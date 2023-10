Tres conclusiones de la victoria de los Knights: el portero hace una atajada de locura en Winnipeg

Vegas Golden Knights portero Logan Thompson, centro, ataja el disparo de Winnipeg Jets' Kyle Connor (81) como Golden Knights' Chandler Stephenson (20) defiende durante el primer período de la NHL hockey acción juego en Winnipeg, Manitoba, jueves, 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

El portero de los Vegas Golden Knights, Logan Thompson (36), ataja el desvío de Mason Appleton (22), de los Winnipeg Jets, durante el primer periodo de un partido de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Alex Iafallo (9) de los Winnipeg Jets, Nino Niederreiter (62) y Josh Morrissey (44) celebran el gol de Iafallo contra los Vegas Golden Knights durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, el jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

El portero de los Golden Knights Laurent Brossoit (39) celebra con la Copa Stanley después de ganar la serie del campeonato de hockey de la NHL sobre los Florida Panthers en el T-Mobile Arena el martes 13 de junio de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Winnipeg Jets Laurent Brossoit (39) ataja el disparo mientras Morgan Barron (36) defiende contra William Carrier (28) de los Vegas Golden Knights durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, el jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Mason Appleton (22) de los Winnipeg Jets calienta antes de un partido de hockey de la NHL contra los Vegas Golden Knights en Winnipeg, Manitoba, el jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Alex Iafallo (9) de los Winnipeg Jets celebra después de su gol contra los Vegas Golden Knights durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Brett Howden (21) de Vegas Golden Knights y Mark Stone (61) celebran después del gol de Howden contra los Winnipeg Jets durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves, 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Alec Martinez (23) de Vegas Golden Knights, Paul Cotter (43), Michael Amadio (22) y Nicolas Hague (14) celebran después del gol de Martinez contra los Winnipeg Jets durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves, 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

El portero de los Vegas Golden Knights Logan Thompson (36) ataja un disparo mientras su compañero Brayden McNabb (3) defiende contra Vladislav Namestnikov (7) de los Vegas Golden Knights durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, el jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Cole Perfetti (91) de los Winnipeg Jets celebra después de su gol contra los Vegas Golden Knights durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Neal Pionk (4) de los Winnipeg Jets defiende contra Paul Cotter (43) de los Vegas Golden Knights durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Paul Cotter (43) y Alec Martinez (23) de Vegas Golden Knights celebran después del gol de Martinez contra el portero de Winnipeg Jets Laurent Brossoit (39) durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves, 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Brett Howden (21) de Vegas Golden Knights anota contra el portero de Winnipeg Jets Laurent Brossoit (39) durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Ben Hutton (17) de Vegas Golden Knights defiende contra Mark Scheifele de Winnipeg Jets, izquierda, durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves, 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Jack Eichel (9) de Vegas Golden Knights celebra después de su gol contra los Winnipeg Jets durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Josh Morrissey (44) de los Winnipeg Jets y Paul Cotter (43) de los Vegas Golden Knights chocan durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Nikolaj Ehlers (27) de los Winnipeg Jets, Mark Scheifele (55) y Alex Iafallo (9) celebran después del gol de Iafallo contra los Vegas Golden Knights durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en Winnipeg, Manitoba, jueves 19 de octubre de 2023. (John Woods/The Canadian Press vía AP)

Logan Thompson admitió que lo que se le pasó por la cabeza fue “Santo cielo”.

Vio al ala izquierda Cole Perfetti acercarse al rebote que Thompson había pateado hacia su izquierda después de un tiro de Brenden Dillon. Thompson vio todo el espacio vacío en el lado izquierdo de su red detrás de él. Así que, a pesar de estar de rodillas, se levantó y lanzó todas las partes de su cuerpo que pudo hacia su izquierda.

Ninguna de ellas tocó el puck. Pero el bastón de Thompson sí.

La brillante parada de la pala en el primer periodo fue lo más destacado de una increíble actuación del portero de segundo año de los Golden Knights el jueves en el Canada Life Centre. Realizó 35 atajadas en una victoria por 5-3 para frenar un impresionante esfuerzo de los Winnipeg Jets, que parecían ansiosos por vengar su derrota en la primera ronda de los playoffs de la temporada pasada.

El fuerte comienzo de Thompson ayudó a los Knights a mejorar a 5-0 por primera vez en la historia de la franquicia. Son el tercer campeón defensor de la Copa Stanley que gana sus cinco primeros partidos de la temporada, y el primero desde los Edmonton Oilers de Wayne Gretzky en 1985-86.

“Creo que solo soy así”, dijo Thompson. “Ser competitivo y solo intento (hacer) todo lo que pueda para que no me anoten. Si eso significa lanzar una pierna, un bastón o un brazo y que me golpeen, que así sea”.

Thompson se enfrentó el jueves a un rival conocido en la portería.

Su antiguo compañero en la portería, Laurent Brossoit, debutó esta temporada con Winnipeg. Brossoit fue el titular de los Knights en los playoffs cuando derrotaron a los Jets en la primera ronda, y luego firmó un contrato de un año y 1.75 millones de dólares con Winnipeg este verano.

Es la segunda temporada del jugador de 30 años con los Jets después de servir como respaldo del portero Connor Hellebuyck de 2018 a 21. Pero el regreso de Brossoit a Winnipeg fue eclipsado por el juego de Thompson en la otra red.

El jugador de 26 años, que hizo su segundo inicio este año, cedió un gol en una oportunidad de rebote del ala izquierda Alex Iafallo 1:30 en el juego. A partir de ahí, se tranquilizó. Su parada ante Perfetti mantuvo el 1-1 a falta de un minuto para el final del primer periodo, después de que el ala derecha Jonathan Marchessault empatara las cosas 1:18 antes.

Thompson se mantuvo firme y los Knights consiguieron una ventaja de 3-1 gracias a los goles en el segundo periodo de Brett Howden, natural de Manitoba, y del defensa Alec Martínez. Perfetti recortó la desventaja de su equipo a 3-2 con una jugada de revés cuatro minutos antes del segundo intermedio, lo que desencadenó una oleada del equipo local.

Los primeros 11 tiros a puerta del tercer periodo fueron para Winnipeg. Thompson hizo todo lo que pudo para proteger la ventaja. Los Knights solo pidieron demasiado.

Iafallo anotó un gol en el power play para empatar el partido cuando faltaban 8:28 para el final. Fue el 14 de los 19 disparos del tercer periodo para los Jets. Thompson no volvió a ceder.

En su lugar, fueron los Knights los que consiguieron un gol en el power play del centro Jack Eichel a falta de 4:36 para el final. El centro Nicolas Roy remató la faena con un gol a puerta vacía.

Brossoit terminó con 22 atajadas en la derrota. Thompson consiguió su segunda victoria en dos partidos como titular. El 2023 All-Star ha detenido 57 de los 61 disparos que ha enfrentado hasta ahora, incluyendo uno que resultó en una atajada del candidato del año.

“Hizo un trabajo increíble”, dijo el ala derecha Keegan Kolesar. “Nos ha sacado de apuros en muchos momentos clave”.

Aquí hay tres puntos a tener en cuenta de la victoria:

1. El Power play llega

La temporada pasada, los Knights anotaron ocho goles en el power play. Ya están en camino de superar esa cifra.

Por segunda vez en cinco partidos, los Knights anotaron el jueves dos goles con la ventaja del hombre. Llevan 4 de 17 en el power play para empezar la temporada.

“Metimos las oportunidades que tuvimos”, dijo el entrenador Bruce Cassidy.

El único error de los equipos especiales se produjo en el penalty kill. Los Knights permitieron un gol en el power play por primera vez esta temporada en la oportunidad 13 que tuvieron. Eso rompió una racha de 12 partidos que se remontaba al quinto partido de la final de la Conferencia Oeste.

2. El toque mágico de Cassidy

Cassidy, por segunda victoria consecutiva, vio cómo un ajuste a mitad de partido daba sus frutos.

Howden anotó después de ser puesto en la fila del centro Chandler Stephenson con el capitán Mark Stone para iniciar el segundo periodo. El gol llegó en el primer turno del trío.

Cassidy colocó al centro William Karlsson entre Stephenson y Stone en el tercer periodo del martes, cuando los Knights perdían por 2-1 ante los Dallas Stars. Karlsson anotó el gol del empate en la tanda de penaltis que acabó con victoria de los Knights por 3-2.

3. El regreso de Martínez

El gol de Martínez llegó en su debut esta temporada.

El jugador de 36 años no jugó los cuatro primeros partidos de los Knights por una lesión en la parte superior del cuerpo, pero se convirtió en el Knight 12 en anotar un gol esta temporada y el 20 en sumar un punto.

El regreso de Martínez refuerza una línea azul que se ha visto muy afectada por las lesiones en este comienzo de año. Zach Whitecloud aún no ha jugado después de que los Knights anunciaran el 5 de octubre que se había sometido a una operación debido a una lesión en la parte superior del cuerpo que sufrió en la pretemporada. Alex Pietrangelo se ha perdido tres partidos consecutivos desde que fue golpeado por un disparo de Nic Hague el 12 de octubre en San José.

Kaedan Korczak, que anotó su primer gol en la NHL el martes, fue un rasguño sano para conseguir Martínez de nuevo en la alineación.