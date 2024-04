Los Knights se enfrentan a una dura alineación en los playoffs

Se avecinan decisiones difíciles para los Golden Knights.

No se debe a que no se presenten bien. Solo no pueden jugar más de 18 patinadores, y los cuerpos sanos escasean faltando seis partidos para el final de la temporada regular.

Es un buen problema para el entrenador Bruce Cassidy. También va a ser difícil decidir quién sale de la alineación.

“Las lesiones dictarán un cambio”, dijo Cassidy. “Si no hay lesiones, puede que hagamos un cambio de todos modos para mantener a la gente fresca. Estamos un poco en contra aquí en términos de los juegos, por lo que vamos a tomar esas decisiones sobre una base de juego a juego”.

El director general Kelly McCrimmon se esforzó por sumar sin restar en la fecha límite de traspasos de la NHL. Ningún jugador de la Copa Stanley del año pasado se trasladó, pero el equipo añadió el defensa Noah Hanifin y los delanteros Anthony Mantha y Tomas Hertl.

La llegada de Mantha era obvia. El extremo de 6.5 pies de estatura fue llamado a ocupar el puesto del capitán Mark Stone (que tiene el bazo lacerado) durante el tiempo que este permanezca de baja.

Mantha ha encontrado el ritmo con los Knights, con ocho puntos (dos goles, seis asistencias) en sus últimos siete partidos y goles en partidos consecutivos.

Hanifin llegó en el momento justo. El defensa Alec Martínez se estaba recuperando de una operación en el pie cuando los Knights adquirieron al defensa zurdo de los Calgary Flames el 6 de marzo.

Desde entonces se ha convertido en el mejor defensa de los Knights, con un +7 en 14 partidos.

“Es una de las primeras cosas que noté al venir aquí. Es una cultura muy buena. Se trata de ganar aquí, y los estándares son altos”, dijo Hanifin. “Es algo de lo que quieres formar parte como nuevo”.

Está la delgada línea de mantener a todos contentos y averiguar qué combinaciones funcionan de cara a los playoffs.

A Cassidy le gustaría una rotación en la tercera pareja con Martínez, Ben Hutton y Zach Whitecloud. La oportunidad podría estar ahí siempre y cuando Alex Pietrangelo (baja por enfermedad) permanezca al margen.

Pietrangelo se perdió su séptimo partido de los últimos nueve el viernes.

“Vamos a tener que ser fluidos con eso”, dijo Cassidy. “Tenemos ocho tipos que pueden jugar todos en la liga”.

Hertl es donde empiezan a caer las fichas de dominó.

El jugador de 30 años está a punto de debutar con los Knights tras ser adquirido a los San Jose Sharks el 8 de marzo. Ha participado plenamente en los entrenamientos de los últimos tres días tras recuperarse de la operación de rodilla izquierda a la que se sometió en febrero.

Hertl podría viajar con el equipo para este viaje de dos partidos por el oeste de Canadá y podría jugar el lunes en Vancouver.

Cassidy dijo que es probable que Hertl empiece como extremo porque le resultará más fácil adaptarse al sistema de juego de los Knights.

El debut de Hertl dejará fuera de la alineación al menos a un extremo. Paul Cotter sustituye al lesionado William Carrier, que sigue de baja por una lesión en la parte superior del cuerpo.

El eventual regreso de Carrier forzará la salida de otro delantero. Eso podría llevar a que uno de los contribuyentes a la Copa Stanley del año pasado - Brett Howden o Michael Amadio - se quedara fuera.

El regreso de Stone podría sacar a ambos de la alineación.

Hay muchos factores en juego ahora y en el futuro.

“No sé cuál será el plan cuando todos estén sanos. Estoy preparado para todo”, dijo Hertl el 11 de marzo. “He jugado durante 11 años. Creo que he jugado la mitad (extremo) y la mitad (centro). Es genial ver lo profundos que somos”.

Lo primero es lo primero: Los Knights tienen que asegurarse oficialmente un puesto en los playoffs.

No es una cuestión de “si”, sino de “cuándo”. El sitio web de análisis MoneyPuck da a los Knights un 99.7 por ciento de posibilidades de conseguirlo. Haría falta un colapso de proporciones masivas para que no ocurriera.

Los Knights podrían haber ganado el domingo si no hubieran dejado que una ventaja de tres goles se convirtiera en una derrota por 7-4 en Arizona el viernes.

En su lugar, se dirigirán a los dos últimos partidos de la temporada regular -en Vancouver el lunes y en Edmonton el miércoles- necesitados de puntos para consolidar un puesto en los playoffs.

Esa es la tarea que tiene por delante quienquiera que esté en la alineación.

“Es un buen problema”, dijo Cassidy. “Todo lo que pedimos ahora es que, si no estás dentro, seas un buen profesional, practiques duro, estés listo para ir cuando sea tu turno”.