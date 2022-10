Blink-182 y Green Day serán los titulares de cartel de When We Were Young 2023

El festival inaugural de When We Were Young ni siquiera ha ocurrido y ya se dio a conocer el cartel del próximo año.

Travis Barker de Blink-182 se presenta como parte de la residencia de la banda en Pearl at the Palms en Las Vegas el viernes 8 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Tre Cool, Billie Joe Armstrong y Mike Dirnt de Green Day se muestran en la alfombra roja del iHeartRadio Music Festival en T-Mobile Arena el viernes 20 de septiembre de 2019. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

El festival inaugural de When We Were Young ni siquiera ha ocurrido y ya se dio a conocer el cartel del próximo año.

Los favoritos del pop-punk reunidos, Blink-182, con la reincorporación del cantante y guitarrista Tom DeLonge, encabezarán el festival junto con los incondicionales de la escena, Green Day, en Las Vegas Festival Grounds el 21 de octubre de 2023.

Por otra parte, el cartel, cargado de emo y punk, incluye a 30 Seconds To Mars, The Offspring, Good Charlotte, 5 Seconds of Summer y All Time Low, Yellowcard, Rise Against, Sum 41, Pierce the Veil, Gym Class Heroes, Michelle Branch, Thrice, Rise Against, Simple Plan, New Found Glory y muchos más.

El festival debuta a finales de este mes con un trío de actuaciones con todos los boletos agotados en Las Vegas Festival Grounds los días 22, 23 y 29 de octubre.

Los fans pueden registrarse ya en whenwewereyoungfestival.com para la preventa del festival, que comienza el viernes 14 de octubre a las 10 a.m. Tras la preventa, los boletos que queden disponibles se pondrán a la venta para el público en general a partir del viernes 14 de octubre a las 2 p.m. Los boletos de admisión general cuestan 249.99 dólares, los boletos GA+ cuestan 419.99 dólares y las entradas VIP cuestan 519.99 dólares.