Ya hay apuestas a favor de que los Knights repitan el título

junio 21, 2023 - 9:03 am

Los Golden Knights comienzan a celebrar dejando la banca mientras el reloj avanza contra los Florida Panthers al final del tercer periodo del quinto partido de la serie final de la Copa Stanley de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena el martes 13 de junio de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los Golden Knights posan para una foto de equipo tras ganar la final de la Copa Stanley contra los Florida Panthers en T-Mobile Arena el martes 13 de junio de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los jugadores de los Golden Knights se reúnen para celebrar tras derrotar a los Florida Panthers por 9-3 en el quinto partido y ganar la serie final de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el martes 13 de junio de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Recién fue ganada la Copa Stanley por los Golden Knights y los apostadores ya apuestan por que repitan como campeones de la NHL el año próximo.

“Hay mucho interés en ellos. De hecho, ha habido algo de dinero”, dijo el director de apuestas deportivas de Circa, Jeff Davis. “Ha sido una agradable sorpresa. Normalmente, cuando se ponen en marcha estos mercados de campeonatos a un año de plazo, fuera de la NFL, no suele haber mucho negocio de inmediato. La gente no quiere asegurar dinero faltando un año.

“Pero el hecho de que Las Vegas haya ganado la Copa Stanley ha mantenido el interés”.

La acción sobre los Knights ha hecho que Circa los convierta en los favoritos 9-1 para ganar la Copa Stanley 2024 después de que abrieran en 11-1.

“Los abrimos 11-1 pensando que habría una afluencia de dinero recreativo, y más o menos la ha habido”, dijo Davis.

De forma similar, Westgate SuperBook ha bajado a los Knights de 12-1 a 10-1 para volver a ganar el título la próxima temporada.

“Cuando un equipo acaba ganando el título de esa manera, anticipas que la gente buscará involucrarse con ellos, solo basándose en lo que han observado”, dijo el vicepresidente de riesgo de SuperBook, Jeff Sherman. “La gente se inclinará naturalmente por el equipo que acaba de ganar, especialmente en este mercado. Hemos visto algunos boletos de los Knights, incluso (el lunes)”.

“Ya son el número uno en boletos y dinero”.

Los Avalanche, campeones de la Copa Stanley 2022, son favoritos 8-1 en SuperBook, South Point y BetMGM para ganar el título la próxima temporada, y 6-1 en Station Casinos.

Los Knights son favoritos 7-1 en Caesars Sportsbook y +450 en Boyd Gaming. BetMGM tiene el mejor precio para que los Knights repitan, 12-1.

Davis dijo que sus verdaderas probabilidades son mayores.

“Solo creo que los precios que hay ahora mismo en Las Vegas no son ninguna ganga”, dijo. Si alguien me dijera: ‘Creo que su verdadero precio para ganar la Copa es 20-1 o 22-1’, no creo que lo discutiría”.

“Jugaron muy bien durante la eliminatoria, y el equipo que ganó la Copa Stanley merecía ganarla. Pero no estoy seguro de que nadie hubiera pensado que Adin Hill hubiera jugado tan bien como lo hizo, y tuvieron bastante suerte de jugar contra un equipo de los Panthers descompuesto”.

Davis espera que todos los demás equipos de la División Pacífico sean mejores la próxima temporada.

“La División Pacífico va a ser realmente dura”, dijo. “Los márgenes son tan estrechos en el hockey que realmente puede pasar cualquier cosa.

“¿Me sorprendería que volvieran a ganar la Western Conference? No. ¿Me sorprendería que no llegaran a los playoffs? La verdad es que no. No”.

Los Oilers están empatados con los Knights y los Maple Leafs como segunda opción 10-1 en el SuperBook.

“Los Oilers siguen estando técnicamente por encima de los Knights”, dijo Sherman. “Esperamos ver interés en ellos porque a la gente le gusta apostar por el ataque.

“Lo que pasa con los Knights es que recuperan a la mayor parte de su alineación. Tienen un par de signos de interrogación en Hill y (Ivan) Barbashev. Pero aparte de eso, básicamente tienen a todos intactos”.

Mejoran las posibilidades de los Suns

Las probabilidades de que los Suns ganen el título de la NBA en 2024 han mejorado tras conocerse el domingo que van a adquirir al escolta Bradley Beal, tres veces All-Star, de los Washington Wizards a cambio de Chris Paul, Landry Shamet y selecciones del draft.

El SuperBook recientemente bajó Phoenix de 10-1 a 7-1 cuando se habló de un posible comercio y se estableció en 6-1 después de que se reportó.

“Realmente no tuvieron que renunciar a mucho para adquirirlo”, dijo Sherman. “Ahora necesitan traspasar a (Deandre) Ayton para mejorar su banca. Si pueden hacer el comercio correcto, posiblemente podrían pasar a Denver y convertirse en el favorito en ese momento”.

Los Nuggets siguen siendo +550 favoritos para repetir como campeones de la NBA. Los Celtics están 6-1, los Bucks 7-1, y los Lakers y los 76ers 12-1 cada uno.