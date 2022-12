“Muy Las Vegas”: Así se diseñó el jersey Reverse Retro de los Knights

El portero de los Golden Knights Logan Thompson (36) patina alrededor de la red durante el segundo período de un partido de hockey de la NHL contra los Canucks en T-Mobile Arena el sábado 26 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El defensa de los Golden Knights Alex Pietrangelo (7) reacciona a una jugada flanqueado por el portero Logan Thompson (36) y el defensa Alec Martínez (23) durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Canucks en T-Mobile Arena el sábado 26 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights Logan Thompson (36) patina alrededor de la red durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Canucks en T-Mobile Arena el sábado 26 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Logan Thompson, portero de los Golden Knights, estaba radiante cuando bajó por el túnel de T-Mobile Arena para jugar contra los Vancouver Canucks el 26 de noviembre.

Literalmente. El escudo y los números de la camiseta de Thompson brillaban.

Todo formaba parte del más reciente avance de los Knights en la mercadotecnia y entretenimiento deportivo profesional. La NHL sacó esta temporada su segundo lote de jerseys Reverse Retro, diseñados para reflejar partes de la historia de cada franquicia. Muchas se inspiran en antiguos logotipos o combinaciones de colores. Solo una brillaba en la oscuridad.

Los Knights propusieron la idea de sus jerseys. La gente de adidas hockey está acostumbrada a que los Knights quieran ir más allá de los límites, así que no les sorprendió que les pidieran algo que ningún equipo deportivo profesional había hecho antes. Los resultados de su trabajo se pueden ver de nuevo durante el partido del viernes contra los Philadelphia Flyers en T-Mobile Arena.

“Las Vegas ha sido un pilar de innovación realmente interesante para adidas hockey”, dijo Dan Near, director senior de adidas hockey. “Han sido tan abiertos y tan creativos y tal vez no se han atenido a demasiada tradición, historia o cualquier otra limitación que a veces frena al deporte”.

Adidas hockey, cuando se anunció que los Reverse Retros volvían por segunda vez después de debutar durante la temporada 2021, enfrentó desafíos. ¿Cómo mantener fresco un guiño al pasado?

“Las secuelas son complicadas, ¿verdad?”, dijo Near.

La falta de historia de los Knights casi jugó a su favor. Su primer jersey Reverse Retro rojo se inspiró en los Las Vegas Thunder de la antigua International Hockey League. Adidas hockey decidió no mirar hacia atrás en el pasado del hockey en la ciudad para el segundo, y en su lugar imaginar cómo se habría visto un jersey de los Knights en 1995.

“Creo que cuando estás en una ciudad donde tienen un falso París y un falso Nueva York, está bien hacer también un falso jersey histórico”, dijo el director de diseño de adidas hockey, Matty Merrill.

Los diseñadores eligieron ese año porque pensaron que algunos de los grandes y atrevidos gráficos y colores de esa época encajaban perfectamente con el estilo de los Knights. Le dieron al jersey una cresta escalonada para representar los letreros verticales en todo Las Vegas.

Gran parte de la inspiración para el aspecto final del jersey fue el resultado de un “accidente feliz”, dijo Merrill. El equipo de diseño se encontraba en Las Vegas para asistir a un torneo de fútbol americano siete contra siete y se detuvo en Neon Museum tres semanas antes de su primer encuentro Reverse Retro con los Knights en abril de 2021. El grupo usó después lo que vio para completar el aspecto final.

El escudo “Vegas” de la parte delantera del jersey usa la tipografía de Excalibur, inaugurado en 1990. Los números de la espalda son de Stardust.

“Es muy Las Vegas”, dijo el lateral izquierdo Paul Cotter.

El mayor truco del jersey fue el más difícil de conseguir. El director creativo de los Knights, Brady Hackmeister, pidió a adidas que intentara hacer un jersey que brillara en la oscuridad, con la esperanza de que el destello brillante contra la base negra del jersey fuera una imagen similar a las luces de Las Vegas brillando en el desierto.

No es la única petición difícil que el equipo le ha hecho a la empresa de ropa, que ha diseñado todos sus jerseys. Los jerseys dorados de los Knights son los primeros uniformes metálicos de la historia de la NHL. adidas tardó cerca de un año en confeccionar el tejido.

Merrill bromeó diciendo que con el equipo de desarrollo de la empresa, que se encarga de hacer funcionales las ideas de los diseñadores, hay “un pequeño escalofrío en ese lado de la pista” cada vez que aparecen los Knights. Esta vez se trataba de trasladar un concepto de jersey que brillara en la oscuridad a un uniforme deportivo profesional.

Merrill dijo que la clave estuvo en el escudo. La mayoría de los jerseys de la NHL tienen uno bordado porque tienen que ser duraderos. El escudo Reverse Retro de los Knights es una serigrafía, por lo que adidas tuvo que añadir capas extra de protección para que no se dañara.

La primera muestra estuvo lista en noviembre de 2021. Hackmeister dijo que los Knights recibieron un paquete por correo, lo abrieron y “efectivamente, puede brillar en la oscuridad”.

Lo difícil a partir de ahí fue esperar a develar los jerseys al mundo. El diseño se dio a conocer el 20 de octubre. Los jerseys debutaron sobre el hielo contra Vancouver, con un nuevo video de presentación filmado en Neon Museum y una nueva pelea por el Golden Knight antes del partido. Está previsto que hagan siete apariciones más.

Hackmeister dijo que la recepción ha sido “muy positiva”. Otros equipos usaron el programa Reverse Retro para mirar atrás en la historia. Los Knights crearon más de la suya propia.

“Algo que siempre tratamos de hacer es mantener las cosas innovadoras aquí”, dijo Hackmeister. “Por suerte, (adidas fue) capaz de dar en el clavo, y resultó genial”.