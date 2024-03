‘Objetivo cumplido’: la UNLV avanza en el NIT, gana un partido en casa en la 2ª ronda

El alero de la UNLV Keylan Boone (20) celebra una pérdida de balón crítica al final del partido contra los San Diego State Aztecs durante la segunda parte de su partido de básquetbol masculino de la NCAA en el Thomas & Mack Center, el martes 5 de marzo de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Sin Kalib Boone. Sin Luis Rodríguez. No hubo problema.

El equipo de básquetbol masculino de la UNLV cruzó el país sin dos jugadores clave y tuvo más que suficiente en reserva para vencer al segundo clasificado, Princeton, por 84-77 el miércoles en un partido de primera ronda del Torneo Nacional de Invitación (NIT) en Jadwin Gymnasium.

Los Rebels (20-12) consiguieron la primera victoria del programa en la postemporada desde 2008 y alcanzaron los 20 triunfos por primera vez desde la campaña 2017-18.

La UNLV recibirá a Boston College (20-15) en un partido de segunda ronda a las 6:30 p.m. el domingo en el Thomas &Mack Center.

Rob Whaley Jr. es una de las principales razones por las que UNLV sigue adelante. El estudiante de primer año anotó 21 puntos (8 de 8 en tiros de campo) y añadió nueve rebotes.

“Paciencia”, dijo Whaley sobre la clave de su gran actuación. “Solo tengo que dejar que el juego venga a mí y tomarme mi tiempo. A veces me adelanto demasiado, y mis entrenadores me lo hicieron saber. Confiaron en mí y me dejaron seguir”.

La estrategia dio sus frutos. Aunque los Tigers (24-5) hicieron una gran temporada y pueden ser letales desde más allá del arco, Princeton no tuvo respuesta para la fuerza y el atletismo de Whaley en la defensa.

Se aprovechó al máximo.

Whaley tuvo dos grandes tiros en el interior como parte de una racha de 9-0 a mediados de la segunda mitad que dio a los Rebeldes el control del juego después de que los Tigers redujeran un déficit de dos dígitos a cuatro.

Tuvo mucha ayuda de Keylan Boone, cuyo hermano gemelo Kalib no pudo jugar debido a una lesión en el tobillo.

Keylan Boone terminó con 18 puntos y 11 rebotes en ausencia de su hermano, asegurando que el mayor tuviera al menos un partido más en su carrera.

“Me siento bien”, dijo. “Simplemente hemos conseguido nuestra vigésima victoria, así que es un gran éxito para nosotros. Un gran objetivo cumplido. Solo estoy contento de seguir jugando. No se trata tanto de ganar esto o lo otro, solo queremos seguir jugando con este mismo grupo”.

Una racha fundamental que se extendió hasta el medio tiempo ayudó a asegurarse de que eso sucedería. La UNLV anotó los últimos cuatro puntos de la primera parte para llegar al medio tiempo con 38-36. Boone tuvo un robo y una bandeja para iniciar la segunda mitad, luego anotó un triple en la siguiente posesión como parte de una racha de 8-2 en solo 1:09 que dio a los Rebels la ventaja definitiva.

“Los chicos salieron y tuvieron el comienzo de la segunda mitad que teníamos que tener, especialmente contra un equipo como ellos”, dijo el entrenador Kevin Kruger. “Teníamos que tener un buen comienzo en la segunda parte, y los chicos claramente lo tomaron y lo pusieron en el piso, porque lo que terminó siendo la diferencia en el juego fue ser agresivos y asertivos allí, consiguiendo las miradas que queríamos. Y eso nos marcó la pauta a la hora de hacer las cosas”.

UNLV aumentó la ventaja a 57-46 con 12:05 restantes antes de que Princeton encadenara siete puntos consecutivos. Justin Webster detuvo la masacre con una canasta de 3 puntos, y Whaley siguió con una bandeja y una canasta para dar a los Rebels un respiro.

Una ventaja de 15 puntos se redujo de nuevo a cuatro dos veces en el último minuto, pero los Rebeldes hicieron tiros libres y consiguieron suficientes paradas en la recta final para mantener a raya a Princeton y al jugador del año de la Ivy League, Caden Pierce, que anotó 22 puntos.

“No podría estar más feliz por los chicos y más orgulloso de ellos por la lucha en la segunda mitad”, dijo Kruger, cuyo equipo lanzó un 68.2 por ciento desde el campo después del medio tiempo y superó una rara noche tranquila del base estrella Dedan Thomas Jr.

Webster encestó 3 de 4 triples y terminó con 15 puntos. Shane Nowell logró 10 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias para los Rebels.

El estado de Boone y Rodríguez no está claro mientras los Rebels siguen adelante. Boone trató de jugar a pesar de la lesión contra San Diego State en el torneo de Mountain West, pero salió del juego después de solo un minuto.

Rodríguez está lidiando con un asunto familiar, según un portavoz del equipo, y no viajó con el equipo.