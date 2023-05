‘Bebé de la fiesta’: Una mujer entra en trabajo de parto en el Electric Daisy Carnival

Cristina Celis, que entró en trabajo de parto en Electric Daisy Carnival (EDC), sostiene a su hija recién nacida en el University Medical Center de Las Vegas. (Cristina Celis)

Tal vez era todo ese sonido el que hacía que se moviera su barriga.

Después de todo, es sábado por la noche/domingo por la mañana en el KineticField del Electric Daisy Carnival (EDC), donde el sonido que retumba desde el enorme escenario es tan envolvente, tan potente, que tu cuerpo se siente como un tambor recién golpeado ante él, tales son las vibraciones que se envían pulsando a través de tus extremidades.

Zedd, la superestrella de la música electrónica dance (EDM), comenzó su presentación poco antes de las 2 a.m.

Es uno de sus favoritos.

Pero entonces, Cristina Celis sintió algo, algo un poco raro.

“Estaba solamente ahí con la música, a un lado”, recuerda esta californiana de 29 años nacida en Santa Clarita. “Y entonces solo sentí que algo estaba pasando. Me quedé allí sentada durante un minuto solo intentando averiguar qué estaba pasando”.

¿Mencionamos que estaba embarazada de siete meses?

Sin embargo, su bebé no nacería hasta dentro de cuatro o seis semanas.

No podía ser eso, ¿cierto?

Aun así, Celis fue a una tienda de primeros auxilios solo por precaución, donde la movieron a la tienda principal, que estaba en la parte delantera del recinto.

“Sus médicos me evaluaron y me hicieron un montón de preguntas”, dice Celis. “Me dijeron: ‘¿Crees que pueden ser dolores de parto? Y yo les dije: ‘No lo creo, porque aún me quedan dos meses’. Volvieron y me dijeron: ‘Dado lo avanzada que estás, preferimos que vayas al hospital’, así que me llevaron al hospital. Todo esto fue en unos 40 minutos”.

Diez o quince minutos después de llegar al University Medical Center, Celis dio a luz a su primera hija con su novio, Jonny Landon, a su lado.

Llamaron a su niña Izzabella Daisy García, el segundo nombre tomado del evento en el que comenzó el proceso de su nacimiento.

“Teníamos problemas para elegir el segundo nombre, íbamos de un lado a otro”, cuenta Celis. “Y entonces, debido a esta situación, en realidad nos gustó el de ‘Daisy’. Encajaba perfectamente”.

Añadieron otra “Z” a su nombre en honor a Zedd.

Hablando de eso, al enterarse de que un bebé había nacido durante su presentación, Zedd pidió detalles del nacimiento en una publicación de Twitter.

Cuando Celis respondió, Zedd respondió de la misma manera.

“¡¡¡¡¡FELICIDADES!!!!! Estoy tan feliz de que ambas estén sanas y de haber tenido el honor de ser la banda sonora”, tuiteó.

“Nos quedamos sin palabras”, dice Celis sobre la respuesta de Zedd. “No sabíamos qué pensar. Solo pensamos: ‘Esto es una locura’. No pensábamos que llegaría a ser tan grande”.

Celis y Landon permanecerán en Las Vegas durante las próximas cuatro a seis semanas hasta que sea seguro para ellos viajar a casa con su hija.

“Dicen que está muy bien, pero solo por precaución, tuvimos que hacer los preparativos para quedarnos aquí en Las Vegas hasta entonces”, explica Celis.

Hace cinco años, el EDC fue el primer festival al que asistió Celis.

Desde entonces, acude todos los años al gigantesco evento de música electrónica de baile.

Tal vez sea lógico, pues, que su familia haya crecido en el EDC.

“Me encanta la comunidad de la música dance”, dice. “Siempre es muy acogedora y me hace sentir cómoda. Simplemente es una locura que esto ocurriera en uno de mis lugares favoritos”.