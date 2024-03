Atomic Golf fija la fecha de apertura de su atracción en Las Vegas

Exterior de Atomic Golf en Las Vegas. (Cortesía de Atomic Golf)

Los residentes de Las Vegas y turistas por igual pronto podrán jugar golf en una nueva experiencia de golf que abrirá sus puertas en el Strip.

Según un comunicado de prensa, Atomic Golf abrirá sus puertas el viernes 22 de marzo, junto a The Strat.

Los urbanizadores afirman que Atomic Golf, con una superficie de 100 mil pies cuadrados, dispone de cuatro pisos con 103 puestos de golf independientes y un campo de tiro de 212 yardas. El local también ofrece seis bares con servicio completo y el “Putting District”, que cuenta con ocho pistas de golpe digitales.

Según el comunicado, la atracción contará con dos “bahías de cañón” que, según el recinto, son exclusivas de Atomic Golf y están disponibles por orden de llegada. Según Atomic Golf, estas zonas específicas cuentan con un cañón mecánico que lanza las pelotas de golf hacia los objetivos.

Las 101 zonas de golpeo restantes ofrecerán a los participantes seis juegos diferentes entre los que elegir. Cada juego, según Atomic Golf, “está impulsado por una tecnología patentada especial que crea una experiencia atractiva junto con estadísticas de golf a través de Trackman”.

Ubicado en el primer nivel, el “Putting District” cuenta con ocho puestos con tecnología de proyección cartográfica que sumergirán a los visitantes en el mapa del putting.

Todos los puestos estarán equipados con asientos y palos, según Atomic Golf.

Atomic Golf abrirá de lunes a miércoles de 12 p.m. a 12 a.m., de jueves a viernes de 10 a.m. a 2 a.m., los sábados de 9 a.m. a 2 a.m. y los domingos de 9 a.m. a 10 p.m.

Para más información, visita atomicgolf.com.