo fueron entonces”, dice el comunicado. “David solicitó las ‘pruebas’ en las que dicen basarse estas falsas acusaciones y no se le han proporcionado”.

El campamento de Copperfield dice que las afirmaciones han sido investigadas por las fuerzas del orden, resultando en “ningún caso”.

“Por el contrario, siempre que las fuerzas del orden de Estados Unidos han investigado este tipo de asuntos, lo han hecho a fondo y se ha descubierto que simplemente no hay ningún caso al que responder”, afirma el representante. “La caracterización de The Guardian no es quien es David, y él continúa apoyando a cualquiera que haya experimentado cualquier forma de abuso o discriminación”.

“David estudiará la situación con su equipo jurídico y tomará las medidas que considere oportunas ante estas acusaciones falsas y difamatorias”.

El reportaje de The Guardian llega cinco meses después de que el nombre de Copperfield apareciera en documentos judiciales en los que se mencionaba a personas supuestamente asociadas con el financiero caído en desgracia y acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein. En esos documentos no se alega que Copperfield cometiera delito alguno.

Newton cumple 65 años

El “Señor Las Vegas” Wayne Newton fue homenajeado con un gran pastel y una placa más grande en su sala de espectáculos en el Flamingo el miércoles por la noche, marcando su 65 aniversario como titular de cartel en Las Vegas.

Newton y su hermano Jerry debutaron como los Newton Brothers en el Carnival Room del Fremont Hotel el 16 de mayo de 1959.

Newton iba a ser homenajeado en las marquesinas de Caesars Entertainment el jueves por la noche. También se habló de su regreso al Fremont para fotos. El viejo hotel-casino es donde él y Jerry se presentaban seis veces por noche, seis noches a la semana.

Entre los recuerdos de Newton está el que le tiraran una botella de cerveza por cantar “Joy in My Heart”, ya que un tipo se enfadó porque se estaba presentando una canción de “iglesia” en el salón de un casino.

Y la noche en que murió un caballero que no tenía licencia de conducir ni documento de identidad. Así que lo enrollaron en una alfombra y lo llevaron entre bastidores hasta que llegaron las autoridades.

Newton, el artista local original de Las Vegas, fue titular de cartel en Sands, Flamingo (dos veces, incluida su actual residencia), Frontier, Desert Inn, MGM Grand, Las Vegas Hilton, Tropicana, Bally’s y Caesars Palace. A sus 82 años, tiene contrato hasta finales de año.

Cierre de ‘Dita Las Vegas’

La mezcla de burlesque tradicional y espectáculo de corista de Dita Von Teese, “Dita Las Vegas”, cierra sus puertas en el Jubilee Theater de Horseshoe Las Vegas el 15 de junio. Pero espero que Von Teese siga en este mercado, y no hay mejor sala para ella que Voltaire en The Venetian. Esto no es un anuncio. Pero es una opinión.

La producción Belle de Nuit de Voltaire, con presentaciones especiales, se ha suspendido por ahora, pero es de esperar que se añadan y anuncien fechas entre junio y agosto. Es posible que la BDN se convierta en una producción nocturna, en lugar de la actual, que empieza a las 9 p.m. antes de los titulares de cartel. Jason Derulo abrirá su primera residencia en Las Vegas en Voltaire los días 24 y 25 de mayo.

Alerta de Salida Genial

“Arcade Bops”, música de videojuego en vivo, tendrá lugar de 7 a 10 p.m. el lunes en Maxan Jazz. Carlos Mata, Jason Corpuz, R.J. Reyes, Matti Avery, Micheal Hoffman y Liz Bedrosian, con invitados especiales de la sección de vientos “Vegas! The Show”, tocan y cantan los arreglos originales de Mata para videojuegos. No han visto esto antes, amigos. Visita maxanjazz.com para más información.