“2022 Burlesque Hall of Fame Weekend” – GALERÍA

Los artistas burlesque volvieron al escenario para enfrentarse por primera vez desde 2019 en la competencia anual organizada en el fin de semana del Burlesque Hall of Fame Weekend en The Orleans.

Miss Alyssa Kitt, de Sidney, compite por Miss Mundo Exótico 2022 en el 32º Tournament of the Tease anual durante el Burlesque Hall of Fame Weekend en The Orleans el sábado 4 de junio de 2022, en Las Vegas. Es la primera vez que la reunión internacional anual de burlesque vuelve en persona desde 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Lou Lou la Duchesse de Riere, del Territorio Mohawk de Kahnawake en Quebec, Canadá, compite por Miss Mundo Exótico 2022 en el 32º Torneo anual del Tease durante el fin de semana del Burlesque Hall of Fame en The Orleans el sábado 4 de junio de 2022, en Las Vegas. Es la primera vez que la reunión internacional anual de burlesque vuelve en persona desde 2019. Lou Lou, o Lauren Ashley Jiles, ganó el título. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los miembros del grupo de Austin, Texas, Fat Bottom Cabaret compiten por el mejor grupo grande en la 32ª edición del Tournament of the Tease durante el Burlesque Hall of Fame Weekend en The Orleans el sábado 4 de junio de 2022, en Las Vegas. Era la primera vez que la reunión internacional anual de burlesque volvía en persona desde 2019, y el grupo ganó el premio al mejor grupo grande. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Nox Falls, de Seattle, compite por Miss Mundo Exótico 2022 en el 32º Torneo Anual del Tournament of the Tease durante el fin de semana del Burlesque Hall of Fame en The Orleans el sábado 4 de junio de 2022, en Las Vegas. Es la primera vez que la reunión internacional anual de burlesque vuelve en persona desde 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los miembros del grupo londinense The Folly Mixtures compiten por el mejor grupo grande en el 32º Torneo anual de la Burlesque durante el fin de semana del Burlesque Hall of Fame en The Orleans el sábado 4 de junio de 2022, en Las Vegas. Fue la primera vez que la reunión anual internacional de burlesque volvió en persona desde 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Jacqueline Boxx, de Baltimore, compite por Miss Mundo Exótico 2022 en el 32º Torneo anual del Tease durante el fin de semana del Burlesque Hall of Fame en The Orleans el sábado 4 de junio de 2022, en Las Vegas. Es la primera vez que la reunión internacional anual de burlesque vuelve en persona desde 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Samson Night, a la izquierda, y Margo Mayhem, del dúo neoyorquino Midnight Mayhem, compiten por la mejor actuación de grupo pequeño en la 32ª edición del Tournament of the Tease durante el Burlesque Hall of Fame Weekend en The Orleans el sábado 4 de junio de 2022, en Las Vegas. Era la primera vez que el encuentro internacional anual de burlesque volvía en persona desde 2019, y el dúo ganó el premio al mejor grupo pequeño del concurso. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Aria Delanoche, de Chicago, compite por Miss Mundo Exótico 2022 en el 32º Tournament of the Tease durante el fin de semana del Burlesque Hall of Fame en The Orleans el sábado 4 de junio de 2022, en Las Vegas. Es la primera vez que la reunión internacional anual de burlesque vuelve en persona desde 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Lou Lou la Duchesse de Riere, del Territorio Mohawk de Kahnawake en Quebec, Canadá, a la izquierda, reacciona después de ser nombrada Miss Mundo Exótico 2022 mientras Frankie Fictitious, Miss Mundo Exótico 2019, se prepara para coronarla en el 32º Torneo anual del Tease durante el fin de semana del Burlesque Hall of Fame en The Orleans el sábado 4 de junio de 2022, en Las Vegas. Es la primera vez que la reunión internacional anual de burlesque vuelve en persona desde 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Joshua Dean, de Nueva York, ganador del concurso de mejor "boylesque" de 2019, se presenta como parte de su acto de step-down durante el 32º Torneo anual del Tease durante el fin de semana del Burlesque Hall of Fame en The Orleans el domingo 5 de junio de 2022, en Las Vegas. Era la primera vez que la reunión anual internacional de burlesque volvía en persona desde 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los artistas burlesque volvieron al escenario para enfrentarse por primera vez desde 2019 en la competencia anual organizada en el fin de semana del Burlesque Hall of Fame Weekend en The Orleans.

La competencia recibió a más de una docena de artistas internacionales junto con artistas estadounidenses que competían por el título de Miss Mundo Exótico, mejor “boylesque” o Mr. Mundo Exótico, mejor debut, mejor grupo pequeño y mejor grupo grande.

El evento anual del fin de semana también recibió una exhibición de “Titans of Tease” que incluía a legendarios artistas burlesque, así como talleres y otros eventos.

El Burlesque Hall of Fame, con sede en Las Vegas, es una de las únicas instituciones del mundo que preserva los artefactos, las tradiciones y el arte del burlesque.