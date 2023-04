Los Jets derrotan a los Knights en el primer partido de postemporada

El ala izquierda Kyle Connor (81) y el ala derecha Saku Maenalanen (8) de los Jets celebran después de la anotación mientras que el centro William Karlsson (71) y el defensa Zach Whitecloud (2) de los Golden Knights reaccionan durante el segundo periodo en el primer partido de la serie de primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los jugadores de los Golden Knights salen durante las presentaciones antes del primer período del primer partido de la serie de primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Jugadores de los Golden Knights y de los Winnipeg Jets chocan durante el primer periodo del primer partido de la serie de primera ronda de la Copa Stanley de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Josh Wheeler, fan de los Golden Knights de Las Vegas, baila con su hija Lily, de 8 años, delante del T-Mobile Arena, antes del primer partido de la primera ronda de la Copa Stanley de la NHL contra los Winnipeg Jets, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El ala derecha de los Golden Knights Mark Stone, izquierda, lucha con el ala izquierda de los Jets Kyle Connor, segundo desde la izquierda, mientras que el defensa de los Knights Brayden McNabb (3) lucha con el ala izquierda de los Jets Pierre-Luc Dubois, derecha, durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Golden Knights William Karlsson (71) anota sobre el portero de los Jets Connor Hellebuyck (37), mientras que el defensa de los Jets Brenden Dillon (5) llega a bloquear durante el primer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero Connor Hellebuyck (37) y el defensa Brenden Dillon (5) de los Jets evitan un disparo del ala derecha de los Golden Knights Jonathan Marchessault (81) durante el primer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los fans de los Golden Knights agitan sus toallas durante el primer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Jets en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Golden Knights Jack Eichel (9) lucha por el puck contra los de los Jets Dylan DeMelo (2) y Josh Morrissey (44) de los Jets durante el tercer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La banda Drumbots y las animadoras Vegas Vivas de los Vegas Goldel Knight marchan antes del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El ala derecha de los Golden Knights, Reilly Smith (19), pasa mientras el defensa de los Jets Dylan Samberg (54) vigila durante el primer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los alas derechas de los Golden Knights Reilly Smith (19) y Jonathan Marchessault (81) elaboran una estrategia antes de enfrentarse con los Jets durante el tercer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los fans de los Golden Knights animan durante la sesión de calentamiento del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Winnipeg Jets en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El centro de los Golden Knights William Karlsson (71), tercero desde la izquierda, es felicitado por sus compañeros de equipo el defensa Alec Martinez (23), el ala derecha Jonathan Marchessault (81), segundo desde la izquierda, y el centro Ivan Barbashev (49) después de su gol contra los Winnipeg Jets durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los Jets celebran alrededor de su portero Connor Hellebuyck (37) después de ganar el primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Golden Knights en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights Laurent Brossoit (39) cae sobre el defensa de los Golden Knights Alec Martínez (23) mientras el ala izquierda de los Winnipeg Jets Pierre-Luc Dubois (80) dispara durante el primer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Kathy Banton, a la izquierda, Robert Kongelbak-Leask y Sandra Cárdenas celebran después de que los Golden Knights anotaron durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Jets en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Winnipeg Jets Adam Lowry (17) anota un gol contra el portero de los Golden Knights Laurent Brossoit (39) mientras el defensa Zach Whitecloud (2) y el centro Brett Howden (21) de los Golden Knights observan durante el tercer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El ala derecha de los Golden Knights Mark Stone (61) vigila un puck durante el tercer periodo d del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Winnipeg Jets en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Garrett Thomas de 101 Barbershop usa spray dorado para pintar las letras "VGK" para su cliente frente al T-Mobile Arena, antes del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Winnipeg Jets, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El ala izquierda de los Winnipeg Jets Pierre-Luc Dubois (80) lanza el puck al defensa de los Golden Knights Nicolas Hague (14) y el portero de los Golden Knights Laurent Brossoit (39) observan durante el tercer periodo del Juego 1 de una serie de playoffs de primera ronda de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El portero de los Golden Knights Laurent Brossoit (39) patina durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Jets en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La gente se pone de pie para el himno nacional antes del primer período del Juego 1 de una serie de playoffs de primera ronda de la Copa Stanley de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El ala derecha de los Golden Knights Mark Stone (61) golpea contra las tablas al centro de los Jets Mark Scheifele (55 durante el primer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights Laurent Brossoit (39) hace una atajada contra el ala izquierda de los Winnipeg Jets Pierre-Luc Dubois (80) durante el primer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los Golden Knights y los Jets pelean durante el tercer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los fans de los Golden Knights animan durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El portero de los Golden Knights, Laurent Brossoit (39), no puede detener un disparo del ala izquierda de los Winnipeg Jets Kyle Connor (81) durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los fans de los Golden Knights, de izquierda a derecha, Kelly DeVito, Kim Starr, Todd Starr, Alexa Starr, Brooklyn DeVito y Jason DeVito, posan para una foto delante del T-Mobile Arena, antes del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Winnipeg Jets, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El portero de los Golden Knights, Laurent Brossoit (39), falla una atajada mientras el ala derecha Mark Stone (61) reacciona durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Jets en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Jets Connor Hellebuyck (37) se prepara para atajar un disparo a la portería de los Golden Knights durante el primer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro Mark Scheifele (55), el defensa Josh Morrissey (44) y el ala izquierda Kyle Connor (81) de los Jets celebran un gol durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Golden Knights en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights, Laurent Brossoit (39), ataja el puck mientras el defensa de los Knights Alex Pietrangelo (7) protege contra el centro de los Jets Vladislav Namestnikov (7) durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Golden Knights Jack Eichel (9) patina por el puck contra el defensa de los Jets Josh Morrissey (44) durante el tercer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL de hockey en T-Mobile Arena el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Golden Knights, William Karlsson (71), anota un gol contra el portero de los Winnipeg Jets, Connor Hellebuyck (37), durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. El defensa de los Winnipeg Jets Brenden Dillon (5) intenta defender. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El defensa Zach Whitecloud (2) y el centro Brett Howden (21) de los Golden Knights pelean con el defensa de los Winnipeg Jets Neal Pionk (4) durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Jonathan Marchessault (81), ala derecha de los Golden Knights, dispara mientras Pierre-Luc Dubois (80), ala izquierda de los Jets, observa durante el tercer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El ala izquierda de los Winnipeg Jets Pierre-Luc Dubois (80) anota un gol contra el portero de los Golden Knights Laurent Brossoit (39) mientras el ala derecha de los Golden Knights Mark Stone (61) observa durante el segundo periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El centro de los Golden Knights Nicolas Roy (10) alcanza el puck durante el tercer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL contra los Jets en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights, Laurent Brossoit (39), patina hacia la portería después de que el centro de los Winnipeg Jets Adam Lowry (17) anotara un gol durante el tercer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El centro de los Golden Knights, Chandler Stephenson (20), dispara mientras que el ala derecha Mark Stone (61) bloquea al defensa de los Jets Neal Pionk (4) en la red y el portero Connor Hellebuyck (37) se prepara para atajar durante el tercer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El entrenador de los Golden Knights, Bruce Cassidy, gesticula durante el tercer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El defensa de los Golden Knights Brayden McNabb (3), el defensa de los Jets Dylan DeMelo (2) y el portero de los Knights Laurent Brossoit (39) pelean por el puck en la red durante el primer periodo del primer partido de la serie de la primera ronda de playoffs de la Copa Stanley de hockey de la NHL en T-Mobile Arena, el martes 18 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Las gradas del T-Mobile Arena, antes repletas de fanáticos que agitaban sus toallas, estaban casi vacías cuando sonó el pitido final.

Una multitud anunciada de 18,006 personas llegó el martes al T-Mobile Arena dispuesta a celebrar el primer partido de playoffs en casa de los Golden Knights en dos años. El espectáculo previo al partido, con la proyección sobre el césped de un dragón que escupía fuego y quemaba un avión hasta reducirlo a cenizas, fue atronador.

Los Winnipeg Jets se aseguraron de que se callaran al final.

Los Jets -cuyo entrenador, Rick Bowness, dijo el lunes que no estaban “aquí para dar a estos chicos un poco de entrenamiento y pasar a la siguiente ronda”, no se sintieron intimidados por el ambiente, el oponente o la tarea que tienen entre manos como segundo comodín que intenta derribar al sembrado No. 1 de la Conferencia Oeste.

Derrotaron a los Knights por 5-1 en el primer partido de la serie de playoffs al mejor de siete. Los equipos visitantes que empiezan con una victoria avanzan el 57.3 por ciento de las veces.

“No fue una gran noche para nosotros”, dijo el capitán Mark Stone. “Obviamente, nos hubiera gustado salir con un mejor esfuerzo. No sé si pensábamos que solo por ser cabeza de serie (sería) fácil, pero ya hemos estado en esta situación antes. Obviamente, las dos últimas temporadas hemos tenido comienzos de serie lentos. Tenemos suficientes veteranos aquí, suficientes chicos que han ganado a este nivel para conseguir darle la vuelta a este barco”.

El centro Jack Eichel admitió que el martes estuvo “probablemente bastante lejos” de lo que los Knights son capaces de hacer.

No parecían el equipo que luchó contra la adversidad para ganar la División Pacífico. Sus 17 tiros a la portería fueron menos que en cualquier otro partido de la temporada regular.

Los Knights se mostraron enérgicos al principio, pero evitaron varios intentos de gol en el primer periodo.

Un excelente mano a mano del ala izquierda Michael Amadio con el ala derecha Mason Appleton evitó un gol de rebote a los 9:12 del partido. El portero Laurent Brossoit, en su primer partido como titular en los playoffs, se libró de una pérdida de puck detrás de su propia portería. Los Knights consiguieron anular dos jugadas de poder de Winnipeg.

No tuvieron tanta suerte en el segundo periodo.

El ala izquierda Kyle Connor abrió el anotar para los Jets al enviar un pase del centro Pierre-Luc Dubois a la red desde una posición alta a los 1:24 minutos de iniciado el periodo. Dubois siguió con un gol apresurado 1:02 más tarde.

El entrenador de los Knights, Bruce Cassidy, respondió mezclando sus líneas delanteras en busca de una chispa. Consiguió una brevemente. El centro William Karlsson disparó el puck en la esquina superior de la red quedando 4:11 en el segundo para encender a la multitud. Los Knights parecían tener el impulso de su lado cuando el ala derecha Phil Kessel obtuvo un cross-check 1:11 más tarde.

No duró mucho. Winnipeg sobrevivió el resto del periodo, luego tomó una ventaja de 3-1 con el tiro del ala derecha Blake Wheeler 3:53 minutos después de iniciado el tercer periodo.

La estructura defensiva de Bowness tomó el relevo a partir de ahí. Los Knights solo dispararon dos veces a la portería en el último periodo. El centro Adam Lowry marcó un gol ante la portería vacía faltando 1:21, y luego anotó un gol en una jugada de poder faltando 19 segundos.

Los Knights pueden consolarse con el hecho de que han avanzado tres de cinco veces cuando pierden el primer partido de una serie. Eso incluye la Final de la Conferencia Oeste 2018 contra Winnipeg, cuando ganaron cuatro seguidos después de caer detrás 1-0.

“Queríamos salir aquí y hacer una declaración aquí en el primer partido”, dijo Eichel, quien hizo su debut en los playoffs. “No pudimos hacerlo. Tenemos un grupo resistente aquí. Estaremos preparados”.

Estos son tres puntos de la derrota:

1. La línea superior brilla

Bowness pareció encontrar el oro al final de la temporada regular al trasladar a Mark Scheifele del centro al ala derecha y ponerlo en fila con Connor y Dubois.

Su magia continuó en los playoffs.

Los tres fueron una amenaza para los Knights. Connor disparó cinco veces. Scheiefele hizo cuatro y Dubois tres. Los Jets han superado a sus rivales por 9-3 con este grupo sobre el hielo en el cinco contra cinco esta temporada.

“Sus mejores hombres tuvieron tiempo y espacio, y lo enterraron”, dijo Cassidy. “Y nuestros chicos no fueron capaces de hacer eso”.

2. El regreso de Stone

Stone hizo saber a todos cómo se sentía a los 1:02 minutos del partido.

El capitán de los Knights, jugando en su primer partido desde el 12 de enero debido a una lesión en la espalda que requirió cirugía, aplastó a Scheifele contra las tablas detrás de la red de los Jets.

Stone no parecía tener ninguna restricción. Jugó 21:28, el segundo mejor total del equipo.

Admitió sentirse oxidado.

“Me sentí como si me hubiera perdido tres meses, obviamente”, dijo Stone. “Con suerte me sentiré cada vez mejor de cara al próximo partido”.

3. Lesiones en los Jets

El ala izquierda Nikolaj Ehlers no jugó para los Jets debido a una lesión en la parte superior del cuerpo. Es el sexto máximo goleador de Winnipeg con 38 puntos en 45 partidos.

El ala izquierda Morgan Barron abandonó brevemente el partido tras ser cortado por la cuchilla del patín de Brossoit en el primer periodo. Barron regresó a los 8:15 del segundo con 75 puntos de sutura en la cara.