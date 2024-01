Tres conclusiones de la victoria de los Knights en tiempo extra: Thompson atento, las estrellas evitan lesiones

Los Golden Knights celebran su victoria en tiempo extra en un partido de hockey de la NHL contra los Bruins en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights Logan Thompson (36) se prepara para hacer una atajada durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Bruins en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El defensa de los Bruins Kevin Shattenkirk (12) trabaja para retrasar al centro de los Golden Knights Jack Eichel (9) mientras patina por el puck durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El defensa de los Golden Knights Alex Pietrangelo se prepara para el face off durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Bruins en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights, Logan Thompson, se dirige al hielo para calentar antes de un partido de hockey de la NHL contra los Bruins en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El fan de los Golden Knights Gabriel Gonzalez, centro, de Las Vegas, celebra después de que los Knights anotasen durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Bruins en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El defensa de los Bruins Parker Wotherspoon (29) y el centro de los Golden Knights Jack Eichel (9) luchan por el puck durante el primer período de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena el jueves 11 de septiembre de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El defensa de los Golden Knights Brayden McNabb (3) choca con el ala izquierda de los Bruins Brad Marchand (63) mientras patinan por el puck durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El ala derecha de los Golden Knights Mark Stone (61) celebra después de que los Knights vencieran a los Bruins en el tiempo extra de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Bruins Jeremy Swayman (1) se prepara para atajar un disparo mientras el centro de los Golden Knights Paul Cotter (43) se dirige hacia la red durante el primer período de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Bruins Johnny Beecher (19) roba el puck al ala derecha de los Golden Knights Jonathan Marchessault (81) durante el primer período de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights Logan Thompson (36) realiza una atajada durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Bruins en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los fans de los Golden Knights ven a su equipo entrar en el hielo para un partido de hockey de la NHL contra los Bruins en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Golden Knights Paul Cotter (43) cae al hielo después de luchar por el puck con el centro de los Bruins Pavel Zacha (18) durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El defensa de los Golden Knights Alec Martinez (23) dispara mientras el defensa de los Bruins Parker Wotherspoon (29) intenta bloquear durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena el jueves 11 de enero de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los Golden Knights no estaban seguros de si Logan Thompson iba a estar lo suficientemente sano como para empezar el jueves después de que no viajó con el equipo para la derrota del miércoles en Colorado debido a una enfermedad.

Puede que el descanso le haya sentado bien.

Thompson fue tan astuto como lo ha sido en semanas, haciendo algunas de sus 32 atajadas de manera espectacular y manteniendo a los Knights en el juego el tiempo suficiente para capturar una victoria por 2-1 en tiempo extra sobre los Bruins de Boston en el T-Mobile Arena.

“Logan hizo un gran trabajo toda la noche”, dijo el entrenador Bruce Cassidy.

Una vez que se llegó al tiempo extra, las estrellas del equipo se aseguraron de que los Knights (24-13-5) consiguieran el punto extra.

Jack Eichel recogió el puck detrás de su propia red y dejó que la jugada se desarrollara delante de él antes de pasárselo a Mark Stone, que se abrió paso por el hielo y creó una oportunidad de dos contra uno para él y Alex Pietrangelo.

Stone hizo que Hampus Lindholm se comprometiera y desequilibró a Jeremy Swayman antes de dar a Pietragelo un gol fácil de meter a los 46 segundos de la prórroga.

“Me gustó la forma en que ganamos”, dijo Cassidy. “Ha sido un partido tipo playoff y no nos hemos doblegado”.

Boston (24-8-9) empató el partido a 1-1 con 7:42 restantes en la regulación cuando el disparo de Matt Grzelcyk desde la línea azul encontró su camino a través del tránsito y parecía tomar un desvío antes de saltar por Thompson.

Los Knights se habían adelantado minutos antes, cuando Eichel pasó el disparo de Jonathan Marchessault entre las almohadillas de Swayman para marcar un gol en el power play a las 7:01 del tercer periodo.

He aquí tres puntos a destacar de la victoria:

1. Suspiro de alivio

Los delanteros Eichel y Stone abandonaron el partido en el segundo periodo, pero estuvieron sobre el hielo y dieron asistencias en el gol de la victoria en el tiempo extra.

Eichel pudo regresar en dos breves turnos al final del segundo periodo, aunque todavía parecía estar muy molesto por una lesión en la parte inferior del cuerpo.

Se movía mejor por el hielo en el tercer periodo, cuando marcó el primer gol del partido en el power play.

Stone se retiró tras recibir un golpe con el puck en la mano. Se perdió los últimos 10:35 del segundo periodo, pero salió para empezar el tercero.

“Creo que parte de lo que pasa por la mente de todos es, ‘¿Qué sigue? “dijo Cassidy. “Pero esos chicos volvieron. Ha sido un año complicado con las lesiones. Tenemos un día libre (el viernes). Supongo que estarán listos para el sábado, pero ya veremos”.

2. Recuperado

Antes del partido, los Knights recuperaron al defensa Kaedan Korczak y al delantero Jonas Rondbjerg de su filial de la Liga Americana de Hockey en Henderson.

Ambos estaban en la alineación el jueves.

Korczak fue emparejado con Brayden McNabb, que estaba jugando el partido 700 de su carrera.

Korczak, de 22 años, fue colocado en Henderson el miércoles cuando regresó de la lista de lesionados, pero no estuvo allí mucho tiempo.

Tuvo un disparo y tres golpes en 17:00 de tiempo de hielo el jueves.

Rondbjerg jugó en la cuarta fila con Brett Howden y Keegan Kolesar, terminando con un tiro y una toma de posesión en sus 12:46 de tiempo de hielo.

Lukas Cormier y Grigori Denisenko fueron enviados a Henderson en movimientos correspondientes.

Michael Amadio también volvió a la alineación en la tercera fila después de perderse el viaje a Denver debido a una enfermedad.

3. Saville se viste de nuevo

Había mucho misterio sobre la situación de la portería en el partido del jueves. Afortunadamente para los Knights, Thompson se había recuperado lo suficiente de la enfermedad que le impidió volar a Denver como para ser titular el jueves.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias.

Jiri Patera, que jugó bien como titular a última hora contra Colorado, no se vistió como reserva.

Cassidy dijo que Patera solo estaba dolorido por un partido duro, por lo que no se vistió el jueves.

Adin Hill, que fue anunciado como el titular en lo que se suponía que iba a ser su regreso de la lesión el miércoles solo para ser rayado poco antes de la caída del puck, tampoco se vistió.

“Entró en el hielo (miércoles) y no se sentía al 100 por ciento”, dijo Cassidy. “Es una decisión rápida. El equipo médico le examinó de nuevo. No está listo para jugar, no va a jugar. No jugará hasta que nos diga que está mejor y sienta que puede superar los rigores de un partido. Eso fue todo”.

Eso dejó a Isaiah Saville como la única otra opción sana para Cassidy. Saville estaba en uniforme en el banquillo y habría sido la opción si Thompson hubiera necesitado salir de la contienda.