Las Lady Rebels se dirigen al oeste para abrir el Torneo de la NCAA – FOTOS

Integrantes del equipo de básquetbol de las Lady Rebels de la UNLV vitorean después de que se anunciara su posición en el cuadro del Torneo de la NCAA en una fiesta en el Thomas & Mack Center's Strip View Pavilion, en Las Vegas, el domingo 17 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

La entrenadora La Rocque se dirige a la audiencia en una fiesta de observación para el equipo de básquetbol de las Lady Rebels de la UNLV después de que se anunciara su posición en el cuadro del Torneo de la NCAA en el Thomas & Mack Center's Strip View Pavilion, en Las Vegas, el domingo 17 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Integrantes del equipo de básquetbol de las Lady Rebels de la UNLV aplauden con el público después de que se anunciara su posición en el cuadro del Torneo de la NCAA en una fiesta en el Thomas & Mack Center's Strip View Pavilion, en Las Vegas, el domingo 17 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Porristas animan al equipo de básquetbol de las Lady Rebels de la UNLV después de que se anunciara su posición en el cuadro del Torneo de la NCAA en una fiesta en el Thomas & Mack Center's Strip View Pavilion, en Las Vegas, el domingo 17 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Integrantes del equipo de básquetbol de las Lady Rebels de la UNLV miran el televisor para ver el anuncio de su posición en el cuadro del Torneo de la NCAA en una fiesta en el Thomas & Mack Center's Strip View Pavilion, en Las Vegas, el domingo 17 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

La banda de la UNLV se presenta en una fiesta para el anuncio de la posición de las Lady Rebels en el torneo de la NCAA en el Thomas & Mack Center's Strip View Pavilion, en Las Vegas, el domingo 17 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

A diferencia del año pasado, el equipo de básquetbol femenino de UNLV no tendrá que hacer un viaje a través del país para abrir el Torneo de la NCAA.

La UNLV (30-2) recibió un sembrado No. 10 y enfrentará al sembrado No. 7 Creighton en un juego de primera ronda a las 4 p.m. el sábado en Los Ángeles en el Pauley Pavilion de UCLA.

“Estamos muy emocionadas”, dijo la pívot mayor Desi-Rae Young. “Es un buen equipo contra el que podemos jugar bien y superar la primera ronda. Vendrán muchos fans. Gran parte de mi familia vive en Los Ángeles, y muchas de las familias de nuestras compañeras viven en California. Es muy emocionante. Deberíamos tener un público muy agradable”.

Las Lady Rebels, en su tercera presentación consecutiva en el Torneo de la NCAA, estallaron de emoción cuando se anunció su nombre, al igual que la multitud en la fiesta del equipo dentro del Strip View Pavilion en el Thomas & Mack Center.

“Los Ángeles no está muy lejos”, dijo Lindy La Rocque, entrenadora de la UNLV. “Es emocionante para nuestros fans porque dicen: ‘Oh sí, realmente podemos hacer que esto suceda’. Obviamente, me preocupaba más el rival y cómo quedaba el cuadro”.

Si la UNLV gana, enfrentará en la segunda ronda al ganador de UCLA, No. 2, y California Baptist, No. 15. La UNLV está en el grupo Albany 2, donde Iowa es el cabeza de serie No 1.

La UNLV, No. 21 en el ranking de Associated Press, ganó el miércoles su tercer título consecutivo en el torneo de Mountain West para obtener la plaza automática de la conferencia en la NCAA.

El año pasado, la UNLV fue cabeza de serie No. 11 y perdió ante el No. 6 Michigan por 71-59 en Baton Rouge, Louisiana. En 2022, como cabeza de serie No. 13, la UNLV perdió ante el No. 4 Arizona 72-67 en Tucson.

Esta es la tercera vez que la UNLV acude al Torneo de la NCAA tres años seguidos (1984-86, 1989-91).

La Rocque dijo que el equipo de este año tiene una energía diferente y la ventaja al llegar a este torneo.

“El grupo es maduro y está realmente decidido a hacer el trabajo”, dijo La Rocque. “Han equilibrado la emoción con la preparación y el compromiso para saber lo que se necesita para salir con una victoria y no solo para estar allí”.

La delantera junior Alyssa Brown coincidió con la valoración de La Rocque. Brown dijo que las jugadoras están “un poco” resentidas después de no haber conseguido victorias en sus dos últimas participaciones en el torneo.

“Hablamos de ello en el vestuario todo el tiempo, de que si entramos en el (Torneo de la NCAA), va a terminar de manera diferente a las últimas veces”, dijo Brown. “Tenemos hambre de una victoria en el Torneo de la NCAA. Estamos listas para poner a Las Vegas en el mapa, y pensamos en ello constantemente”.

Creighton (25-5) terminó segundo en la Big East. La Rocque dijo que ha visto un poco de Creighton este año y espera una “batalla disciplinada y dura”.

La UNLV se desafió a sí misma en la no-conferencia y recogió victorias contra oponentes de la conferencia de poder Arizona y Oklahoma, que están ambos en el campo del Torneo de la NCAA. Las Lady Rebels perdieron ante Seton Hall, rival de la Big East, por 84-54 el 16 de diciembre a domicilio.

Junto con un calendario más duro fuera de la conferencia, Young dijo que la experiencia de ganar títulos de Mountain West dará a UNLV una ventaja.

“Todas tenemos esa mentalidad de ganar y animarnos unas a otras”, dijo Young. “Cada partido va a ser un partido de campeonato, y ahora estamos jugando por algo más grande. Así que ahora tenemos que seguir centrándonos en nosotras y hacer lo que mejor sabemos hacer”.