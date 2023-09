Carlos Ballarta anuncia presentación en las afueras del Strip de Las Vegas

Carlos Ballarte se presentará dentro del hotel y casino Palms el 3 de mayo del 2024. [Live Nation]

Carlos Ballarta, el comediante mexicano que ha logrado resaltar en los últimos años y quien también tiene algunas presentaciones especiales en Netflix, anunció que se presentará en la ciudad de Las Vegas para el 2024.

Ballarta presentará su quinto show de comedia ‘Tlatoani’ en el teatro Pearl dentro del hotel y casino Palms en las afueras del Strip de Las Vegas el próximo viernes 3 de mayo del 2023 a las 8 p.m.

Los boletos para el show de Ballarta comenzarán a ser vendidos a partir del 15 de septiembre, en medio de las celebraciones de la independencia de México en Las Vegas. Los boletos estarán disponibles comenzando desde los $39.95 sin incluir cuotas adicionales.

Ballarta nació en la Ciudad de México y lleva 10 años de trayectoria como comediante y ha realizado shows en México, América Latina, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Alemania e Inglaterra.

En un comunicado de prensa, el comediante dijo: “No canto en el escenario. No bailo ni canto. Casi no me muevo. Has sido ADVERTIDO”.

Para comprar boletos para ir a ver al comediante mexicana, puedes ingresar al sitio de internet de Live Nation.