¿Visitando Las Vegas con niños? Te decimos a dónde llevarlos

He aquí una lista de las mejores actividades para niños en Las Vegas.

Los hermanos Joonhee Shin, de siete años, a la izquierda, y Royhee Shin, de cuatro, juegan durante la celebración del Día de la Tierra en Springs Preserve, en Las Vegas, el sábado 23 de abril de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

El payaso Rocco se presenta en Midway de Circus Circus de Las Vegas el jueves 4 de agosto de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La gente pasa junto a una variedad de juegos de arcade en la zona de juegos del carnaval en Circus Circus en Las Vegas el viernes 22 de junio de 2018. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Niños montan en el carrusel en el parque temático Adventuredome dentro de Circus Circus el viernes 2 de agosto de 2013. (Samantha Clemens/Las Vegas Review-Journal)

Una nueva exposición en Discovery Children's Museum explora la atención a la salud a través de una serie de actividades para toda la familia. (Discovery Children's Museum)

(Discovery Children's Museum).

Dylan Steele, de cinco años, de Cibolo, Texas, participa en "Carnivore Crime Scene: Cretaceous period" en el Museo de Historia Natural de Las Vegas el miércoles 10 de julio de 2019. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El trabajador de la cría de animales, Jordan Lorge, señala varias razas de rayas alojadas en el Museo de Historia Natural de Las Vegas el martes 13 de diciembre de 2016, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal)

Reunion Trails Park se ve en Henderson el sábado 2 de enero de 2021. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Desiree Cope monta en la primera fila de Dragon Coast con su hijo Jaxon Cope, de cuatro años, en Las Vegas Mini Grand Prix afuera de Rainbow Boulevard en Las Vegas el sábado 30 de julio de 2011, mientras que Brianna Weston, de siete años, segunda fila, a la izquierda, monta con Riley Sarachman, de siete. (Alyssa Orr/Las Vegas Review-Journal)

Cientos de máquinas esperan a ser jugadas en Pinball Hall of Fame frente al letrero de Welcome to Fabulous Las Vegas el martes 20 de abril de 2021 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los paseos al atardecer en Nevada Southern Railway salen del depósito del Museo del Ferrocarril del Estado de Nevada a las 4 p.m. los sábados y domingos. (Archivo/Las Vegas Review-Journal)

Una foto aérea de Lifeward Arena de 120 mil pies cuadrados en el centro de Henderson, sede de los Silver Knights, afiliados a American Hockey League, el miércoles 13 de enero de 2021. (Michael Quine/Las Vegas Review-Journal) @Vegas88s

Incluso en la zona de juegos para adultos de Las Vegas, todavía hay actividades apropiadas para niños en la capital mundial del entretenimiento.

Springs Preserve

Dirección: 333 S. Valley View Blvd.

Horario: De 9 a 4 p.m., de jueves a lunes

Precio: 9.95 dólares los adultos, 4.95 dólares los niños de tres a 17 años, niños de dos años o menos, entran gratis.

Con más de 180 acres para explorar, hay muchas actividades para familias en la reserva.

Springs Preserve cuenta con rutas de senderismo, galerías de museos y dos parques infantiles para que los niños exploren.

El boleto también incluye el Museo del Estado de Nevada, donde los niños pueden aprender sobre la historia del estado, la flora, la fauna y el crecimiento.

Para más información, visita springspreserve.org.

Parque temático Midway y Adventuredome en Circus Circus

Dirección: 2880 S. Las Vegas Blvd.

Horario del Midway: 11 a.m. a 9 p.m. de domingo a jueves, 11 a.m. a 12 a.m. viernes y sábado.

Horario del Adventuredome: El horario cambia según la temporada. Visita circuscircus.com para más información.

Precio del Midway: Varía según el juego.

Precio del Adventuredome: La pulsera normal cuesta 60 dólares y permite que se suban durante todo el día cualquier persona que mida 48 pulgadas o más. La pulsera Junior cuesta 30 dólares para los menores de 48 pulgadas y también permite subirse todo el día. Ambas pulseras solo se pueden usar un día.

Los 200 juegos del Midway, tanto antiguos como nuevos, permiten a los niños ganar premios y jugar a videojuegos, todo ello mientras ven shows circenses gratuitos.

Los visitantes pueden comprar una tarjeta Midway Playcard en un quiosco del casino para jugar sin dinero en efectivo. Las tarjetas pueden recargarse y en ellas se almacenan los puntos de los boletos.

Adventuredome, al lado de la zona de juegos, tiene algo para todos los gustos, tanto si te gustan las montañas rusas como si prefieres los juegos de salón. Es un lugar perfecto para las familias que buscan emociones fuertes y para los que solo quieren divertirse con los pies en el suelo.

Los visitantes pueden ver shows gratuitos de payasos, jugar en la Sala de Realidad Virtual o disfrutar de 18 hoyos de minigolf en Pirates Bounty.

Para consultar la lista completa de atracciones, visita circuscircus.com/the-adventuredome/rides-attractions-1.

Discovery Children’s Museum

Dirección: 360 Promenade Place

Horario: De 10 a.m. a 5 p.m., de martes a sábado.

Precio: La entrada local con identificación de Nevada cuesta 13.50 dólares y la entrada general 15.50 dólares. La entrada para clientes con tarjetas EBT, SNAP o WIC válidas cuesta tres dólares y solo es válida para cuatro boletos por adulto titular de tarjeta.

Discovery Children’s Museum cuenta con varias exposiciones para niños a partir de dos años.

Los niños pueden experimentar con retos de ingeniería en la galería Patents Pending o, para los niños de cinco años o menos, pueden poner a prueba sus habilidades mineras en la exposición Toddler Town.

Cada exposición desafía y educa a los niños con temas diferentes, como explorar el juego creativo y la colaboración en la exposición Fantasy Festival o aprender sobre ecologismo y responsabilidad fiscal en Eco City.

El museo está dirigido a niños de 0 a 12 años. Los padres de niños menores de 12 años deben acompañar a sus hijos en todo momento.

Para más información, visita discoverykidslv.org.

Museo de Historia Natural

Dirección: 900 N. Las Vegas Blvd.

Horario: De 9 a.m. a 4 p.m. todos los días.

Precio: 12 dólares para adultos, seis dólares para niños de seis a 11 años, 10 dólares para adultos mayores, estudiantes y militares, y gratis para niños de dos años o menos.

Si a tu hijo le fascinan los dinosaurios, el antiguo Egipto o simplemente los animales, el Museo de Historia Natural es un lugar educativo perfecto donde puede aprender más sobre paleontología e historia mundial y local.

Las exposiciones muestran escenas de vida salvaje de la sabana de África y del desierto Mojave con borregos cimarrones, serpientes y mucho más.

La Galería de la Vida Prehistórica presenta un Tyrannosaurus Rex rugiente de 35 pies de altura, un triceratops y un raptor para enseñarles a los niños cómo era la vida en la Tierra hace millones de años.

Visita lvnhm.org para obtener más información.

Reunion Trails Park y Splash Pad

Dirección: 44 Chapata Drive, Henderson.

Horario: De 6 a.m. a medianoche.

Precio: Gratis.

Este parque de Henderson es el tipo de parque en el que desearías haber jugado de niño. Su zona de juegos cuenta con juegos electrónicos y espectáculos nocturnos de luces con los que los parques del pasado no pueden competir.

El parque también cuenta con instalaciones más tradicionales en sus 12 acres, incluyendo un campo de césped, canchas de básquetbol iluminadas, una pista para caminar y un chapoteadero para los meses de verano.

Las Vegas Mini Grand Prix Family Fun Center

Dirección: 1401 N. Rainbow Blvd.

Horario: De 11 a.m. a 9 p.m. de lunes a jueves, de 11 a.m. a 10 p.m. los viernes, de 10 a.m. a 10 p.m. los sábados y de 10 a.m. a 9 p.m. los domingos.

Precio: Visita lvmgp.com/rides-slides-pricing para ver un desglose de los precios de los boletos y las pulseras.

Aunque las carreras de los go-karts son la atracción principal, hay varias atracciones y toboganes para que los niños de todas las edades disfruten si aún no están preparados para las carreras.

Mini Grand Prix también incluye un salón recreativo cubierto con todas las máquinas de Skee-ball, máquinas de garra y los videojuegos de carreras que quieras.

En este centro de diversión también se celebran fiestas de cumpleaños y otros eventos, como bodas, fiestas navideñas y salidas de equipos deportivos.

Pinball Hall of Fame

Dirección: 4925 S. Las Vegas Blvd.

Horario: De 10 a.m. a 9 p.m. de domingo a jueves, abierto hasta las 10 p.m. los viernes y sábados.

Precio: La entrada es gratuita.

¿Tienes monedas sueltas por ahí?

Pinball Hall of Fame es una manera estupenda de introducir a las generaciones más jóvenes en los juegos arcade clásicos. Las máquinas van desde la década de 1950 hasta nuestros días, incluyendo las temáticas de Star Wars, Guardians of the Galaxy y Mandalorian.

Esta organización sin fines de lucro cuenta con casi mil máquinas y dona los ingresos sobrantes a organizaciones benéficas no confesionales, según su sitio web.

Museo del Ferrocarril del Estado de Nevada

Dirección: 601 Yucca St., Boulder City

Horario: El horario del pabellón al aire libre es de 9 a.m. a 3 p.m.; los sábados y domingos hay paseos en tren a las 10 a.m., 12 p.m., 2 p.m. y 4 p.m.

Precio: El pabellón al aire libre es gratuito; los paseos en tren cuestan 10 dólares para adultos, cinco dólares para niños de cuatro a 11 años y gratis para niños de tres años o menos. Los grupos de 12 o más personas cuestan siete dólares.

Todo el mundo conoce al menos a un niño obsesionado con los trenes. En el sur de Nevada, este es el museo al que los querrás llevar.

El museo al aire libre ofrece exposiciones para que los niños aprendan más sobre Nevada y la historia de la Presa Hoover, o simplemente para que disfruten de un viaje en tren de 40 minutos y siete millas a través de Boulder City.

Skate Rock City

Dirección: 4680 Boulder Highway

Horario: De 5 a 10 p.m. los martes, miércoles y viernes; de 7 a 10 p.m. los jueves y lunes; de 10 a.m. a 10 p.m. los sábados; y de 2 a 11 p.m. los domingos.

Precio: La entrada general con patines cuesta 15 dólares; la entrada con renta de patines, 20 dólares (con un extra de cinco dólares por patines de velocidad y patines de ruedas); y 12 dólares para los no patinadores.

Fundada en 1986, Skate Rock City es una institución en Las Vegas donde las familias han patinado (y caído) juntas durante décadas.

Adquirida por el boxeador Floyd Mayweather en 2021, la pista cuenta con varias noches de eventos especiales, incluidas noches familiares todos los martes. Se ofrecen clases de patinaje los miércoles y sábados por la noche para los nuevos patinadores.

Para más información, visita skaterockcity.com.

Lifeguard Arena

Dirección: 222 S. Water St., Henderson

Horario: Horario sujeto a cambios. Visita lifeguardarena.com para consultar el horario completo de patinaje abierto.

Precios: 10 dólares por persona, siete dólares para militares con credencial, tres dólares por renta de patines y los andadores se rentan gratis y se entregan por orden de llegada.

El público puede patinar donde patinan los Golden Knights y los Silver Knights durante las horas de patinaje abierto en el campo de entrenamiento de los equipos.

El estadio pide a los visitantes interesados en el patinaje abierto que NO seleccionen las horas de patinaje de estilo libre, que están reservadas para los patinadores más avanzados del programa Learn to Skate.

No se puede llevar a los niños en brazos mientras se patina.

Todos los horarios de los lugares mencionados anteriormente están sujetos a cambios. Visita el sitio web de los centros o llama por teléfono para obtener la información más actualizada.