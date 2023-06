¿Qué les espera a los Knights y a la Copa Stanley ahora?

Las sonrisas, las risas y las lágrimas no paraban mientras los Golden Knights celebraban su victoria en la Copa Stanley sobre el hielo con sus amigos y familiares el martes por la noche.

Posaron para las fotos. Se abrazaron con fuerza. Incluso se aseguraron de poner a varios bebés en la copa. Y la fiesta solo acaba de empezar.

BABY IN THE CUP 👶 #StanleyCup

Los Knights tendrán todo el verano para disfrutar del brillo del primer campeonato en la historia de la franquicia antes de volver al trabajo en septiembre.

Esto es lo que ocurrirá en los próximos días y meses:

– Cada miembro del equipo podrá pasar un día con la Copa durante el verano haciendo lo que quiera.

La mayoría de los jugadores se la llevan a sus ciudades natales para enseñársela a la gente que les ayudó a comenzar sus carreras y a inspirar a la próxima generación de jugadores de hockey. El día suele terminar con una celebración más privada para amigos y familiares.

Nonna’s pasta tastes even better served in the #StanleyCup. #stlblues pic.twitter.com/Y1UJG0slS1

— St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 15, 2019