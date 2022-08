Las 10 mejores cosas que hacer en Las Vegas esta semana

Kelsey Plum, de Las Vegas Aces, grita tras anotar durante la segunda parte del partido de básquetbol de la Commissioner's Cup de la WNBA contra las Chicago Sky el martes 26 de julio de 2022, en Chicago. Las Aces ganaron 93-83. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

DEPORTES

Las Vegas Aces

Teniendo en cuenta el año que han tenido, no deberías necesitar razones adicionales para ver a las Aces cerrar su temporada regular. Pero aquí hay un par: Es el Fan Appreciation Day, lo que significa concursos, premios y regalos, y es el último partido de la temporada regular para la leyenda de la WNBA Sue Bird. Las Aces se enfrentan a las Seattle Storm el domingo al mediodía en Michelob Ultra Arena. Las entradas cuestan a partir de 10 dólares en axs.com.

MÚSICA

Rob Zombie

Cuando eran niños, solían disfrutar de películas de monstruos de la vieja escuela y películas de ciencia ficción nocturnas con presupuestos que rondaban el costo de una “Happy Meal” promedio. Décadas más tarde, los hermanos Robert y Michael Cummings dirigen sus propias bandas de metal inspiradas en el terror y se lanzan juntos a la carretera. (Puede que los conozcas mejor como Rob Zombie y Spider One, cantante de Powerman 5000, respectivamente). Se unirán a Mudvayne y Static-X para un renacimiento del metal de finales de los 90s y principios de los 80s, el sábado a las 6 p.m. en el Michelob Ultra Arena. Las entradas cuestan a partir de 39 dólares; axs.com.

COMEDIA

Jim Jefferies

Jim Jefferies no solo pellizca al oso, sino que le clava un picahielo en el ojo. El repertorio del comediante australiano abarca desde el control de las armas hasta el matrimonio homosexual y la religión, pasando por temas candentes y las alegrías de ser padre. Una cosa permanece constante en todo: La afición de Jefferies por convertir las vacas sagradas en hamburguesas dobles con queso. Ve a verlo el viernes y el sábado a las 10 p.m. en The Mirage. Las entradas cuestan a partir de 49.99 dólares; mirage.mgmresorts.com.

COMIDA

Donas gratis

Randy’s Donuts fue “Instagrameable” seis décadas antes de Instagram. La tienda original en Inglewood, California, abrió en 1952 con una dona gigante en el techo. Con el paso de los años, el Randy’s original apareció en multitud de películas y programas de televisión y se convirtió en un destino turístico favorito para fotografiar la dona gigante (y para comer donas glaseadas). Como no podía ser de otra manera, Randy’s va a traer el glaseado y las chispas de Hollywood a Las Vegas, abriendo su primera tienda en la ciudad el martes en 2170 S. Rainbow Blvd. Desde las 6 a.m., hasta el mediodía del día de la inauguración, la tienda ofrecerá una dona glaseada gratis a la gente que pase por allí.

DEPORTES

Raiders vs. Vikings

The Autumn Wind es, famosamente, un Raider. ¿Pero qué hay de Midsummer Swelter? ¿También lleva un parche de ojo amenazadoramente mordaz y un casco de piel? El equipo de Josh McDaniels quiere aprovechar su victoria de exhibición en el partido del Salón de la Fama para abrir la pretemporada en casa contra los Vikings el domingo a la 1:25 p.m. en Allegiant Stadium. Las entradas cuestan a partir de 36 dólares; ticketmaster.com.

COMIDA

Mes del Sándwich

Hasta el 4 de septiembre, para celebrar agosto como el Mes Nacional del Sándwich, Texas Meltz, 4604 W. Sahara Ave., está ofreciendo semanalmente ofertas de compra de un sándwich en diferentes sándwiches seleccionados para los miembros del Club Rewardz de Texas Meltz. Únete al club en texasmeltz.com/club o en el punto de venta. Hasta el domingo, el sándwich destacado es un Midland (bistec a la parrilla, queso, cebollas a la parrilla, jalapeños, mayonesa de chipotle, Texas Toast); de lunes a jueves, el sándwich es un Houston (carne de cerdo ahumada, queso, queso a la parrilla, salsa BBQ casera, Texas Toast). La oferta es válida una vez al día para comer en casa o para pedir por teléfono.

ATRACCIONES

Atracciones en The Strat

Desde las 2 hasta las 10 p.m. del martes, para celebrar el National Roller Coaster Day, The Strat ofrece su promoción “You Only Live Once” (YOLO) “Buy One, Get One” (BOGO) en todas sus atracciones. El público puede comprar una entrada y recibir una segunda entrada gratis, o comprar un pase ilimitado para las atracciones y recibir un segundo pase gratis. La oferta se aplica a las atracciones Big Shot, Insanity y X-Scream.

MÚSICA

Los Bukis

Fueron una de las bandas más populares de México, que reglamentaron las listas de éxitos hasta 1996, cuando, después de 20 años juntos, Los Bukis se disolvieron porque su cofundador, Marco Antonio Solís, decidió emprender su carrera en solo, y le fue bastante bien, por cierto. Ahora cierran su gira de reunión “Una Historia Cantada”, la segunda más importante del año pasado en todo el mundo, con cuatro conciertos en Estados Unidos. Puedes ver a Los Bukis el viernes a las 8 p.m. en Allegiant Stadium. Entradas a partir de 35 dólares; ticketmaster.com.

ARTE

“More Than Meets the Eye”

La búsqueda de espacios tranquilos y vacíos en un mundo consumido por el consumo -impulsado a llenar todos esos espacios con tantas cosas sin sentido- es lo que comunica la nueva exposición de arte de David Baird. El artista y profesor de arquitectura de la UNLV explora las ilimitadas posibilidades que encierra el lienzo en blanco y la página sin marcar en “More Than Meets the Eye” en Savidan Gallery, 1310 S. Third St. Detalles: savidangallery.com.

FAMILIAS

Exposición de autos y camiones de South Point

Pasa el día con algunos autos y camiones geniales por una buena causa. La cuarta exhibición anual de autos y camiones de South Point está programada para el sábado de 10 a.m. a 6 p.m. dentro del South Point’s Exhibit Hall. Habrá vendedores, rifas y comida. La entrada es gratuita y la recaudación se destinará a la organización benéfica Speedway Children’s Charities.