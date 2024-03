‘Oficialmente nos quedamos sin gasolina’: temporada de UNLV termina en cuartos de final del NIT

marzo 28, 2024 - 10:06 am

El segundo viaje de la UNLV a Nueva Jersey en una semana resultó mucho menos exitoso que el primero, ya que su participación en el National Invitation Tournament (NIT) se detuvo en seco.

Los Rebels lucharon por posicionarse temprano, y por el momento en que se establecieron en el juego, Seton Hall tenía un segundo aire que resultó demasiado para la UNLV en una derrota 91-68 el miércoles en el Walsh Gymnasium en South Orange.

“Creo que oficialmente nos quedamos sin gasolina”, dijo el entrenador asistente Barret Peery durante una entrevista de radio posterior al partido.

Seton Hall (23-12) avanza para jugar contra Georgia en las semifinales del NIT el martes en Indianápolis, mientras que los Rebels (21-13) vieron su temporada llegar a su fin.

Aún así, fue un torneo exitoso para la UNLV, que salió a la carretera para vencer a Princeton el 20 de marzo antes de regresar a casa y ganar un partido de segunda ronda contra Boston College el domingo.

Los Rebels solo perdieron el balón una vez en esa victoria sobre los Eagles, pero el miércoles parecían un equipo completamente diferente después de cruzar de nuevo el país.

UNLV tuvo cuatro pérdidas de balón, incluyendo tres de la estrella de primer año Dedan Thomas Jr. antes del primer tiempo de los medios de comunicación, mientras que los Pirates abrieron una ventaja de 11-2.

Los Rebels finalmente comenzaron a asentarse en el juego y estaban a seis puntos cuando Rob Whaley anotó en el carril faltando 7:54 en la primera mitad, durante un tramo en el que mantuvieron a los Seton Hall sin anotar durante casi tres minutos.

Justin Webster y Keylan Boone fallaron intentos de 3 puntos que podrían haber hecho un juego de una sola posesión, y Boone falló otro salto antes de que Seton Hall finalmente pusiera fin a la sequía con un salto de primer equipo All-Big East intérprete Kadary Richmond.

UNLV no volvió a acercarse tanto.

Los Pirates terminaron la mitad con una racha de 7-0 para una ventaja de 44-26, luego Al-Amir Dawes encestó tres triples consecutivos para abrir la segunda mitad para extender la racha a 16 puntos consecutivos y aumentar la ventaja a 27. Los Rebels nunca se acercaron a menos de 19 puntos.

“Solo fue un día duro en la oficina”, dijo Boone, alero de último año. “Ambos equipos se presentaron a trabajar, y muchas jugadas fueron a su favor”.

La UNLV salvó la racha de 3 puntos del programa cuando Webster golpeó uno desde el ala izquierda al principio de la segunda mitad después de que el equipo fuera 0 de 9 en los primeros 22 minutos para darles a los ansiosos fanáticos en las redes sociales algunos momentos tensos. Los Rebels terminaron 5 de 21 desde la larga distancia y ahora han hecho un 3-puntos en 1,227 partidos consecutivos.

Es un pequeño consuelo para un equipo que había ganado 12 de sus últimos 15 partidos y creía que podía ganar el NIT.

“Este fue mi primer año en la postemporada en mis cinco años de carrera universitaria”, dijo Webster, un guardia de último año. “Solo atacaba cada día con la mentalidad de intentar llegar al Torneo de la NCAA. No lo conseguimos, pero logramos entrar en el NIT y seguir jugando al básquetbol con los chicos a los que quiero. Me gustaría seguir jugando, pero no hay equipo con el que lo hubiera hecho antes que con estos chicos. Nos queremos los unos a los otros en toda la alineación”.

La UNLV consiguió 16 puntos del hermano gemelo de Keylan, Kalib Boone, en una actuación de 8 de 10 en tiros. Webster añadió 11 puntos y cuatro asistencias, mientras que Whaley logró nueve puntos y siete rebotes.

El novato Brooklyn Hicks fue un factor brillante con nueve puntos y tres rebotes en 14 minutos.

Dawes anotó 21 puntos para Seton Hall, que lanzó un 56.5 por ciento en tiros de campo y encestó 11 de 25 triples.

Richmond terminó con 16 puntos y 10 asistencias para los Pirates, que tuvieron a cinco jugadores anotando en dobles figuras.