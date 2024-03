37 empleados despedidos mientras el Strip de LV planea su futuro

Simon Cowell con el grupo de baile Light Balance en el preestreno de "America's Got Talent Las Vegas Live!" en el Luxor, el 12 de marzo de 2022. (Denise Truscello/Getty Images para "America's Got Talent Live!")

Light Balance se presenta durante un preestreno de "America's Got Talent: Live!" en el Luxor Theater de Las Vegas, el miércoles 3 de noviembre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, con los dueños de Hofbräuhaus Las Vegas, Stefan Gastager, Klaus Gastager y Franz Krondorfer, en el aniversario 20 del local, el martes 12 de marzo. (Edison Graff/Stardust Fallout)

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, con miembros de Chippenales en el 20º aniversario de Hofbräuhaus Las Vegas, el martes 12 de marzo (Edison Graff/Stardust Fallout).

Jimmie Herrod, a la derecha, y The Silhouettes se presentan durante un preestreno de "America's Got Talent: Live!" en el Luxor Theater de Las Vegas, el miércoles 3 de noviembre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Podemos poner una cifra al despido del reparto y el equipo como resultado de “America’s Got Talent Presents Superstars Live!”.

Esa cifra es 37.

Una Ley WARN del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR) publicada el martes muestra que esos profesionales del entretenimiento serán despedidos el 3 de mayo. WARN es la Ley de Notificación de Ajuste y Recualificación de los Trabajadores, que garantiza la notificación previa en casos de despidos masivos.

America’s Got Talent (AGT) anunció el domingo que cerrará el 11 de mayo. Los que hayan sido notificados de los despidos deberán trabajar hasta el final. A menudo olvidado en la estructura creativa del programa, “AGT” es en realidad una asociación del Cirque du Soleil (junto con MGM Resorts, Fremantle y Syco Entertainment de Simon Cowell), como parte de la adquisición de The Works Entertainment por parte de esa compañía en febrero de 2019.

Eso significa que los miembros del equipo del espectáculo “AGT Superstars” son empleados del Cirque. La adquisición de The Works por parte de Cirque también llevó a la creación de “Mad Apple” en New York-New York. Lanzado en mayo de 2022, “Mad Apple” está coproducido por el fundador de The Works, Simon Painter, y está haciendo un negocio sólido donde antes reinaba “Zumanity”.

Al sur del Strip, el programa de variedades “AGT” no prosperó, aunque se informa de que Cowell no se da por vencido y está revisando lugares adecuados para revivirlo. Por lo demás, es de esperar que la sala de 1,200 asientos permanezca cerrada durante varios meses tras el cierre del espectáculo mientras MGM Resorts estudia opciones.

El cierre de “AGT Superstars” podría marcar el final de la producción de espectáculos en el Luxor Theater. El hotel ha reservado a la personalidad de la televisión, cómico y autor de best-sellers Jonathan Van Ness en el teatro para un único espectáculo el 20 de abril. Pero no creo que el teatro vuelva a ofrecer espectáculos con artistas titulares, algo que ya se intentó a mediados de la década de 2000, cuando se estaba desarrollando el proyecto “Believe” de Criss Angel y Cirque.

En cambio, el teatro tiene un gran potencial como experiencia inmersiva-interactiva, que es la tendencia en ese complejo y en toda la ciudad. En parte, puede agradecerse a Area15 que haya demostrado que el entretenimiento no tradicional puede atraer a turistas y lugareños de todas las edades.

Y se dice que MGM Resorts es reacio a traer otra producción de fantasía, tras los dos años y medio de “AGT” y las cinco semanas de vida titubeante de su predecesor, “R.U.N.”. La compañía tiene suficientes espectáculos en otros resorts, y es probable que haya visto suficientes en el Luxor Theater.

¡Prost por 20!

Hofbräuhaus Las Vegas celebró el miércoles su 20 aniversario de la mejor manera que sabe: a lo grande.

La alegre energía subió hasta el techo de la cervecería bávara. La alcaldesa Carolyn Goodman desfiló con el elenco de actores de Chippendales. Goodman abrió el barril ceremonial con los dueños de Hofbräuhaus Las Vegas, Stefan Gastager, Klaus Gastager y Franz Krondorfer. El alcalde también declaró el martes Día de Hofbräuhaus Las Vegas y entregó a los dueños la codiciada Llave de la Ciudad.

Los miembros del reparto de “Fantasía” en el Luxor y el campeón de BMX Ricardo Laguna también estuvieron presentes. Sonny Vinuya, director de Relaciones con el Sur de Nevada de la Oficina del gobernador Joe Lombardo, y Denise Daniels Fanning, de la Oficina del vicegobernador para la Defensa de la Pequeña Empresa, llegaron blandiendo proclamas.

Se bebió cerveza. Se devoró Schnitzel. La Biermeister Band puso a prueba el sistema de sonido del club. Fue una fiesta no apta para recatados, en un espacio que merece todo su éxito. Hofbräuhaus Las Vegas fue uno de los favoritos de Siegfried & Roy, desde su creación en 2004. Su autenticidad estaba conseguida, desde el principio.

Va por el 11

David Saxe Productions está creando 11 nuevos (o, reescritos) espectáculos en el V Theater de Miracle Mile Shops at Planet Hollywood. Todos ellos estarán activos “en unos meses”, y para finales de año, reporta Saxe.

Uno de estos espectáculos, “Lioz Master of Delusion”, se estrenó el martes a las 6 p.m. antes de que Saxe lo retirara para reescribirlo. Lioz ya se había presentado anteriormente como artista para adultos, pero había adaptado un tema para toda la familia en el V Theater.

No bueno. Saxe quiere que vuelva el viejo Lioz, y los dos están concibiendo una versión actualizada del espectáculo que se representará a las 10 p.m. Se espera un espectáculo atrevido y satírico para adultos.

Fin de World

El concepto de cena-espectáculo de Ray’s Comedy World ha llegado a su fin. Una referencia apropiada, ya que su estrella, Ray Wold, es el Hombre de Fuego en “O”, y todavía se está recuperando de un percance en llamas en enero.

Pero las dificultades operativas de servir comida a un público de comediantes, junto con los consiguientes sobrecostos, han obligado a Wold y a sus socios Joe y Jessica Trammel a cerrar el club.

Wold es el propietario del local. El año pasado se hizo famoso en “America’s Got Talent” con su número Ray Wold & Mom. Se presentó con látigos en llamas y lanzó cuchillos a su madre, Corinne, de 86 años. El lunes también se presentó en Ray’s Comedy World.

Según Joe Trammel, uno de los problemas era que “los clientes se quejaban de que el local olía a gato”, porque, según reporta Trammel, los dueños tenían gatos (y también serpientes y ratas) en el local. Incluso los cómicos bromeaban sobre el olor. Tal vez deberían haber llamado al local “La caja de arena”.

En fin… Los espectáculos se venían celebrando los lunes desde enero en el local del 3625 E. Flamingo Road, conocido también como sala de fiestas y banquetes Amazing Clowns. Apenas la semana pasada, los socios anunciaron una ampliación del horario a los fines de semana. La decisión de cerrar fue así de repentina.

“Estoy temblando. Estoy nerviosa”, dijo Jessica Trammel el miércoles. Sin embargo, los socios quieren seguir adelante en otro lugar. Como dice Jessica: “Queremos hacerlo bien, porque nos importan los cómics”.

Alerta de Salida Genial

La más reciente variación de The Platters se presenta el viernes en el Italian American Club Showroom a las 6:30 p.m. (cena) y a las 8 p.m. (espectáculo). No se trata de un grupo tributo, sino de un espectáculo totalmente nuevo. Produce Coast II Costo Entertainment de Las Vegas; visita iacvegas.com. Están listos para “Only You”.